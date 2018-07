Da haben wir’s also schvarz auf weiß: die Statistik ist „richtig“, und es gibt keine „falschen“ Arbeitslosen – es werden nur, als arbeitslos, in der Statistik auch diejenigen mitgezählt, die ein wirklichkeitsfremdes Unterstützungssystem als „Arbeitslose“ selbst dann nach mit durchschleppt, wenn sie weder arbeitsfähig noch arbeitswillig sind ... „unechte“ Arbeitslose also! Als „nicht“ oder „kaum noch verwendbar“ führt die Statistik rund 41 000 Männer und 25 000 Frauen an, zusammen rund 66 000, gleich 6,5 v. H. der Gesamtzahl. Einen Sonderfall stellen „Dauerarbeitslosen“ nicht mehr beim Arbeitsamt in Erscheinung treten und es vorziehen, weiterhin „schwarz“ zu arbeiten (oder die öffentliche Fürsorge in Anspruch zu nehmen, eventuell zusätzlich zu irgendwelchen Rentenbezügen), anstatt die vermittelte Arbeit anzutreten.

Das ist nicht etwa Theorie, sondern vielfach praktisch erwiesen. Wenn aber irgendwelche Arbeitsämter nichts dergleichen tun, sondern sich nur in Klagen über den „Sondercharakter“ der Erwerbslosigkeit in ihrem Bezirk ergehen, von „Ausnahmesituation“ und „struktureller Dauererwerbslosigkeit“ sprechen: dann kann man sicher sein, daß bei ihnen die Tendenz besteht, die örtlichen Fürsorgeverbände finanziell zu entlasten, um einen erheblichen Teil des eigentlich von der regionalen Fürsorge zu betreuenden Personenkreises über die Arbeitslosenfürsorge-Unterstützung auf Kosten des Bundes versorgen zu lassen.