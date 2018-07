Besuch bei Professor A. Butenandt

Von Leo Nitschmann

Die experimentelle Medizin ist heute zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Klinik und Naturforschung geworden. Der Kliniker kann grundlagenmäßig die an ihn herantretenden Probleme nicht mehr lösen. Weder verfügt er dazu über die notwendigen technischen Voraussetzungen noch meist über die Zeit, noch über eine dazu nötige in langer Forschungsarbeit erworbene Erfahrung. Er wendet sich an den Biologen, an den Chemiker oder auch an den Physiker, trägt ihm seine in der Praxis gemachten Beobachtungen und Erfahrungen vor, und so entstehen Forschungszweige, die sich von mehreren Wissenschaftsgebieten aus den gestellten Aufgaben zuwenden. Es waren sachliche Gründe, die zu einer solchen arbeitsteiligen Forschungsarbeit geführt haben.

Das Max-Planck-Institut für Biochemie ist aus einem der ältesten Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften hervorgegangen: aus dem „Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie und Biochemie“, das 1913 in Berlin-Dahlem eingeweiht und später in „KWI für Biochemie“ umbenannt wurde. Seit 1936 liegt seine Leitung in Händen von Prof. Dr. Dr. h. c. A. Butenandt. In den letzten Kriegsjahren wurde das Institut – soweit überhaupt möglich – sukzessive nach Tübingen verlagert und hat dort im physiologisch-chemischen Institut der Universität, dessen Direktor Professer Butenandt als Ordinarius für Physiologische Chemie zugleich ist, eine neue Wirkungsstätte gefunden. Es verfügt heute wieder über alle technischen Hilfsmittel, die für eine moderne biochemische Forschungsarbeit benötigt werden.

Der Name Butenandt ist eng verknüpft mit der chemischen Erforschung der Sexualhormone. Als dieses Arbeitsgebiet von ihm in Angriff genommen wurde, war lediglich aus biologischen Untersuchungen bekannt, daß in den Keimdrüsen spezifische Wirkstoffe erzeugt werden, die die männlichen beziehungsweise die weiblichen Geschlechtsmerkmale ausprägen. Über die chemische Konstitution dieser Stoffe war nichts bekannt. In etwa zehnjähriger Arbeit gelang es, diese Keimdrüsenhormone aus dem Harn und den Keimdrüsen anzureichern, sie zu isolieren, rein darzustellen, ihre chemische Konstitution zu ermitteln und sie auf synthetischem Wege herzustellen. Diese Arbeiten waren mit Kriegsbeginn abgeschlossen. Sie fanden ihre äußere Anerkennung in der Verleihung des Nobelpreises für Chemie im Jahre 1939 an A. Butenandt.

Seitdem sind nun eine Reihe anderer fundamentaler biochemischer Probleme Gegenstand experimenteller Untersuchung geworden. „Unser wissenschaftliches Arbeitsprogramm im Institut ist sehr vielgestaltig, so daß eine flüchtige Betrachtung den Eindruck erwecken könnte, als ob die einzelnen bearbeiteten Gebiete in gar keinem Zusammenhang miteinander ständen“, erklärt Professor Butenandt. „Vergegenwärtigt man sich jedoch, daß es eine Hauptaufgabe der Biochemie ist, die chemischen Umsetzungen, die sich bei den fundamentalen Lebensprozessen abspielen, aufzuklären, so stehen die bearbeiteten Probleme unter diesem höheren Gesichtspunkt alle in Zusammenhang miteinander. Die Arbeiten dienen sämtlich dem Ziel, die mit naturwissenschaftlichen Mitteln erforschbaren Geheimnisse der Lebensvorgänge zu ergründen, und damit die theoretischen Grundlagen zu schaffen für die Praxis, Krankheiten zu verhüten oder zu heilen.“

Wirkstoffe der Insektenwelt