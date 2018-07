Wer für Freiheit und Menschenwürde gekämpft und gelitten hat, wird nicht davon ablassen, mit der Stimme des Herzens und der Vernunft zu mahnen und zu beschwören, daß sie erhalten bleiben, und „in tyrannos!“ rufen, wann immer es nötig ist. So hat Rudolf Pechel seit 1945 den Kampf fortgesetzt, den er vor 1933 schon gegen die Nazis zu führen begonnen hatte. Eine neue Sammlung seiner Vorträge und Aufsätze zeugt davon, die unter dem Titel Deutsche Gegenwart soeben (im Verlag Stichnote, Darmstadt und Berlin) erschienen ist. Als Privatdruck war sie ihm bereits im vorigen Herbst zum 70. Geburtstag (ausgewählt von Mad- . leen Pechel und Klaus Hoche) überreicht worden. Aber sie ist es wert, einem breiten Leserkreis, vor allem auch der Jugend, vorgelegt zu werden, als das Zeugnis eines Mannes, der mit catonischer Härte sein „Ceterum censeo“ gegen die Feinde der Freiheit ausspricht, aber zugleich mit der schlichten Beredsamkeit eines humanen Patrioten um die Besinnung auf unsere eigenen Werte und die der Menschheit besorgt ist.

Was man aus diesen Äußerungen Pecheis lernen kann, ist die Größe des Unglücks, das uns betroffen hat, die Größe des Unrechts, das wir begangen haben, ist die Gewissensschärfe, die uns nötig ist, um Vergangenes wieder gut und für unser eigenes Schicksal fruchtbar zu machen, und die Zuversicht, daß wir hoffen dürfen, wenn wir der ungeschminkten Wahrheit ins Angesicht schauen: was wir haben geschehen lassen, darf sich durch unser Verschulden nicht wiederholen. Mit klarem Blick führt Pechel durch die Probleme und Ereignisse von sieben Nachkriegsjahren, die einerseits mit dem West-Ost-Konflikt, anderseits mit dem Aufkommen neofaschistischer Tendenzen zusammenhängen. Hier hat er eindeutig Stellung genommen, jenseits aller Politik, und mit einer Eindringlichkeit und Geradheit, die der Politiker oft nicht aufbringt. Dennoch ist es erstaunlich, mit wie sicherem politischen Instinkt er die Dinge betrachtet. Zumal seine Auslandsreden sind Meisterstücke politischer Taktik, mit denen er, ohne die harte Wahrheit zu beschönigen, für Deutschland viel getan hat. „Das geschriebene und gesprochene Wort“ – so heißt es mit recht im Vorwort von Hermann Joseph Schmitt, dem Freunde und Leidensgenossen aus der Hitlerzeit, „war ihm nicht tönendes Erz und klingende Schelle“. Sein Wort war „liebgetragene Tat“. Oskar Jancke