Das seit Dezember 1952 bestehende Verfahren für die Abwicklung von Transithandelsgeschäften (Runderlaß Außenwirtschaft Nr. 127/52, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 239 vom 10. Dezember 1952) hat sich nach Auffassung der am Transithandel interessierten Firmen als eine durchaus brauchbare Grundlage erwiesen. Dies wird auch unterstrichen durch die aufwärts steigende Tendenz dieser Geschäfte, sowohl ihrer Anzahl wie dem Gesamtwert nach. Erfreulich dabei ist, daß das Gesamtergebnis der ersten sechs Monate eine Passivität gegenüber dem EZU-Raum und eine aktive Bilanz gegenüber dem Dollarraum zeigt, so daß also der Transithandel einerseits zu einem Abbau des bedrohlichen deutschen Aktivsaldos bei der EZU und andererseits zu einer Steigerung des Aufkommens an freien Dollars beträgt. Es war von vornherein beabsichtigt, nach Vorliegen der ersten Erfahrungen die Regelung allmählich aufzulockern, um zu einer möglichst großen Freizügigkeit zu gelangen.

In diesem Sinne war in den letzten Wochen von den zuständigen Wirtschaftsorganisationen eine Reihe von Vorschlägen ausgearbeitet worden, die kürzlich Gegenstand von Besprechungen zwischen den beteiligten Bundesressorts und der Bank deutscher Länder, waren. Es kann wohl damit gerechnet werden, daß die meisten dieser Anregungen verwirklicht werden. Einer der Vorschläge war die Erhöhung des bisherigen Grenzbetrages von 100 000,– DM, bis zu dem die beiden Fachressorts – Bundeswirtschaftsministerium und Bundesernährungsministerium – auf ihre vorherige Zustimmung zu den einzelnen Geschäften verzichtet haben. Die vorgeschlagene Heraufsetzung auf 500 000,–DM dürfte zum Teil akzeptiert werden, und zwar insbesondere für Geschäfte, bei denen durch den Verkauf der Transitware frei konvertierbare Devisen anfallen, sowie für Geschäfte innerhalb des EZU-Raumes; für die letzteren werden aber einige Einschränkungen gemacht werden müssen, die sich aus der Tatsache ergeben, daß gewisse EZU-Länder trotz der multilateralen Abrechnung über die EZU ihre Einfuhr bilateral kontingentieren. Ebenso dürfte es in allen Fällen, bei denen ein „sonstiges Verrechnungsland“ außerhalb der EZU das Abnehmerland der Transitware ist, bei dem bisherigen Höchstbetrag von 100 000,– DM bleiben.

Die Gründe für diese Einschränkungen wird man bei unvoreingenommener Abwägung der volkswirtschaftlichen Interessen anerkennen müssen. Selbstverständlich ist man sich bei den zuständigen amtlichen Stellen darüber im klaren, daß ein devisenbringender Transithandel nur erfolgreich arbeiten kann, wenn er möglichst weitgehend von vorherigen, zeitraubenden Kontrollen freigestellt wird und Ablehnungen von Geschäften auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Die Bestrebungen in Richtung auf einen freien Welthandel und die Konvertibilität der Währungen machen es geradezu zur Pflicht, den deutschen Transithandel, der vordem Kriege und noch mehr von Eintritt der Devisenbewirtschaftung eine bedeutende und nutzbringende Rolle gespielt hat, rechtzeitig wieder in das internationale große Warenvermittlungsgeschäft einzuschalten. Demgegenüber ist aber zu bedenken, daß eine nicht unbeträchtliche Anzahl interessanter Handelspartner Deutschlands noch auf absehbare Zeit an einer mehr oder weniger rigorosen Kontingentierung ihrer Einfuhr festhalten werden, mit der Folge, daß der Export deutscher Waren, in diese Länder nur begrenzt möglich ist. Bei einer solchen Sachlage muß naturgemäß der Absatz deutscher Waren den Vorrang haben vor der Vermittlung des Absatzes ausländischer Waren; dies gilt vor allem dann, wenn die Gefahr bestünde, daß eine Transitware auf ein handelsvertragliches Exportkontingent angerechnet werden würde, und in noch stärkerem Maße dann, wenn das deutsche Aktivguthaben im Clearing so hoch ist, daß allgemein der Verkauf einer Transitware zu einer Blockierung deutscher Exportmöglichkeiten führen würde. Denn es darf schließlich nicht übersehen werden, daß an einem Transitgeschäft im Durchschnitt nur eine Devisenspitze von etwa 5 v. H. hängt, so daß schon devisenpolitisch bei einer Alternative zwischen Transitgeschäft und Exportgeschäft dem letzteren der Vorrang eingeräumt werden muß, ganz abgesehen von binnenwirtschaftlichen Erwägungen in bezug auf Beschäftigungspolitik und Steueraufkommen.

