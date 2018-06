Hat Frankreich in Marokko seine Zuflucht zu einem abgekarteten Spiel mit dem Pascha von Marrakesch, El Glaoui, genommen, um den ihm unbequemen Sultan von Marokko, Sidi Mohammed Den Jussuf, abzusetzen, oder hat Frankreich dem Druck des Berberfürsten und erbitterten Feindes des Sultans nachgeben müssen, um seine eigene Stellung in Marokko halten zu können? Der französische Generalresident in Marokko, General Guillaume, der neben dem Pascha von Marrakesch die Hauptfigur in diesem Spiel um den Thron war, hütet sich selbstverständlich, hierauf die zutreffende Antwort zu geben.