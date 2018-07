As de Gasperi am 3. August nach der bekannten f- Krise seiner Regierung und dem verweigerten Vertrauensvotum der Kammer die Hauptstadt verließ, um sich in seine geliebten Berge nach Valsugana zu begeben, bestürmten ihn die Journalisten bis zuletzt um eine verbindliche Äußerung, die schwebende Krise und seine eventuellen Nachfolger betreffend. Das Blitzlicht der Fotoreporter flammte auf, der Zug war im Begriff die Halle zu verlassen, da beugte sich de Gasperi noch einmal aus dem Fenster und sagte:" Lest in der Bibel, im Buch der Sprüche Salomons, viertes Kapitel Vers 27,nach: Laßt Euch weder rechts noch links vom rechten Wege abbringen " 1Diese Äußerung ging in den nächsten Tagen durch alle großen und kleinen Blätter Italiens, ohne daß sich die Mehrzahl der Journalisten die Mühe nahm, deswegen in der Bibel nachzulesen. Als sich nach einiger Zeit aber doch ein besonders Gewissenhafter hinter das alte Testament macht, harrt seiner eine Überraschung: zu seinem großen Erstaunen ging es in dem oben zitierten Vers nämlich folgendermaßen weiter: doch sind es die Wege nach rechts, die dem Herren lieb sind, denn die nach links sind die krummen, er aber will, daß dein Weg gerade sei, und daß du glücklich auf deiner Reise vorwärts schreitest Aber nicht genug damit, daß der so zitierte Vers in dem Haupt der Christlichen Demokraten bisher ungeahnte Tendenzen nach rechts vermuten ließ, entdeckte der nun einmal auf die gebrachte Journalist, daß dieser Zusatz in der offiziellen Version der protestantischen Bibel fehlte. Das Dilemma war groß. Verleugnete de Gasperi auf einmal seine jahrelang bekundete politische Tendenz oder war es möglich, daß sich der strenggläubige Katholik in seinen Mußestunden an einer Lutherbibel erbaute? Glücklicherweise gab der " Corners della Sera" vom 21. August seinen Lesern eine in dieser Hinsicht nach beiden Seiten beruhigende Erklärung: De Gasperi ist weder plötzlich zu den Rechtsparteien übergetreten, noch darf man mit Fug an seinem orthodoxen Glauben zweifeln. Die Bibelübertragung, die für den Katholiken verbindlich ist, geht auf die lateinische sogenannte Vulgata des Hl. Gerolamo zurück und auf die griechische Übertragung der "Siebzig", wahrend sich die protestantische Version auf hebräische Texte stützt. Der zweite Abschnitt nun des Salomonyerses befindet sich in den zwei ersten Texten, nicht aber im hebräischen. Wie kommt es nun aber, daß von ein und demselben Alten Testament mehrere voneinander abweichende 1 Fährte Versionen existieren? Der Grund dafür ist, daß die alten Originale nicht mehr vorhanden sind, und daß der hebräische Text um oder nach 300 unserer Zeitrechnung von gelehrten Rabbinern zusammengestellt wurde, während die griechische Übertragung der "Siebzig" aus einer früheren Zeit, etwa 200, stammt und für die in Alexandrien in Ägypten lebenden Juden, die aber des Hebräischen nicht mehr ganz mächtig waren, von 72 Übersetzern, daher der Name, angefertigt wurde.

Nachdem so die Verschiedenheit der "l geklärt hatte, hat der "Corriere della Se, eine Lösung für de Gasperis angebliche Hä funden: Vor etwa 30 Jahren gab nämlich dai liehe Institut für Bibelforschung ein "Altes ment nach Originaltexten", übersetzt von Jesuitenpater Alberto Vaccari, heraus, und ir, sem gelehrten Werke fehlt wiederum der zt Abschnitt des oben zitierten Verses, der nach jüngsten Forschung einem späteren Zusatz des g chischen Übersetzers in Alexandrien zuzuschreih wäre. Da sich de Gasperi um die Zeit des Ersehe nens jenes Werkes gerade in einem faschistischen Ge" fängnis befand, liegt es nahe, daß er sich in seiner unfreiwilligen Mußezeit mit dem Buche beschäftigen und über die Aussprüche des weisen Salomon nachdenken konnte. Ingrid Parigi