Es kommt also darauf an, zwischen diesen beiden, offenbar entgegengesetzten Interessen – Förderung, des Transithandels einerseits und Wahrung der deutschen Exportmöglichkeiten andererseits – den richtigen Mittelweg zu finden. Dem ersteren Gesichtspunkt scheint dadurch Rechnung getragen zu sein, daß die Fachressorts doch ziemlich weitgehend auf eine vorherige Prüfung – und damit Verhinderung, – der einzelnen Geschäfte verzichten und so die Gefahr in Kauf nehmen, daß gelegentlich auch einmal ein legitimes deutsches Exportinteresse beeinträchtigt wird. Andererseits wird aber diese Gefahr durch die Beibehaltung der 100 000,– DM-Grenze bei den „sonstigen Verrechnungsländern“ außerhalb der EZ’J und bei den wenigen, bilateral kontingentierenden EZU-Ländern erheblich, eingeengt.

Ein weiteres dringendes Anliegen der Transithandelsfirmen ist die Ermöglichung der sogenannten Meinungs- oder Lagerkäufe. Nach dem bisherigen Verfahren waren Transitgeschäfte in der Regel nur auf der Basis möglich, daß Einkauf in dem einen Land und Verkauf in ein anderes Land Zug um Zug erfolgten, da die Voraussetzung für die Bezahlung der Transitware in das Lieferland der Eingang der entsprechenden Zahlung aus dem Abnehmerland oder zumindest die Stellung eines Akkreditivs aus dem Abnehmerland war. Durch die Zulassung einer gewissen Lagerhaltung des Transithandels wird aber erst die Grundlage für die Bildung von Transitmärkten in Deutschland geschaffen. Nach dem Ergebnis der bisherigen Besprechungen scheint sicher zu sein, daß nunmehr mit der Genehmigung von Lager-Transitgeschäften zu rechnen ist. Allerdings dürfte der Kreis der hierfür zugelassenen Firmen nur ein eng begrenzter sein. Die betreffenden Firmen würden ermächtigt werden, die eingekaufte Ware entweder in einem inländischen Zollager, Zollvormerklager oder im Freihafen einzulagern; ob und inwieweit auch eine Belassung im Ausland möglich ist, dürfte vom Einzelfall abhängen. Es ist an eine Gültigkeitsdauer einer derartigen Genehmigung von neun Monaten gedacht, innerhalb deren die Ware also wieder verkauft sein muß.

Die weiterhin gewünschte Errichtung von Transithandelsfonds in EZU-Währung wird voraussichtlich wenigstens insofern verwirklicht werden, als neben dem bisher schon bestehenden Transithandelsfonds in US$ auch ein solcher Fonds in englischen Pfunden zugelassen werden wird.

Durch diese Ausweitung des bisherigen Verfahrens dürfte ein weiterer beträchtlicher Schritt nicht nur zur Auflockerung der deutschen Devisenbewirtschaftung, sondern auch zu einer weiteren Einschaltung des deutschen Im- und Exporthandels in die Welthandelsbeziehungen getan sein. M-r.