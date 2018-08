Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul – diesen bewährten Grundsatz haben auch wir beherzigt gegenüber der Ausstellung „Hundert Jahre amerikanischer Malerei“, die in Deutschland mit Hilfe des State Department und dank der Generosität privater Mäzene gezeigt wird und zuerst in Frankfurt am Main durch den amerikanischen Hohen Kommissar James B. Conant eröffnet wurde. Zur Zeit ist sie in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Wir haben diesem Unternehmen durch die Abbildung eines Gemäldes die angemessene Höflichkeit erwiesen (in Nummer 31, wobei durch ein technisches Versehen leider die Unterschrift verwechselt wurde, sie hätte lauten sollen: Edwin Romanzo Eimer: „Die Familie Elmer“). Inzwischen haben auf Grund dieser Veröffentlichung amerikanische Leser an uns geschrieben, uns gebeten, aus unserer Reserve herauszutreten und die Ausstellung kritisch zu beleuchten, da sie keineswegs repräsentativ sei für die hundert Jahre amerikanischer Malerei von 1800 bis 1900.

Nun, dazu ist einiges zu sagen. Die Ausstellung will, wie Hans Conrad Röthel von den bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München in seinem Katalogvorwort betont, nachweisen, daß bei den Künstlern der Neuen Welt „schon früh ein bestimmten amerikanischer Akzent vernehmbar“ ist. Es soll bewiesen werden, daß es „eine amerikanische Malerei im eigentlichen Sinne“ nicht nur heute gibt, sondern bereits vor anderthalb Jahrhunderten gegeben hat.

Das ist gewiß ein löbliches Vorhaben, doch verleitet es natürlich dazu, geschichtliche Tatsachen zu verschleiern und historische Entwicklungen umzudeuten. Gerade dies aber entspricht einer Haltung, die in den Vereinigten Staaten heute in künstlerisch interessierten Kreisen Anklang findet und die zwei Ursachen hat: einmal den Wunsch, sich auch im Kulturellen eine eigene national-betonte Ahnenreihe zuzulegen. Als ob die Vereinigten Staaten nicht die viel universellere Aufgabe hätten, die abendländische Kultur zu entwickeln und zu vollenden! Zum anderen verspricht diese Mode dem amerikanischen Antiquitätenhandel einen sehr ersehnten Aufschwung, besonders all jenen kleinen Läden, die über New England verstreut überall am Wege liegen und durch ein zierliches altmodisches Wagenrad gekennzeichnet sind, das ein Symbol des alten Trecks nach dem Westen ist. Doch sind auch größere Läden in New York und Boston an dieser Kunstmode interessiert.

Die Entwicklung ist nicht so neu, wie es heute scheint. Sie begann bereits nach dem ersten Weltkrieg. Große Finanziers und Industrielle wie Rockefeller, Ford und du Pont sammelten Gegenstände aller Art, die mit dem Leben der frühen Siedler zusammenhängen, darunter auch primitive Erzeugnisse des Kunstgewerbes, der Plastik und der Malerei. In unseren Tagen hat Mrs. J. Watson Webb gleichfalls ein solches Museum in Shelburne, Vt., eröffnet. Da sind vom Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts eine Reihe Gebäude, Kirchen, Schulen, Kramläden, Kneipen und Wohnhäuser aus dem amerikanischen Osten Stein für Stein und Balken für Balken hingebracht und neu aufgestellt worden. Und in der Inneneinrichtung sind nicht nur vollendete Wiedergaben alter Verkaufsläden zu sehen mit allem, was es für die Siedler dort zu kaufen gab, sondern auch „Plastiken und Gemälde“ primitiver Art, Wetterfahnen etwa, Wirtshausschilder, Negerfiguren von Tabakläden und Schildereien, die dem Geschmack einfacher Leute genügten. Hiergegen wäre gewiß nichts einzuwenden; derlei volkskundliche Museen gibt es in Europa auch. Ihre Schaustellungen appellieren an ein Gefühl, das die Vergangenheit romantischfarbig zu sehen wünscht. In den Vereinigten Staaten aber – unter dem kommerziellen Einfluß des Kunsthandels, doch mindestens so stark gefördert durch patriotische Strömungen – werden diese Erzeugnisse neuerdings nicht mehr als Volkskunst gewertet, sondern auf eine Ebene gehoben, wo primitive Wetterfahnen antiken Bronzen gleichgestellt und hochgepriesen werden. Das aber wäre das gleiche, als wenn wir bayerische Hinterglasmalereien mit den großen Gemälden des Mittelalters verglichen.

Damit kommen wir wieder zu unserer Ausstellung zurück. Auch sie soll der neuen amerikanischen Legende dienen, und dementsprechend sind die Gewichte verteilt. Natürlich konnte man nicht darum herum, einen Gilbert Stuart (1755–1828) zu zeigen, aber das einzige ausgestellte Porträt gehört keineswegs zu dem Besten, ja, eben noch zu dem Durchschnitt seiner sonstigen Leistungen. Von seinen Zeitgenossen aber und seinen Nachfolgern, die ihm durchaus nahekommen, fehlen J. S. Copley, Benjamin West, Edward Savage, die beiden Sully und ehester Harding. Es fehlt auch Mary Cassat, 1845 – 1926, die in Amerika den klassischen französischen Impressionismus vorzüglich vertraten.

Noch stärker aber zeigt sich die Tendenz bei der Auswahl der Werke. Von Charles Wilson Peale, einem an den Engländern geschulten, durchaus geschickten Porträtmaler, ist eine sehr ungekonnte primitive Komposition – Ausgrabung des ersten Mastodon – ausgewählt worden, und Winslow Homer, ein kultivierter Maler, der in seinen besten Bildern Courbet nahekommt, ist mit Darstellungen vertreten, die zwar höchst romantische Themen zeigen – dies ist die Grundlage, auf der man eine original amerikanische Schule aufbauen will –, aber die von der ihm in seinen guten Bildern eigenen Qualität nichts verraten. So wird er künstlich auf ein primitives Niveau heruntergedrückt.

Dies alles geschieht, um einer erheblichen Zahl primitiver Handwerker und Dilettanten, deren Erzeugnisse die Ausstellung beherrschen, zu dem Ruhm zu verhelfen, die wahren Vertreter der amerikanischen Kunst zu sein. Ob hieran ein sich immer stärker entwickelnder amerikanischer Nationalismus oder der Geschäftssinn amerikanischer Kunsthändler größere Schuld trägt, ist schwer zu entscheiden. Zu beklagen ist jedenfalls, daß diese Ausstelling, von der sich manche Beteiligte das beste erhofften, zu einem Mittel tendenziöser Propaganda geworden ist.