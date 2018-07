Herr und Frau Bianchi haben vor drei Jahren geheiratet, als die Wohnungsverhältnisse in Mailand noch sehr viel schwieriger waren und für freie Appartements hohe Abstandssummen gefordert wurden. Das junge Paar zog deshalb zu der Schwiegermutter, was Frau Bianchi erlaubte, auch nach der Geburt des Stammhalters ihre Stelle als Stenotypistin in einem kaufmännischen Büro beizubehalten. Herr Bianchi ist Buchhalter im Finanzamt, und sein Monatseinkommen entspricht dem der italienischen Mittelklasse, der kleinen Beamten oder kaufmännischen Angestellten. Nach allen Steuerabzügen und Sozialbeiträgen kommt er auf 45 000 Lire (300 DM) im Monat. Frau Bianchi verdient nur 25 000 Lire im Monat (etwa 170 DM), die Großmutter ist eine Witwe ohne Pension, so daß also der Lebensunterhalt von vier Personen von diesen 470 Mark im Monat bestritten werden müssen; denn Herr und Frau Bianchi haben sich fest vorgenommen, die beiderseitigen Weihnachtsgratifikationen, die jedem Angestellten gesetzlich in Höhe eines Monatsgehaltes zustehen, auf die Sparkasse zu tragen. Und mit einiger Anstrengung ist es ihnen auch bisher gelungen, die dort zurückgelegte Summe nicht wieder anzugreifen.

Glücklicherweise ist ihre Miete nicht hoch, da Bianchis in einer sogenannten Altwohnung leben, deren Miete (auch in Italien also!) blockiert ist. Die 9000 Lire (20 DM) dafür fallen je Monat wenig ins Gewicht. Und obwohl das Haus bombenbeschädigt war, dringend Reparaturen, neue Fensterläden und einen neuen Putz gebrauchen könnte, wenig Sonne bekommt, eine altmodische Küche hat und ein primitives Bad, denken Bianchis gar nicht daran, in eine der vielen neuen, hellen, modernen und praktischen Neubauwohnungen zu ziehen. Wenn auch die Abstandszahlungen unterdessen weggefallen sind und man nur noch, wie vor dem Kriege, drei Monate vorausbezahlen muß, sind die Mieten für den italienischen Durchschnittsverdiener doch noch immer unerschwinglich, da sie bei drei Zimmern mit Zubehör zwischen 150 und 200 DM liegen. Ungleich vorteilhafter ist es, eine Etage zu kaufen (Einfamilienhäuser werden in Italien wegen den hohen Grundstückpreisen seltener gebaut). Neubauwohnungen sind auf 25 Jahre steuerfrei. Doch auch diese Lösung mußte von Bianchis verworfen werden, da sie nicht über das nötige Kapital von 2 bis 3 Mill. Lire verfügten und Bankkredite an Private zu diesem Zwecke nicht gegeben werden. Gas, Licht, Müllabfuhr und der Beitrag für die Portiersfrau betragen monatlich weitere 3000 Lire (20 DM). 4000 Lire (25 DM) behält sich der Familienvater für seine Zigaretten, Post, Zeitungen und den Friseur zurück. Der größte Teil des Einkommens aber wird für das Essen verwendet...

Jeden Monat veröffentlicht der Corriere iella Sera zur allgemeinen Erbauung die Haushaltbilanz des Durchschnittsbürgers mit den laufenden Lebensmittelpreisen und der tröstlichen Versicherung, daß das Gemüse diesmal um 2 Punkte gesunken, dafür aber das Fleisch um drei gestiegen sei oder umgekehrt. Nach dieser Statistik braucht ein Durchschnittsitaliener, der alle Mahlzeiten zu Hause einnimmt und kein großer Fleischesser ist, 16 538 Lire im Monat. Glücklicherweise bekommt es aber Großmutter Bianchi fertig, für alle vier mit 38 000 bis 40 000 Lire (250 DM) im Monat auszukommen und davon auch die Waschfrau zu bezahlen.

Die Großmutter Bianchi (und mit ihr alle jenen unbekannten italienischen alten Tanten oder unverheirateten Schwestern) ist überhaupt einer jener großen Faktoren, die die öden Statistiken der Bürokraten bei ihren Kalkulationen immer übersehen und die doch in ihrer Sippenverbundenheit nicht nur der Familie einen Rückhalt geben, sondern auch oft des Rätsels Lösung dafür sind, daß der italienische Mittelstand trotz knappster Existenzmittel nie ganz ins Proletariat abrutscht und grundsätzlich konservativ und stabil bleibt.

So wollen wir die Großmutter Bianchi auch in die Haushaltbilanz einbeziehen, denn: ihr ist es zu danken, daß beide Eltern verdienen können und trotzdem noch ein Familienleben daneben bestehen bleibt, daß die Kinder nicht mit Dienstboten oder in Heimen aufwachsen, niemand auf das Essen im Restaurant angewiesen ist und außerdem die größtmöglichste Ersparnis erreicht wird.

10 000 Lire (65 DM) bleiben also der kleinen Familie vom Doppelverdienst des Ehepaares im Monat übrig und von diesen soll der Anzug, das Vergnügen, die notwendigen Anschaffungen, die Dauerwelle für Frau. Bianchi und all das bestritten werden, was in jeder Haushaltbilanz unter dem Namen Verschiedenes läuft. Großmutter Bianchi hat keine Bedürfnisse. Die Kleider von Frau Bianchi und dem Jungen machen auch kein allzugroßes Kopfzerbrechen, da die junge Frau Bianchi eine geschickte Schneiderin ist und in den Abendstunden alles selbst näht oder strickt. Probleme sind nur die Anschaffungen für den Hausherrn. Anzüge gibt es von 30 000 Lire (200 DM) aufwärts, die Preise für Regenmäntel liegen um die 20 000 Lire (130 DM), Schuhe um 8000 Lire (50 DM), und alles übrige dementsprechend. Herr Bianchi hat bisher darauf verzichtet, von den Krediten auf Ratenzahlungen Gebrauch zu machen, die in Italien langsam auch üblich geworden sind. Er zog es vor, sich nach zusätzlicher Arbeit umzusehen und dreimal in der Woche abends die Bücher für eine kleine Firma nachzusehen und an einem Sonntagnachmittag die einer kleinen Fabrik. Ins Kino geht die Familie regelmäßig ein- bis zweimal in der Woche. Ab und zu geht Herr Bianchi auch auf den Fußballplatz, wenn seine Lieblingsmannschaft „Milan“ spielt. Frau Bianchi legt, wo sie kann, etwas Geld für den Ferragosto, die gemeinsamen 8tägigen Büroferien im August, zurück, in denen die ganze Familie aufs Land zu Verwandten fährt. Das ist der Höhepunkt des Jahres, der Beweis den Verwandten und Bekannten gegenüber, daß man lebt, daß man sich Ferien „auf dem Lande“ leisten kann, und dafür lohnt es sich schon, das Jahr über ein paar Opfer zu bringen.

Ganz im stillsten Winkel ihres Herzens träumen natürlich Herr und Frau Bianchi auch von einer kleinen, eigenen, sonnigen und praktischen Wohnung, wie sie ihnen auf ihren sonntäglichen Spaziergängen in den neugebauten Vierteln begegnen. Chissà, vielleicht, sagt Herr Bianchi, wird einmal unser Junge darin wohnen können. Ingrid Parigi