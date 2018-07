Die Integration nach Branchen führt überdies zu Störungen der Handelspolitik, die sich daraus ergeben, daß über die Produkte des Teil-Einheitsmarkt handelspolitisch nicht mehr verhandelt werden kann. Die Partner sehen die Öffnung der Märkte als selbstverständliches Ergebnis der Teilunion an. Länder, die dabei an Absatzmärkten mehr geben müssen, verlieren handelspolitische Argumente. Eine Agrarunion z. B. könnte der deutschen Handelspolitik die Möglichkeit nehmen, die Partner durch das Angebot von vermehrtem Agrarabsatz zu entsprechender Öffnung ihrer Märkte für deutsche Industriegüter zu veranlassen. Auch könnten bei einer Agrarunion die deutschen Agrarmärkte einem Preisdruck ausgesetzt werden, ohne daß der deutschen Landwirtschaft die Vorteile niedrigerer Preise aus einer gleichzeitigen Teilunion für landwirtschaftliche Bedarfsartikel erwüchsen. Die Integration nach Branchen schafft deshalb entweder künstliche Gebilde mit künstlichen Preisen und einer stark dirigistischen Neigung in den neuen super-nationalen Behörden, oder sie treibt Keile in die mögliche Integration anderer Märkte. Aus diesem Grunde können auch sonstige Vorschläge zur Teilintegration, wie sie z. B. im Vorschlag zur Schaffung eines europäischen Gesundheitspools zum Ausdruck kommen, eher in Sackgassen als in einen echten gemeinsamen Markt führen. Auch im Rahmen des französischen Gesundheitspool-Plans soll eine neue supranationale Behörde geschaffen werden, der ein gemeinsamer Markt für Medikamente, medizinisch-chirurgisches Material und für die pharmazeutische Industrie unterstehen soll. Hieraus erwächst die Gefahr einer Spaltung der Wirtschaftspolitik nach fachlichen Sektoren und das Aufkeimen dirigistischer Mittel, die um so stärker angewandt werden dürften, je weniger allgemeine Instrumente der Wirtschaftspolitik, wie etwa die Geld- und Kreditpolitik, den einzelnen fachlichen Bereichen sich der gemeinsame Markt gegenüber dem Ausland in Zukunft nicht mehr absperrt als sein bisheriges am wenigsten protektionistisches Glied.

Im ganzen zeigt sich, daß die bisherigen Wege der Integration an ihrem Ende angekommen sind und einer neuen Ausrichtung bedürfen: entweder der Schaffung eines einheitlichen Marktes durch Bereinigung der Währungen und unter Gleichschaltung der Geld- und Konjunkturpolitik und unter Einbau eines allgemeinen Zollsenkungsplans vom Typus des Pflimlin-Plans, oder des Übergangs zu einer politischen Union im Sinne der europäischen Gemeinschaft, wobei eine neue politische Einheit entsteht, die in sich einen einheitlichen Markt ohne branchenweite Beschränkungen schafft. Unter diesem Aspekt erhalten die Wege der vertikalen, auf einzelne Branchen beschränkten Integration nur dann tragende Bedeutung, wenn man sie als ersten Startpunkt oder als Maßnahme zur Einordnung von Wirtschaftszweigen betrachtet, die bereits im nationalen Bereich stark dirigistischen oder monopolistischen Organisationen ausgesetzt sind und anders nicht zur Einheit gelangen können. Die Montan-Union scheint, wie neueste Ausführungen von Jean Monnet erkennen lassen, diesen Charakter eines Werkzeugs des umfassenden wirtschaftlichen und politischen Zusammenschlusses anzustreben!

Je weniger aber die europäische Integration den weltwirtschaftlichen Zusammenhang Europas vermindert, und je mehr sie diesen betont und fördert, desto mehr entspricht sie dem Verlauf auch der deutschen Handelspolitik, die heute den Punkt einer stärkeren Übersee-Orientierung und der Einschaltung in das Entwicklungsgeschäft erreicht hat.