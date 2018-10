Als Eisenhower vor seinem Urlaub das vom Kongreß verabschiedete Gesetz über die „Farm-Kredit-Verwaltung“ unterzeichnete, bemerkte er zu seinen Mitarbeitern: „Wenn wir alle unsere landwirtschaftlichen Probleme gelöst hätten, dann – glaube ich – könnte ich meinen Urlaub wirklich genießen.“ Der Kern dieser Probleme ist das von der demokratischen Regierung übernommene Gesetz zur Stützung der Preise für landwirtschaftliche Produkte. Die sich aus diesem Gesetz ergebenden Regierungsvorräte vergrößern sich ständig, weil die Erzeuger seit Jahren von der Regierung einen besseren Preis erhalten, als am freien Markt, an dem die Preise sinken. Bisher hat die Regierung für den Ankauf und die Beleihung landwirtschaftlichen Produkte 3,2 Milliarden Dollar ausgegeben, das sind mehr als die Hälfte des ihr für die Preisstützung zugebilligten Betrages.

Die Regierung Truman hat sich nicht nur gehütet, etwas gegen das Subventionssystem zu unternehmen, sie hat es sogar gesetzlich bis zum 30. Juni 1954, dem Ablauf, des Haushaltsjahres 1953/54, verankert. Es bleibt der Regierung Eisenhower überlassen, das Odium auf sich zu nehmen, das Subventionswesen für die Landwirtschaft zu reorganisieren, was nur zu Lasten der Farmer gehen kann. Das könnte für die Kongreßwahlen im November 1954 von Bedeutung sein.

Die schwierige und politisch undankbare Aufgabe fällt dem Landwirtschaftsminister Benson zu, der bald nach seiner Amtsübernahme den Farmern erklärte, daß der Sinn der staatlichen Subvention eine „Versicherung gegen Katastrophen“, nicht aber eine „Ermutigung zu unwirtschaftlicher Produktion“ sei. Obwohl der Weizenpreis am freien Markt ständig gefallen ist, haben die amerikanischen Farmer die Anbaufläche dauernd vermehrt und den Rekord von 30,8 Millionen Hektar erreicht. Die Farmer konnten dies tun, weil die Regierung gesetzlich verpflichtet ist, ihnen den nicht absetzbaren Weizen zum Preise von 2,21 Dollar je bushel (27,2 kg) abzunehmen, während der Preis am freien Markt in Chicago bis auf 1,80 Dollar gefallen ist. Der „Erfolg“ dieser Subventionspolitik ist, daß die Regierung am 1. Juli einen Rekordbestand von 10,05 Millionen Tonnen Weizen auf ihren Lagern hatte.

Nachdem der Kongreß einer Verkleinerung der Anbaufläche auf 24,8 Millionen Hektar im kommenden Jahr zugestimmt hatte, machte Benson von der im Subventionsgesetz vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, die Farmer darüber abstimmen zu lassen, ob sie die Einschränkung annehmen oder ablehnen. Die Annahme der Anbaubeschränkung samt der damit verbundenen Regierungskontrolle und der Einführung von Marktquoten würde die Beibehaltung der gegenwärtigen Regierungspreisgarantie in Höhe von 2,21 Dollar je bushel sichern. Im Falle der Ablehnung wäre eine Subvention gegenstandslos, da die Preisgarantie weit unter dem am freien Markt quotierten Preis liegen würde. Die Abstimmung, an der sich alle Weizenfarmer, die jährlich mindestens 200 bushel produzieren, beteiligen konnten, fand am 14. August statt. Sie ergab, daß sich weit mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Zweidrittelmehrheit für Anbaubeschränkung und Regierungskontrollen aussprach.

Ernst Krüger