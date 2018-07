/ Erzählung von Larry Finn

Umjaan nahm an einer Ratssitzung und einem damit verbundenen freundschaftlichen Umtrunk mit den anderen Indunas des Kraals teil, als das Gespräch auf die Weißen kam. Bedauerlicherweise mußte er eingestehen, daß seine Kenntnisse und Erfahrungen über die Weißen sehr gering waren. Als junger Mann und Anführer der Häuptlingsgarde hatte er zweimal gegen sie gekämpft und später, während der Friedensverhandlungen, an denen er als Ratsmitglied oder Induna teilgenommen hatte, war er mit den Weißen, die ihm, besonders im letzten Fall, als große Redner mit ständig lachenden Mündern vorgekommen waren, in Berührung gekommen; er wußte heute also immer noch nicht mehr als in jenen Tagen, da er seinen Speer in den ersten Weißen, der ihm begegnete, stieß.

„Sie sind alle Zauberer“, sagte ein Induna düster dreinschauend.

„Nein, sie sind Menschen wie wir“, entgegnete ein anderer. „Und ich sollte es bestimmt wissen, denn ich tötete genug von ihnen.“

„Ich bin ein alter Mann“, äußerte Umjaan heiter, „und ich habe nun so viel über die Weißen gehört, daß ich mich gedrängt fühle, selbst einmal hinzugehen, um sie persönlich kennenzulernen.“

Ein Gemurmel der Zustimmung, aber auch der Mißbilligung wurde laut. Umjaan winkte abwehrend mit der Hand und sprach beruhigend auf sie ein. „Es versteht sich, daß ich gehe“, fügte er hinzu, „und ich gehe allein. Denn bestimmt haben die ‚Walungu‘ von mir gehört, von mir, Umjaan, dem weisesten unter den Indunas des Königs. Und darum ist es auch überflüssig, mit zeremoniellem Gefolge zu erscheinen.“

Eine besonnene Stimme gab zu verstehen, daß Umjaan sicherlich schon wieder kindisch würde, aber der alte Induna lachte nur und goß sich neues Bier ein.