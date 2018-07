Verfügen wir über einen ausreichenden Nachwuchs an qualifizierten Persönlichkeiten, die für leitende Posten im Außenhandel in Betracht kommen –, sei es als Leiter in Exportabteilungen, als Leiter von Niederlassungen im Ausland oder als Sonderbeauftragte für die Anbahnung von Großgeschäften im Ausland? – Gewiß gibt es heute noch eine Anzahl auslandserfahrener Kräfte, die den Anforderungen entsprechen. Hierbei handelt es sich jedoch in den meisten Fällen um Menschen zwischen 60 und 70 Jahren. Selbst wenn sie physisch den Anstrengungen weiter Flugreisen (verbunden mit plötzlichem Klimawechsel) gewachsen sein mögen, so kann man sich vorstellen, welches Handicap das Alter bedeutet, gegenüber den Unterhändlern anderer Länder, die keine oder nur geringfügige Einbußen an Arbeitskräften erlitten.

Sorgen die in Frage kommenden Kreise für die Heranbildung der kaufmännischen ersten Garnitur vor morgen? Der zweite Weltkrieg mit seiner verheerenden Ernte unter den Jahrgängen von 1905 bis 1915, aus denen heute die geeigneten Persönlichkeiten kommen könnten, hat eine immer fühlbarer werdende Situation heraufbeschworen, die jeden mit aufrichtiger Besorgnis erfüllen muß, der begriffen hat, daß letzten Endes die Person des Unterhändlers den Ausschlag gibt. Jahre vergehen, bis sich jüngere Kräfte die notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen, Sprachkenntnisse und Sicherheit im internationalen Geschäftsverkehr erarbeitet haben.

Die Industrie scheut weder Mühe noch Kosten für die Schulung des technischen Nachwuchses. Der Ausbildung von Facharbeitern wird größte Sorgfalt zugewendet; technische Schulen und Universitäten vermitteln den heranwachsenden Technikern jede erdenkliche Möglichkeit, sich das erforderliche berufliche Rüstzeug zu verschaffen. Studienreisen ins Ausland geben Einblick in die Fabrikbetriebe fremder Länder. Was aber geschieht, um den kaufmännischen Führungsnachwuchs zu schulen und ihn auf seine so verantwortungsvolle Tätigkeit vorzubereiten? Nur ganz wenige Großfirmen dürften diesem schwerwiegenden Problem die gebührende Bedeutung beimessen. In Zukunft kommt es für den Abschluß der großen Auslandsgeschäfte in viel stärkerem Maße als früher auf den in Finanzfragen beschlagenen Kaufmann an, der mit modernen Verkaufsmethoden vertraut ist und sich auf dem internationalen Parkett zu bewegen versteht. Auch sind in wachsendem Maße deutsche Werke wieder gezwungen, eigene Niederlassungen im Ausland zu errichten. Die Besetzung der leitenden Posten erfordert besonders qualifizierte, kaufmännisch geschulte Kräfte; denn das Gedeihen des Zweigbüros hängt in erster Linie von der Befähigung des Leiters ab. Es ist schon heute äußert schwierig, in Deutschland geeignete Kräfte in ausreichendem Maße zu finden.

Die Heranbildung des kaufmännischen Führungsnachwuchses zum „Einsatz“ im Auslandsgeschäft ist allerdings mit hohen Kosten verbunden: denn es handelt sich dabei um hochwertige zusätzliche Kräfte, die während der Ausbildungszeit für die laufenden Arbeiten des Betriebes nicht zur Verfügung stehen. Die Betreffenden müssen perfekte Sprachkenntnisse im Ausland erwerben, was einen weiteren erheblichen Kostenaufwand verursacht, zumal die Aufenthaltskosten während der ganzen Zeit von der Firma getragen werden müssen. (Die Einschaltung eines Dolmetschers schwächt ja die persönliche Wirkung der Unterhaltung stark ab.) Ferner sind Spezialausbildungen, das Vertrautwerden mit dem Fabrikationsprogramm des eigenen Betriebes – wie auch der Konkurrenten – notwendig, um nur einige Punkte zu nennen. Bei der Anspannung der finanziellen Mittel der Industrie ist es verständlich, daß nur zögernd, wenn überhaupt, an diese Nachwuchsfrage herangegangen wird. In Anbetracht aber der Wichtigkeit dieser Aufgabe, von deren glücklicher Lösung der Anteil Deutschlands an dem großen zukünftigen Geschehen auf den Weltmärkten weitgehend abhängen wird, muß die Industrie, die auf Grund ihrer Leistungsfähigkeit berufen ist, sich der Schwere des Problems bewußt werden und sich entschließen, für die Ausbildung des kaufmännischen Führungsnachwuchses entsprechende Mittel bereitzustellen. Oft wird gerade bei großen Betrieben der Standpunkt vertreten, daß zur Wahrung des Prestiges beträchtliche Aufwendungen gemacht werden müssen – noch größere Autos, noch reichere Ausstattung der Direktionsbüros, noch kostspieligere Messestände, noch üppigere Spesen – wobei man Aufwand daß vielmehr Ansehen sich weniger auf Aufwand als vielmehr auf Leistung gründet. Ließen sich hier nicht zugunsten der Nachwuchsförderung im eigenen Hause erhebliche Einsparungen durch einfachere Haushaltsführung erzielen? Vielleicht würde auch die Bundesregierung auf Grund solcher Bereitwilfinden, der Industrie zur Selbsthilfe einen Modus finden, von sich aus als mittelbare Exportförderungsmaßnahme diese Bestrebungen zu unterstützen. Oqui.