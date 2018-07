Eine wichtige Exportförderung in der heutigen deutschen Situation wäre deshalb die Steigerung der Einfuhr Wir brauchen ein Programm der Importsteigerung als Werkzeug der deutschen Ausfuhrsicherung. Eine solche Politik entspräche unserer traditionellen Stellung als Transitland und als wichtigstes Verbrauchsland in Europa. Auch wäre die bewußte Importförderung ein gutes Geschäft auf längere Sicht, und überdies eine gesunde Grundlage zur Verankerung und zum Ausbau unserer Welthandels-Position. Dies um so mehr, als wir unsere Rohstoffimporte wegen der Baisse-Tendenzen an den Welt-Rohstoffmärkten während der letzten Monate stark gesenkt haben. Diese Baisse-Tendenzen mögen an Einfluß verlieren. Die Ursachen der Baisse liegen im Liquidationsdruck aus steigenden Geldsätzen und in einer betonten Zurückhaltung der Industrie bezüglich der Lagerbildung. Ferner löste die sinkende Preistendenz ihrerseits eine neue Spirale des Lagerabbaus und der Kaufbeschränkung aus. Heute aber erhebt sich die Frage, ob nicht der Punkt naherückt, an dem eine Steigerung der Rohstoffvorräte sinnvoll wird. Man könnte ernsthaft die Frage prüfen, ob wir unseren Firmen nicht etwa steuerlich helfen sollten, mehr einzuführen und auf Lager zu legen, als einen Wettkampf der Exportkredite einzugehen.

Zur Debatte steht dabei die Steigerung unserer Importe gerade aus den Verrechnungsländern und dem Sterlingraum. Wir würden hierdurch unseren wichtigsten Handelspartnern im Übersee-Entwicklungsgeschäft jene Kaufkraft, nämlich DM, vermitteln, die sie benötigen, um unsere Anlagen möglichst in laufender Rechnung zu erwerben. Uns selbst würden wir langfristige Exportkredite mit oft fragwürdigen Risiken, und unseren Handelspartnern draußen eine ähnlich fragwürdige, ihre Zahlungsbilanz nur belastende, Verschuldung ersparen. Ferner würden wir vermeiden, daß die künftige Devisenbilanz unserer Partnerländer übermäßig mit der Abnahme von Kapitalgütern und mit der späteren Kapitalbedienung, belastet wird. Eine solche Entwicklung, wäre für uns deshalb nachteilig, weil sich der Zahlungsspielraum für den Bezug deutscher Verbrauchsgüter, Chemikalien usw. unnötig verringerte. Bei allem Vorrang von Maschinen und Werkzeugen aber besteht unser Exportsortiment doch zu einem wesentlichen Teil auch aus Konsumgütern, Zwischenprodukten usw. Deren Absatz würde durch die einseitige Forcierung des Kapitalgüterexports gefährdet. Eine solche Exporterschließung bleibt nur sinnvoll, wenn sie allen Sparten Wachstum bringt, die Förderung der einen Sparte auf Kosten anderer aber vermeidet.

Andere Überlegungen drängen in die gleiche Richtung. Länder wie z. B. Brasilien würden uns zweifellos gern angemessene Preise für Maschinen usw. gewähren, wenn wir auch ihre Produkte zu angemessenen Preisen abnähmen. Wir könnten durch Mehrimporte die heute vielfach bereits mörderisch werdende Preiskonkurrenz am internationalen Maschinenmarkt mildern. Allein daraus könnten etwaige Mehrkosten, die aus dem Bezug und der Lagerung von Rohstoffen aus Übersee entstehen, weitgehend ausgeglichen werden. Steuerliche Begünstigungen privater Vorratskäufe dürften deshalb kaum mehr kosten als die staatliche Verbilligung langfristiger Exportkredite, Garantien und sonstige Maßnahmen der direkten Exportförderung. Firmen, z. B. der deutschen Elektroindustrie, würde der Export von Kraftwerksanlagen, Telefonnetzen usw. zweifellos wesentlich erleichtert, und manches ihrer Finanzierungsprobleme würde entfallen, wenn sie sich entschlössen – und staatlich darin begünstigt würden –, ihre Importe und Vorräte von Buntmetallen usw. zu erhöhen. Ein solcher Weg enthält zwar Preisrisiken, aber auch langfristige Exportkredite enthalten Risiken.

Deutschland hat im Transithandel von Rohstoffen, Genuß- und Lebensmitteln im europäischen West-Ost-Geschäft stets eine große Rolle gespielt, vielfach in gewisser Arbeitsteilung mit der City. Die Chancen eines solchen Transitgeschäfts sind auch heute noch erheblich, trotz des „Eisernen Vorhangs“. Darin liegen große Chancen zum Abbau unserer Gläubigerposition in Übersee und zur Vermehrung des Welthandelsvolumens schlechthin. Hier bestünde die Chance, südamerikanische Produkte im Transit z. B. nach Ostländern zu liefern,wodurch wir unsere Gläubigerposition in Brasilien abdecken könnten. Wir würden unsere Maschinen nach Brasilien ohne allzu leidige Kreditfragen exportieren und durch den Transithandel ein stärkeres Ost-West-Geschäft in politisch unverfänglichen Gütern wahrnehmen können. Gerade weil die Embargo-Listen im Ost-Export bestehen, könnte der Transithandel unsere verstärkten Maschinenexporte im Überseegeschäft weitgehend finanzieren, ohne daß wir unseren Osthandel gleichzeitig opfern müßten. Finanzielle Mittel und sonstige Maßnahmen zur Erleichterung dieses Transithandels wären also wirksamste deutsche Exportförderung und allseits vorteilhafte Verstärkung unseres Kapitalgüterexports. Voraussetzung dafür wäre natürlich, daß wir nicht allen Ländern gegenüber Aktivsalden aufweisen. (Wird fortgesetzt)