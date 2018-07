In Godesberg am Rhein war Paul Kemp geboren,nach Godesberg, zu seinen Eltern, fuhr er in jeder spielfreien Woche, in jeden Ferien. Sich in Godesberg ein Haus zu bauen mit dem Blick auf das Siebengebirge wurde sein Wunschtraum, sobald er die ersten Erfolge auf der Bühne hatte. Manchmal war es, als spiele er nur deshalb Theater, damit sich eines Tages dieser Traum erfülle. In Godesberg ist er nun, 54jährig, plötzlich an Bauchfellvereiterung gestorben. Viel zu früh für seine Kunst. Denn der Tod verhinderte die Erfüllung eines anderen Wunschtraumes, den Kemp schon vor dreißig Jahren hegte: daß man ihn nicht nur als „Paulchen“ kenne, als den drolligen Pechvogel, der sich mit seinem Mutterwitz aus allen Nöten rettet. Ihm waren die stillen, die rührend-zarten Rollen die liebsten. Er war siebenundzwanzig, als ihm der ältliche, vergrämte Buchhalter in Friedrich Kaysslers „Brief“ gelang, und nie wieder. nicht in Clharlevs Tante“ noch in irgendeinem Film hat ihn die Zustimmung der Kollegen, der Beifall des Publikums und das Lob der Kritik so beglückt wie an jenem Premierenabend 1926. „Ich möchte doch gar nicht Komiker sein“, sagte er. Und mußte doch Komiker bleiben, Späße erfinden, sich in kuriose Situationen verstricken lassen, auf der Bühne und auf der Leinwand die lustige Person spielen. Der Betrieb legte ihn auf das fest, was man für „seinen Typ“ hielt. Er war – das Godesberger Haus vor Augen – ein so fleißiger und gewissenhafter Arbeiter, er hatte die so selten gewordene komödiantische Phantasie, er war Herr aller seiner Mittel, der leisen und der drastischen. Wie hätte ihn der Betrieb nicht gebrauchen sollen. Er verbrauchte ihn auf den Nutzeffekt und das Amüsement hin. Kein Brahm, kein Reinhardt war mehr da, diese Kraft in einem Ensemble einzubauen. In Kemp steckte noch ein Ibsen-, ein Hauptmann-Darsteller. Zu spät. Er mußte Panlchen“ sein. cel.