Dunkle Schatten, die noch von der letzten Saison herrühren, fallen kurz vor Beginn auf die neue Hopfenkampagne – wenigstens soweit es die Pflanzer betrifft. In diesen Tagen nämlich erklärte der Landrat von Pfaffenhofen, von Koch, daß die Deutsche Hopfenverkehrsgesellschaft m. b. H. (DHVG) im Sterben liege. Diese Äußerung hat ihm keinesfalls den Beifall des ungekrönten Hopfenkönigs in der Hallertau, des Landtagsabgeordneten Josef Piechl, eingebracht, der vor allem, die Brauer beschuldigte, daß sie an der gegenwärtigen Katastrophe der DHVG, der Absatzstockung und damit dem Sinken der Hopfenpreise, schuldig gewesen seien.

Was ist geschehen? Die DHVG, eine Firma, einst aus Pflanzern, Vertretern des Hopfenhandels und derBrauer bestehend, aber durch einen geschickten Schachzug Piechls heute mehr eine ausschließliche Pflanzer Vertretung, hatte 1952 wie jedes Jahr (unterstützt wohl auch durch Banckredite) Preisstützungskäufe auf dem Hopfenmarkt vorgenommen. Diese Aktion, die vor zwei Jahren nach Aussagen der Brauer maßgeblich an dem damaligen starken Ansteigen der Preise schuld war, hat sich heuer zum Nachteil der DHVG entwickelt. Die in der Spätsaison auftretende Absatzstockung und der Preisnachlaß führten nach eigenen Angaben der DHVG zu beträchtlichen Verlusten. Hinzukommt, daß die Gesellschaft im Augenblick mit dem Landestreuhänder für den ehemaligen Reichsnährstand verhandelt, um die Aufhebung eines zwischen beiden Parteien im Jahre 1950 geschlossenen vermögensrechtlichen Vergleiches zu erreichen, der die Ursache einer (seinerzeit unvorhersehbaren) Gewinnabgabe ist. Scheitern diese Verhandlungen, so muß die DHVG 800 000 DM Kreditgewinnabgabe zuzüglich der Begleichung der Verluste und den Kreditüberforderungen seitens der Banken bezahlen. Nach Nürnberger Quellen verden die Verluste des Hopfenhandels 1952/53 auf schätzungsweise 12 Mill. DM beziffert.

„Der Hopf, das ist ein Tropf!“ Piechl hat die Wahrheit dieses so oft von ihm gebrauchten Wortes selbst zu spüren bekommen. Es wird nicht so leicht sein, das lecke Schiff der DHVG aus diesen Klippen vieder herauszubekommen. Einerseits will die DHVG nach eigenen Angaben von einer „Millionenpleite“ nichts wissen, andererseits haben auch die Verhandlungen über eine Staatsgarantie von 1,4 Mill. DM noch zu keinem Ergebnis geführt. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Lindrat von Koch mit seiner Diagnose recht behält. Der Aufruf jedenfalls, mit Pflanzerkapital eine neue Selbsthilfeorganisation zu gründen, die nicht so sehr „in behördliche Verbindungen verstrickt“ sei wie die bisherige Firma, wird erst realisierbar sein, wenn die Verpflichtungen der DHVG abgegolten sind. H. K.