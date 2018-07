Inhalt Seite 1 — Südliche Eleganz Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Via Veneto, Roms Kurfürstendamm, bietet sich konzentriert, was einem verstreut auch in der Via Cavour, in der Via Nazionale, in allen Straßen der römischen Innenstadt ins Auge fällt: raffinierte Modernität, verpflichtet einer zeitlosen Begabung für den schönen Auftritt. Wenn sich hier, im Zentrum der Stadt, auch die jeunesse dorée aller Herren Länder lässig tummelt, wird das Modische hier doch von der römischen Eleganz bestimmt. Sie ist es, der es auf unüberbotene Weise gelingt, den ganzen Menschen, von der Frisur bis zu den Schuhen, von der Kopfhaltung bis zum Setzen der Füße, jener Linie zu unterwerfen, die als schlechthin klassische Schönheit des Südländers angesprochen wird.

Dabei ist aus dieser Linie das weiche Verfließende früherer Zeiten geschwunden, und hat einer schmalen, sichkostbar und ein wenig hochmütig gebenden Silhouette Platz gemacht. Das gilt für die Frauen, die sich mit schlafwandlerischer Sicherheit kleiden, unbeirrt von Paris, wo wieder andere Gesetze gelten. Jene raffinierte Einfachheit, wie sie in Paris zu Hause ist, wird in Rom überhöht: zum schwarzseidenen Abendmantel tritt beispielsweise das zitronengelbe Kleid mit dem breiten, schwarzen Lackgürtel, der die Taille beängstigend verengt, die Hüften aber unbekümmert weiblich sein läßt.

Für die Römerinnen ist es keine Schande, Hüften zu haben, und künstlich verbreiterte Schultern kennen sie nicht. Ihre Kleider folgen genau der natürlichen Linie, wirken gleichsam wie auf die Haut gezogen. Da die Frauen in der Mehrzahl von äußerst schlankem Wuchs sind, ist das sich ergebende Bild von höchster, naturgewachsener Eleganz.

Einfarbigkeit trägt noch immer den Sieg davon, neben Pepita- und reinem Streifenmuster. Da gibt es nichts Geblümtes, da fehlten auch eine Anzahl von Modestoffen, die in nördlicheren Breiten das Straßenbild bestimmen. Sie gefallen hier nicht. Weiche, dünne Stoffe, die sich der Haut anlegen, lassen die von der Römerin gewünschte, wie zusammengewachsen erscheinende Einheit des Kleides und seiner Trägerin erstehen. Sieht man gemusterte Stoffe, so sind sie mit witzigen Dessins bedruckt. So sahen wir eine junge Dame mit weitem schwarzen Rock, der auf der Vorderbahn zwei buntschillernde Hähne trug, die bei jedem Schritt auf dem sich bauschenden schwarzen Untergrund kampferpicht aufeinander losgingen. Solche Auffälligkeiten sind aber schon Ausnahmen. Was sonst als Blickfang benutzt wird, ist oft Schmuck: große Ohrringe aus Silberfiligran, zusammenstimmend mit einer gleichen Brosche auf dem äußersten Abschluß einer hochgeschlossenen schwarzen Bluse – ein Dreieck, aus dem ein schmales, sich leicht arrogant gebendes Gesicht mit zyklamfarbenem Mund herausschaut, das man in diesem Zusammenspiel zwischen scheinbarer Reserviertheit und sicher gewähltem Effekt nicht so leicht vergißt.

Dekolletés, schulterfreie Kleider werden von den römischen Damen nicht getragen. Sie werden – ausgenommen bei Ausländerinnen – als unpassend, schlimmer: als nicht damenhaft angesehen. Südliche Eleganz geht andere Wege weiblichen Verlockens. Weibliche Formen nämlich dürfen sich zeigen und betont werden, es geschieht scheinbar unbewußt und unbeabsichtigt, wird aber von dem schönen Gang mit kleinen Schritten auf den berühmten italienischen Schuhen noch betont. Es liegt eine andere Art von Lockung in diesem Habitus, in diesem Auftreten, denn die römischen jungen Damen, unnahbar und unzugänglich für Liebesabenteuer, sehnen sich gleichwohl nach nichts mehr, als sich zu verheiraten. Die Liebe wird in möglichst legalen Bezirken gehalten.

Hieran liegt es vielleicht, daß sich diese südliche Eleganz nicht ohne weiteres exportieren läßt. Das starke schwarze Haar der Südländerin ist für die, von ihnen allen zur Zeit getragene, unnachahmlich elegante Frisur der kurzen, aber bis tief in den Nacken reichenden Locken besonders geeignet, und die hochhackigen Riemchenschuhe, auf denen sie stolz und ohne rechts und links zu sehen, dahergehen, zierlich sich in den Hüften drehend bekämen anderswo leicht ein „billiges“ Aussehen, wenn nicht das ganze übrige Air ihrer Trägerin entsprechend abgestimmt wäre.

