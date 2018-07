Die Menschen haben das sonderbare Bedürfnis, unter den lebenden Vertretern desselben. Handwerks jeweils einen zum „größten“ zu ernennen. Besonders auf dem Gebiete der Musik floriert dieser Brauch, und der Streit darum, welcher Kapellmeister oder welcher Komponist „der größte unserer Zeit“ sei, gehört zu den ergiebigsten Unterhaltungsstoffen derer, die als sachverständig gelten. Seitdem Richard Strauß gestorben ist, nimmt Igor Strawinsky diesen Rang der kompositorischen Ultraprominenz fast unbestritten ein; bestritten nur von jenen Unentwegten, denen er schon lange nicht mehr revolutionär genug erscheint.

Es ist keine Frage, daß Strawinsky eine der bedeutendsten Gestalten der neueren Musik ist und daß sein Einfluß auf eine ganze Generation von Musikschaffenden immens war. Was aber seine tatsächliche Größe, mehr als dieser Einfluß bezeugt, ist die Kraft seiner Persönlichkeit, die ihn zeitlebens davor bewahrte, und immer noch bewahrt, sich einer Richtung, einem System, einem stilistischen Dogma zu verschreiben. Daß er selbst dafür anderen zum Dogma geworden ist, beruht auf einem Mißverständnis, und dieses Mißverständnis erklärt den Abfall vieler seiner früheren Propagandisten, die ihn heute für „zurückgeblieben“ halten, weil er es nicht nötig hat, den Unfug der permanenten Revolution mitzumachen; weil er es sich leisten kann, bei aller Wandelbarkeit, die sein bewegliches Temperament kennzeichnet, er selbst zu bleiben.

Wer oder was „er selbst“ ist, das sollte zwar aus Strawinskys Musik zu entnehmen sein. Aber in der modernen Welt werden Menschen und Dinge zu sehr zerredet, um sich noch mit der ganzen Eindeutigkeit ihrer Existenz zur Wirkung bringen zu können. Sie werden vernebelt von den Wolken publizistischer Tendenzen, die sich im Für und Wider um sie herum lagern und den Blick auf das Objekt allmählich ganz verstellen. Diese Wolken zu zerstreuen, vermögen am besten Kommentare aus der engsten Nähe des Menschen, um dessen Wesen und Werk es geht.

Zum Thema Strawinsky liegen zwei dokumentarische Schriften dieser Art jetzt auch in deutscher Sprache vor; das eine von seinem Sohn (Theodore Strawinsky: „Igor Strawinsky, Mensch und Künstler; Gedanken über das Werk des Vaters Übersetzung von Heinrich Strobel; Edition Schott, Mainz), das andere von dem Dichter der „Geschichte vom Soldaten“, C. F. Rarmuz („Erinnerung gen an Strawinsky“; Übersetzung von Leonharda Gescher; Suhrkamp Verlag). Beide ergänzen sich in überaus glücklicher Weise, indem sie dasselbe, übereinstimmende Bild zeichnen; der Sohn mehr von der musikwissenchaftlichen, historischen und ästhetischen Seite, der Freund mehr von der Seite der persönlichen Vertrautheit mit den menschlichen Impulsen der Strawinsky’schen Kunst. Der Extrakt aller Ausführungen des Sohnes – sie sind eigentlich nur sehr kluge Variationen über die Grundansichten Strawinskys, wie er selbst sie in seinen Vorlesungen über „Musikalische Poetik“ niedergelegt hat – läuft auf die Feststellung hinaus, daß Strawinsky „heute im Bereich der Musik einen Künstlertypus verkörpert, für den uns die Vergangenheit noch kein Beispiel geliefert hat. Ihm wurden Verantwortungen auferlegt, die keiner seiner Vorgänger kannte. Gestehen wir ihm zu, daß er sie klar erkannte und geradenwegs auf sie zuging: durch ihn kann für die Musik nun eine wirklich neue Epoche beginnen, ohne daß sie ihrem innersten Wesen untreu zu werden braucht.“ Gemeint ist mit diesen sehr viel behauptenden Worten, daß Strawinskys ganz besondere Leistung war: der Musik nach ihrer Verunklarung und substanziellen Zersetzung durch Romantik, Im- und Expressionismus ihre Nüchternheit, damit aber auch ihre eigenste Würde und ihre autonome Energie wieder zu erobern. Eine Leistung, die um so mehr Bewunderung verdient, als sie einer durchaus lebhaften Subjektivität, einem sehr vitalen menschlichen „Ich“ abgerungen werden mußte. Davon gerade kann die Lektüre der Erinnerungen Ramuz’s überzeugen, für den Strawinskys Tonsprache „Musik im Zustand der Geburt“ darstellt. Auch er betont den hohen Grad von wirklicher Objektivität, der ihr eignet, deckt aber dabei vom intimsten Menschlichen des Komponisten mehr auf, als aus anderen Quellen je zu erfahren war. Wenn der Sohn vor allem die geistige Integrität des Werkes ins Bewußtsein des Lesers zu heben verstand, so der Freund die unbedingte Echtheit, die Reinheit ihres Ursprungs. Denn hinter der starren Physiognomie des kühlen Weltmannes, der weniger unbefugtes Eindringen in seine Innerlichkeit abzuweisen, als vielmehr ihr Vorhandensein sich selbst gegenüber am liebsten verleugnen zu wollen scheint, taucht hier eine fast primitiv-unverbogene, genial-naive Natur auf, der man glauben muß, daß ihre künstlerische Entäußerung der Notwendigkeit eines geschichtlichen Auftrags entspringt.

Es empfiehlt sich, die beiden schmalen Bändchen im Zusammenhang zu lesen. Man wird sich dann nicht allein in der schöpferischen Welt Igor Strawinskys, sondern in der gesamten Problematik der heutigen Musik noch besser auskennen als zuvor.

A-th.