Der Ministerpräsident Scheich Mohammed Abdullah von Kaschmir, der für die Unabhängigkeit seines Landes eintrat, ist gestürzt worden. An seiner Stelle wurde der indienfreundliche Ghulam Mohammed Ministerpräsident.

Im Laufe der letzten zwei Jahre sind in den politischen Kreisen Indiens Zweifel aufgetaucht, ob es klug war, Indien so eng an Scheich Abdullah, den Führer der Nationalisten in Kaschmir, zu binden. Vor zwei Jahren nämlich hatte Abdullah zum ersten Male Vorgeschlagen, daß Kaschmir von Indien und Pakistan getrennt und zu einem neutralen Pufferstaat zwischen beiden gemacht werden solle. Abdullah wußte, daß der Konflikt zwischen Indien und Pakistan unlösbar bleiben würde, falls es nicht gelänge, die Kaschmir-Frage zu regeln. Natürlich mußte Kaschmir, da es arm ist und bis jetzt von Unterstützungszahlungen aus Indien gelebt hat, sich irgendwie nach finanzieller und materieller Hilfe umsehen, und wahrscheinlich hatte Abdullah in dieser Hinsicht an irgendwelche UNO-Stellen und an die USA gedacht. Als es ihm schien, als ob Indien und Pakistan einen Kompromiß schließen würden, blieb Abdullah nichts übrig, als seinen Standpunkt, nämlich den der Neutralität, nochmals geltend zu machen. Das führte zu seinem Sturz.

Die Verbindung zwischen Abdullah und indischen oder pakistanischen Führern ist eigentlich zu nichts nütze. Die meisten von ihnen mißtrauen ihm. Seine Zusammenarbeit mit Indien entsprang seiner Freundschaft mit Nehru. Wenn diese Freundschaft nicht gewesen und Abdullah nicht zufällig ein antipakistanischer Mohammedaner wäre, hätte sich Indien vielleicht überhaupt nicht in den Kaschmir-Konflikt einzumischen brauchen. Als unbestrittener Führer der nationalistischen Bewegung in Kaschmir hätte Abdullah das Land leicht mit Pakistan fusionieren können. Aber sein Haß gegen Pakistan bewog ihn, dem Einmarsch pakistanischer Freiwilliger Widerstand zu leisten und Indien um militärische Hilfe zu bitten. Für Nehru galt Abdullah als Sinnbild eines einheitlichen Indien. Er hatte gehofft, er werde mit Hilfe Abdullahs aus Kaschmir das Schaufenster Indiens für die Muslim in Pakistan machen können, die er dadurch überzeugen wollte, daß im demokratischen Indien Muslim gleiche Ansprüche auf Wohlstand und Gerechtigkeit haben, wie die übrige Bevölkerung. In den letzten vier Jahren hat Indien riesige Beträge für Reformen, Wiederaufbau und Erziehung in Kaschmir ausgegeben. Kaschmir ist der einzige Staat in Indien und Pakistan, wo bereits eine Bodenreform durchgeführt worden ist, und obwohl diese auf Kosten von Hindu-Großgrundbesitzern erfolgte, hat Nehru trotz heftiger Agitation der Hindus in Kaschmir und Indien, Abdullah immer unterstützt. Abdullah jedoch war nicht zufrieden mit diesen indischen Reformen, und Abdullahs, unnachgiebiges Verlangen nach unabhängiger Neutralität für Verlangen zwang Nehru, der sich unbedingt mit Pakistan einigen mußte, Abdullah aufzugeben.

Abdullah war Indiens starker Mann in Kaschmir, und solange er auf der Kommandobrücke stand, hatte Indien günstige Aussichten, daß eine Volksabstimmung zu seinen Gunsten verlaufen würde. Zwar ist auch die neue Regierung in Kaschmir entschieden pro-indisch, und wenn Nehru den Statut quo aufrechterhalten will, findet er eine günstige Lage vor. Eine freie Volksabstimmung jedoch könnte möglicherweise gegen Indien ausfallen. Andererseits haben die indischen Hindus so viel in Kaschmir investiert, daß sie jetzt für vollständige Angliederung sind, und diese Gefühle kann wiederum Nehru nicht ignorieren. J. B.