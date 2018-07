„Nahrungsmittel sind eine Waffe.“ Das war Litwinows stereotype Redewendung in den Verhandlungen mit der amerikanischen Hilfsorganisation ARA in Riga 1921, die, auf Grund eines im Augenblick höchster Not von Maxim Gorki ergangenen Aufrufs, dem hungernden Rußland Brot und Medikamente liefern sollte. An diesen Ausspruch wird man angesichts der kommunistischen Reaktion auf die Lebensmittelpaketaktion für die Sowjetzone erinnert. „Amerikanische ‚Geschenke‘ sind eine Methode der Versklavung unabhängiger Länder“ ereiferte sich die „Prawda“ in diesen Tagen.

Litwinow war 1921 nicht konsequent. Er unterschrieb in Riga einen Vertrag, die amerikanische „Versklavung“ begann. Sie dauerte fast zwei Jahre, in denen zeitweise über 10 Millionen Menschen täglich gespeist würden. Bei der offiziellen Abschiedsfeier für die ARA erklärte der Vertreter der Sowjetregierung: „Dank der ungeheuren selbstlosen Anstrengungen der ARA wurden Millionen von Menschen aller Altersklassen vor dem Tode gerettet und ganze Städte und Dörfer vor einer grausamen Katastrophe bewahrt.“ Auch die Sowjet-Enzyklopädie von 1926 äußert sich ganz sachlich mit genauen Zahlenangaben über die Leistungen der streng unpolitisch arbeitenden ARA.

Im Zeichen des Kalten Krieges konnte eine derartige Geschichtsdarstellung selbstverständlich nicht bestehen bleiben. In der neuen Ausgabe der Sowjet-Enzyklopädie von 1949 wird die ARA als eine „der Festigung der wirtschaftlichen und politischen Positionen des amerikanischen Imperialismus dienende Organisation“ bezeichnet, die von der gütig erteilten Genehmigung zur Betätigung auf sowjetischem Boden „zu Spionage- und Zersetzungszwecken und zur Unterstützung konterrevolutionärer Elemente“ Gebrauch gemacht habe, bis sie sich unter dem „entschiedenen Protest der breiten werktätigen Massen“ aus dem Staube machen mußte.

Es war wohl auf die Lektüre der Sowjet-Enzyklopädie (Ausgabe 1949) zurückzuführen, daß Molotow mit Entrüstung das amerikanische Angebot für die hungernden Deutschen der Sowjetzone zurückwies. Hilfsaktionen können anscheinend zur „Versklavung“ führen, wenn nämlich in den Empfängern ein Gefühl der Dankbarkeit zurückbleibt, wie es sich auch noch in der Enzyklopädie von 1926 niedergeschlagen hatte. Unter diesen Umständen war die literarische Säuberung der Enzyklopädie eine Befreiungstat des Sowjetsystems, das, nachdem die ARA-Lieferungen solange verdaut sind, mit Stolz sagen kann, es habe den Amerikanern diese „Waffe“ aus der Hand geschlagen. H. L.