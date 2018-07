Nun, derartige Schwankungen sprechen ja wohl dafür, daß sich nicht nur die Beurteilung (durch die „Vermittler“ der Arbeitsämter) mehr oder minder zufällig gewandelt hat, daß vielmehr hier eine klare Tendenz am Werke war. Bedingt ist das durch die allzu weitherzige Auslegung des Begriffes „arbeitsfähig“, und verschuldet ist die Situation durch die bei den zuständigen Hamburger Behörden dominierende Tendenz, die Arbeitslosenziffer möglichst zu dramatisieren,

„um den Beweis zu führen, daß die Wiedereinreihung der Arbeitslosen in den Wirtschaftsprozeß sich nicht automatisch (!) in einem selbstfunktionierenden dynamischen Wirtschaftsprozeß vollzieht. Die Strukturbelastungen, denen gerade ... Hamburg durch den Krieg und seine Folgen unterworfen wurde, können nur ausgeglichen werden durch eine zielbewußte, die wirtschafts- und sozialpolitischen Faktoren. berücksichtigende Planung.“

So zu lesen auf S. 117 des „Tätigkeitsberichtes“, den die Arbeitsbehörde der Freien und Hansestadt im Mai 1953 vorgelegt hat, und der recht interessant ist in dem, was er sagt – noch interessanter freilich in dem, was er verschweigt. (So sucht man vergeblich nach einer Würdigung der Tatsache, daß die Zahl der Beschäftigten von Mitte 1948 bis Mitte 1952 um rund 50 000 gleich fast 10 v. H. zugenommen hat, bei gleichzeitiger weit überbundesdurchschnittlicher Zunahme der Erwerbslosenzahl; es fehlen auch alle Angaben über die Kosten, die der Behördenapparat des Landesarbeitsamtes erfordert, wo 3000 Angestellte rund 100 000 Arbeitslose – neuerdings ist die Zahl trotz aller pessimistischen Prognosen stark gesunken! – zu betreuen haben.) Die Tendenz freilich liegt klar zu Tage. Sie lautet: hamburgische Planung, finanziert über die zentralen Kassen des Bundes. Und wir kennen ja dann auch einige, der Ergebnisse dieser „Planung“ des industriellen Wiederaufbaus! und wissen, was diese oder jene „Sanierung“ industrieller Werke an öffentlichen Mitteln gekostet hat ...

Was nun die Zurückfuhrung der überhöhten Arbeitslosenziffern auf einen vertretbaren Stand angeht – generell im Bundesgebiet, nicht nur in Hamburg – so ist es wohl vor allem geboten, daß die Zahlung von Arbeitslosenfürsorgeunterstützung grundsätzlich in allen Fällen ausgeschaltet wird, wo der Erwerbslose bereits als „invalide“. d. h. als arbeitsunfähig, anerkannt ist und aus diesem Grunde Leistungen aus der Rentenversicherung erhält. Nach der bisherigen Praxis war und ist es ja möglich, daß ein „invalider“ Rentenempfänger zugleich als arbeitsfähig „gilt“ – ohne es zu sein, natürlich! – und deshalb Arbeitslosenunterstützung zusätzlich zur Rente bezieht. Das ist zwar paradox – aber es ist bei uns geltendes Recht.

Wenn diese Fälle des „Doppelrententums“ grundsätzlich ausgeschaltet werden, mag zwar die Zahl der von der ansteigen; zu Unterstützenden erneut ansteigen: dafür wird die Zahl der Erwerbslosen jedoch schnell zurückfallen, bis auf einen Stand, der den realen Verhältnissen einigermaßen entsprechen dürfte. Künstlich überhöhte Angaben auf diesem Gebiete aber führen zu einer falschen Einschätzung der wirtschaftlichen Situation und zu verkehrt angesetzten wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die obendrein auch noch recht kostspielig sein dürften. Erwin Topf