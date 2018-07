Bei der Rückkehr der UNO Kriegsgefangenen in Korea stellte sich heraus, daß die Kommunisten nicht nur außerordentlich hart und in vielen Fällen mit systematischen Grausamkeiten IA ihren Lagern gegen die Kriegsgefangenen vorgegangen sind, sondern 1 daß sie die Kriegsgefangenen einer Umerziehungsaktion unterzogen und sie je nach Erfolg im drei Kategorien einteilten: Fortschrittliche, Un s entschiedene und Reaktionäre, unter welch letzteren die zu verstehen sind, die sich auf keine Weise beeinflussen lassen wollten; 2 daß sie eine Anzahl von Kriegsgefangenen als Kollaborateure rekrutierten und sie als Spitzel gegen ihre eigenen Kameraden und zur Durchführung besonderer Quälereien einsetzten; 3 daß sie eine große Zahl von "Kriegsverbrecher"Prozessen gegen Gefangene in Gang setzten". Nach Mitteilung von Beamten des Defense Departments werden viele "Fortschrittliche", man nennt jetzt die Zahl von 200, nicht nach Amerika zurückkehren, sondern in China bleiben wollen, "bis nach acht oder neun Jahren die USA sozialistisch geworden sind". Unter diesen. Nichtheimkehrern befinden sich in erster Linie auch solche, die in der Heimat Strafe wegen Kollaboration befürchten. Aber auch unter den Heimkehrern sind Kollaborateure, so daß ein gefährlicher Haß unter den entlassenen Kriegsgefangenen besteht. In Freedom vor der Presse zum Beispiel ein Heimkehrer von einem anderen, der in diesem Augenblick nur wehige Meter von ihm entfernt stand: "Wenn ich eine Gelegenheit dazu finde, werde ich ihn töten. Seinetwegen wurde ich für Wochen in ein pech

