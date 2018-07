Bemerkungen zur Kunst des Altertums in Ausstellungen in Zürich und Basel

Von Martin Rabe

Altrömische Porträtplastik – wer hätte gedacht, daß eine solche Ausstellung (über 80 Büsten und über 100 Münzbildnisse) eine große Anziehung entfalten würde? Und doch drängen sich die Menschen in den Räumen des Kunsthauses Zürich, und an den Sonntagen war die Zahl der Besucher so groß, daß nicht alle auf einmal zugelassen werden konnten. Woher dieses ungewöhnliche Interesse? Gewiß, für die Schweizer ist römische Geschichte eigene Geschichte; Helvetien war lange Jahrhunderte Teil des römischen Reiches. Aber das allein könnte das Phänomen dieses starken Besuches nicht erklären, erfordert es doch Mühe genug, eine solche Massierung von Büsten eingehend zu betrachten, auch wenn sie so vorzüglich gruppiert sind, wie: im Züricher Kunsthaus, vor unterteilenden

Wänden und farbigen, zum Teil sphärisch gekrümmten Hintergründen. Es muß etwas Besonderes an dieser Ausstellung sein, das die Meroder so stark fesselt, etwas, das mit uns und unserer 2eit zu tun hat. Man wird von anderen Besuchern gefragt und ins Gespräch gezogen: „Wie ist es mögmich, daß diese großen Kaiser so aussahen? Lere Gesichter hatten wie Augustus? So zynische wie Domitian? So genußsüchtige wie Hadrian? So gemeine wie Nero und Commodus?“ Sahen denn absolute Herrscher auch damals so aus, und ähneln sie sich immer wieder? Und wie ist diese stilistische Entwicklung zu erklären von den realistischen Porträts aus der republikanischen Zeit des ersten Jahrhunderts vor Christi Geburt bis zu den erstarrten Physiognomien vom Beginn der byzantinischen Epoche im fünften bis sechsten nachchristlichen Jahrhundert? Spiegelt sich nicht in diesem Stilwandel der Kunst der Wandel der Geschichte wieder? Und wird damit nicht auch uns ein Spiegel vorgehalten, in dem wir uns schaudernd erkennen?

Aus zwei Wurzeln entwickelt sich die römishe Porträtplastik. Von der etruskischen Kunst hatsie den Verismus übernommen, das ernsthafte Bestreben, den Dargestellten realistisch wiederzugeben, vom hellenistischen Stil des Pathos, nicht nur der Bewegung, sondern auch des seelischenAusdrucks. Das Porträt hatte ursprünglich die Aufgabe, in der Hausnische, die dem Ahnenkult diente, den Verstorbenen als anwesend zu repräsentieren. Die Bildnisse der republikanischen Zeit zeigen daher die dargestellte Person ernst und würdig. Wein auch unter hellenistischem Einfluß ein Teil des etruskischen Verismus verschwindet – die Augen werden groß und blind, und die Pupillen nicht mehr eingemeißelt –, so behalten doch die Gesichter den Ausdruck eines individuellen seelischen und geistigen Lebens. Am großartigsten zeigt das in dieser Ausstellung die Büste Caesars. Es ist wohl die einzige, die uns aus seiner Lebenszeit erhalten ist, ein durchgeistigter Kopf, bei dem jede Fläche von innen her gestaltetet. Daneben wirken die Büsten des Augustus wie ein Fanfarenstoß, und den gleichen Eindruck vermitteln die folgenden von Prinzen und Kaisern des julisch-claudischen Hauses.’

Augustus als Opfernder im Mantel des Pontifex Maximus und Augustus in der Haltung der gepanzerten Statue von Primaporta –: majestätisch, im Ausdruck von göttlicher Leere, und doch auch realistisch gesehen, wie der flachabfallende Hinterkopf beweist, der genau den Münzbildnissen des Kaisers entspricht. Es ist kaiserlicher Stil, bewußte Klassizität, Anlehnung an griechische Vorbilder. Dieser Rückgriff ist der Beginn einer Erscheinung, die für den Stilwandel der beiden ersten nachchristlichen Jahrhunderte von größter Bedeutung ist. Man wiederholt die alten griechischen Stile nicht genau dem historischen Ablauf entsprechend, aberman läßt keinen aus. Das beginnt mit archaisierenden Darstellungen zur Zeit der Jahrtausendwende, gleichzeitig und auch in den späteren Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts zeigt sich deutlich eine Vorliebe für die Kunst der hohen und der späten Klassik. Im zweiten Jahrhundert dominiert der Einfluß des hellenistischen Barock – auf der Ausstellung hervorragend vertreten durch den Kopf eines Barbaren. Doch ist dies keineswegs so zu verstehen, als ob zu bestimmten Zeiten eine dieser historisierenden Spielarten alleinherrschend gewesen wäre; sie bestehen neben- und durcheinander, ja zur Zeit des Septimius Severus, um die Wende des zweiten zum dritten Jahrhundert, tritt mit einer gewissen Zartheit eine stilistische Richtung auf, die wir nur der schwächlichen Schwärmerei des Jugendstils vergleichen können, eine seltsame Flucht ins Ästhetische unter dem ersten großen römischen Soldatenkaiser.

Ein neuer Stil kommt auf