Der letzte Montag war ein großer Tag für alle Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker (und solche, die es gern werden möchten bzw. werden sollen). Die Steuersenkung von 10 auf 3 Mark je Kilogramm trat in Kraft, und der Zoll hatte einen Großkampftag, um die Lagerbestände zu überprüfen, für die die Steuern erstattet oder vergütet werden. Damit ist der Kaffeekrieg – zunächst einmal – zu Ende. Der Bundesfinanzminister hat – zögernd genug – in die Steuersenkung eingewilligt. Mit den Händlern zusammen hofft er auf einen Anstieg des Verbrauchs, der seinen Einnahmeausfall wiedergutmachen soll. Für Zigaretten scheint die Rechnung bereits aufzugehen, wenn nicht alles trügt.

Wie sind nun die Verbrauchschancen für Kaffee? Eins ist sicher: Der Markt ist weit davon entfernt, gesättigt zu sein. Es werden heute knapp soviel Bohnenkaffee wie vor dem Kriege getrunken. Von 9 Kaffeetassen werden in der Bundesrepublik nur 2 mit Bohnenkaffee gefüllt, alle anderen mit Ersatzkaffee. Es ist nicht zu erwarten, daß das Heer der Muckefuck-Trinker nun geschlossen ins Bohnenkaffeelager übergehen kann – dazu ist auch jetzt der Preis noch viel zu hoch.

Unser Bundeswirtschaftsministerium sorgte durch große Einfuhrausschreibungen dafür, daß genügend Rohkaffee hereinkommt, also durch eine Mengenkonjunktur eine Marktlage geschaffen wird, die nicht nur eine Bedarfsdeckung auf lange Sicht herbeiführt, sondern auch dem Wettbewerb nach Leistung und Preis den größtmöglichen Spielraum eröffnet. An der Hausfrau selbst ist es, jetzt aufzupassen, sich nicht zu überkaufen und nicht unnötig die Preise in die Höhe zu treiben: Sie ist es, die den Preis bestimmt!

Das Kapitel „Kaffee“ könnte damit zunächst aus den Beratungen in Bonn, den „Entschließungen“ der interessierten Verbände, den Schlagzeilen der Presse und den, Debatten der Verbraucher verschwinden. Aber nun ist eine neue Nuance in den Kaffeekrieg gekommen: Die Hausfrauen haben – vorerst repräsentiert durch eine Münchener Verbraucherin – den Einzelhändlern die Bundesgenossenschaft gekündigt, die sie mit ihnen gegen den Bundesfinanzminister eingegangen waren, und ihnen ihrerseits den Krieg erklärt. Um es etwas weniger dramatisch auszudrücken: Sie brachten die Frage nach dem Gewicht der Kaffeetüte aufs Tapet.

So eine Spezial-Kaffeetüte, die kein Fett hindurchläßt und das Kaffeearoma bewahrt, kostet zwischen 2 und 3,5 Pf. Die 50-Grammtüte wiegt 4 Gramm, die Viertelpfundtüte 5 Gramm, die Halbpfundtüte 7 und die Pfundtüte sogar 12 Gramm. Ein Gramm Kaffee mittlerer Qualität kostet nach der Steuersenkung jedoch rund 2 1/2 Pfennig. Die Differenz zwischen Kaffeepreis und Tütenpreis beträgt also bei 50 Gramm 8 Pfennig, bei 125 Gramm 10 Pfennig, bei 250 Gramm 14,5 Pfennig und bei einem PfundKaffee sogar 26,5 Pfennig. Um diese Preisdifferenz geht es in München. Eine Hausfrau hat ihren Einzelhändler angezeigt, weil er Tüten mit dem Aufdruck „50 Gramm“ benutzte und darin den Kaffee abwog. Er verwog – wie im Einzelhandel üblich – „brutto für netto“, das heißt, er wog die Tüte mit. Im Kriege bestand einmal eine bindende Vorschrift für die Einzelhändler bei den seltenen und kostbaren Kaffee-Sonderzuteilungen, die Verpackung nicht mitzuwiegen. Findige Einzelhändler hatten nämlich durch die Benutzung besonders schwerer Tüten ein recht hübsches Plus erzielt.

Wie aber ist die Rechtslage heute? Der Münchener Staatsanwalt hat einen Sachverständigen aus Verbraucherkreisen zu hören beantragt: einen Gewerkschaftsvertreten. Das Gericht lehnte erfreulicherweise den Gewerkschaftsvertreter als „nicht zünftig“ für diesen Zweck ab und benannte eine Vertreterin der Münchener Hausfrauenorganisation. Der Ausgang des Prozesses ist noch offen.

Ist es eine Irreführung des Käufers, statt der verlangten 50 Gramm Kaffee 46 Gramm und eine Tüte für 4 Gramm zu erhalten? Oder setzt der Käufer stillschweigend voraus, daß die Tüte mitgewegen wird?

Eines aber scheint sicher, ganz gleich, wie der Prozeß ausgeht: die Hausfrauen werden vermutlich, aufmerksam geworden sein, nicht locker lassen. Vielleicht sorgt auch die stärkere Konkurrenz bereits dafür, daß sich das Nettogewicht völlig durchsetzt. Ein Wirtschaftsjurist fällte kürzlich ein salomonisches Urteil mit folgendem Vorschlag: Die Einzelhändler sollten netto verwiegen müssen, aber dafür erwarten dürfen, daß die Hausfrauen sich ihre Kaffeedose selbst mitbringen, statt als Draufgabe eine Tüte im Werte zwischen 2 und 3 1/2 Pfennig zu erwarten. Wenn die Hausfrauen wissen, daß sie dabei für ihren Kaffee, je nach Einkaufsquantum zwischen 50 und 500 Gramm, 30, 35, 50 Pfennig oder sogar 1 Mark sparen können, werden sie ihre Kaffeedöschen wahrscheinlich gern mitbringen. Sie können dann dem Einzelhändler, der brutto für netto verwiegen will, in doppeltem Sinne mit Recht beruhigt erklären: „... kommt nicht in die Tüte!“ Claudia Vagt