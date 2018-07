Inhalt Seite 1 — Gast im Forellenbach. Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Norbert Jacques

Mein Forellenbach kommt aus dem Allgäu, und wo er die österreichische Grenze erreicht, liegt um die beiden Zollhäuser eine Ansammlung von Gebäuden, die ein Sägewerk bilden, mitten drin das alte Wirtshaus mit dem französischen Dach. Wer oben von der Landstraße auf das freundliche Beisammensein drunten in dem kleinen Kessel hinabschaut, meint, es sei von Eichendorff erfunden. Geht man drunten ein Stück, den Bach weiter, der nun die Grenze mit dem österreichischen bis in den Bodensee bildet, gelangt man in einen kleinen Wiesengrund.

Aber der Bach hält sich ans hügelige Ufer, das bis ins Wasser mit Schwarzerlen bestanden ist. Nur ist das Bett hier nicht mehr von Steinblöcken und Geröll gebildet, das Wasser fließt sacht auf sandigem Grund auseinander, wie unter einem Wald von Pestwurz, der bis ans andere Ufer alles bedacht. Es war eine Stelle, die die Einbildungskraft in einer besonderen Art beschäftigte. Ist es möglich, daß am Rand des Pestwurzwaldes, drüben an den Erlen, Forellen im Dunkeln stehen? Ich habe immer besonders genau kontrolliert und nie etwas ausnehmen können.

Aber eines Tages stellte sich heraus, daß ich und meine Forellen unter den breiten dicht zusammengeschobenen Blättern der Pestwurzel dreißig Jahre lang einen Gast gehabt und wir es nicht gewußt haben. Er hat hier als ein Einsamer gelebt, man kann sagen, als ein Robinson, bis Wanderburschen aus der Fremde sich im Wasser die Füße kühlten, ihn sahen, jagten und fingen, und in das Wirtshaus im österreichischen mitnahmen. Sie wollten ihn dort verkaufen und hofften, ein ordentliches Sümmchen zu lösen, weil er ein im Land selten gesehenes Wesen war, das seine Heimat im Süden hatte – eine Schildkröte.

Im Rand ihrer Schale war ein silberner Ring eingefügt und an ihm zu sehen, daß das Tier schon einmal der Gefangene von Menschen gewesen, was ja auch natürlich war, da an diesem Bach, dessen heftige, kühle Wasser aus dem Allgäu kamen, natürlich keine Heimat für Schildkröten ist.

An der Wirtschaft am österreichischen Zoll setzten sich die Burschen zum Vespern unter den Nußbaum. Sie knüpften eine Schnur durch den Silberring der Schildkröte und ließen sie auf den Boden, damit sie die Aufmerksamkeit der anderen Gäste anziehen sollte und vielleicht einen Käufer fände. Die Schildkröte begann bald mit der hartnäckigen Bedachtsamkeit, die ihr Wesen ausmacht, auf dem Erdboden herumzuforschen, als dränge sie zu ihrem verlorenen Land zurück, und war husch, husch, in einem Blumenbeet verschwunden. Aber der Strick war an einen Stuhl geknüpft, und als sie Widerstand fühlte, machte sie kehrt. Sie stand in einem Fleck Sonne, in dem Augenblick, in dem die Wirtin, die in der Zwischenzeit Bier geholt, ihrer gewahr wurde. Die Frau starrte eine Weile hin, bevor sie sich niederbückte und den silbernen Ring befingerte, als hielte sie ihn nicht für etwas gegenständliches. Plötzlich fuhr sie, fast erschrocken, hoch und rief: „Die war dreißig Jahre lang fort! ... Mein Ring!“

*