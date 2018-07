„Diese Untersuchung war notwendig geworden, weil von verschiedenen Seiten die „Echtheit“ der Arbeitslosenzahlen bezweifdt worden war.“ (Dr. Redlich in dem Aufsatz „Die Arbeitsverwendbarkeit der Arbeitslosen Heft 2/1953 dir Zeitschrift „Arbeit, Beruf und Arbeitslosenhilfe.“

Es geschehen also doch noch Zeichen und Wunder bei uns? Hier haben wir den Fall, daß eine van den Trägern der öffentlichen Meinung immer wieder geäußerte Kritik behördlicherseits“ nicht mit verbissenem Schweigen übergangen, nicht im Ton falscher Überheblichheit und schulmeisternd als „unsachgemäß“ zurückgewiesen, sondern vielmehr zum Anlaß genommen wurde, um durch eingehende Erhebungen den Sachverhalt so gut wie möglich aufzuklären. Was dabei herauskam, ist heute wieder von besonderem Interesse, da ja jetzt die Zahl der Erwerbslosen wieder den Stand von (etwa) einer Million erreicht hat – den gleichen Stand wie im Oktober letzten Jahres, als die Erhebung stattfind, von der hier die Rede ist und nachdem der SPD-Vorsitzende Ollenhauer seinerseits an der Methode der statistische Erhebungen Kritik üben zu müssen glaubte. Ihre Ergebnisse können ohne weitere Bedenken auch für heute als gültig angenommen werden, da ja (nach dem „Gesetz der großen Zahl“) die Aufgliederung einer Million Erwerbsloser1953 nahezu dieselbe Struktur aufweisen muß, wie 1952. Hier also die Ergebnisse:

Unter einer Million Männer und Frauen, die als erweibslos registriert werden, gibt es nur rund 170 000, die für die Vermittlung in andeie Bezirke verfüglich, also bereit sind, ihren jetzigen Wohnsitz aufzugeben, falls ihnen anderwärts eine befriedigende Arbeitmöglichkeit geboten würde. Die „mobile Reservearmee der Arbeitssuchenden ist somit verhältnismäßig klein: nur jeder 6. der Gesamtzahl der Erwerbslosen ist voll arbeits- und vermittlungsfähig.

Wie groß sind nun die „immobilen Reserven“ unseres Arbeitskräftepotentials?

Das sind also, in der Sprache der Arbeitsbehörden, die „voll Arbeitsverwendbaren“ – soweit sie nicht zugleich „ausgleichsfähig und ausgleichswillig“ sind. Ihre Zahl ist mit rund 230 000 Männern und 192 000 Frauen ermittelt, gleich 422 000 in der Summe, was rund 42 v. H. der Gesamtzahl an Erwerbslosen entspricht. Rechnet man „mobile“ und „immobile“ Reserven zusammen, so kommt man also auf rund 590 000 „voll arbeitsverwendbare“ Erwerbslose.

Hier sind freilich einige Einschränkungen zu machen. Denn 78 000 unter diesen 590 000 (weit über 10 v.H. also!) sind in ihrem eigentlichen Beruf nicht mehr einzu vermitteln. Und weitere 90 000gehören zu den Berufsgruppen (39, 62 [Frauen], 73 [Männer] und 91), die als Sammelpositionen für „Ungelernte“ anzusehen sind – wobei es sich also um die Gruppen „Hilfsberufe“ und „ohne nähere Angabe“ handelt, außerdem um die Gruppe „Dienst- und Wachberufe“ (bei den Männern) und die Gruppe „Reinigungsberuf“ (bei den Frauen). Es handelt sich also da um gering qualifizierte Kräfte: „voll arbeitsverwendbar“ mögen sie wohl. sein – aber eben nur in Berufen, die entweder wenig gefragt sind oder keine Aussicht auf Dauerstellungen und den Aufstieg im Betrieb bieten. Wenn man sich klarmacht, wieviele unter den als „voll arbeitsverwendbar“ bezeichneten Erwerbslosen in Wirklichkeit nur für untergeordnete Tätigkeit und für Handlangerdienste qualifiziert sind, dann wird deutlich, warum trotz hoher „statistischer“ Arbeitslosigkeit bereits – vielfach – ein ausgesprochener Facharbeitermangel besteht, der auch durch mannigfache Versuche, die Vertriebenen aus den entlegenen Gebieten der „Flüchtlingsländer“ in industrienahe Bezirke umzusiedeln, kaum noch zu beheben ist. Denn auch das muß man wissen: daß sogar unter den 170 000 „Ausgleichsfähigen“, die quasi die Elite unter jenen 590 000 „voll Arbeitsverwendbaren“ bilden, die Ungelernten und die Angehörigen von Hilfsberufen noch relativ stark vertreten sind – mit einem Anteil von fast 10 v. H. nämlich.