Was steckt, so fragen sich die deutschen Turner und Sportler, wohl hinter den Äußerungen, die der Oberturnwart des Deutschen Turner-Bundes unmittelbar nach Beendigung der großartigen Hamburger Festtage über die turnerische Zielsetzung von sich gab? Bedeuten sie, wie es viele meinen, tatsächlich eine neue Kampfansage gegen die Einheit von Turnen und Sport, die wir nun endlich nach jahrzehntelangen unseligen Zwistigkeiten erreicht zu haben glaubten? Soll mit dem heftig umfehdeten Manifest der Führungsanspruch des DTB innerhalb der Bewegung der Leibesübungen angemeldet werden, und dünken sich die Turner wirklich besser als ihre Brüder vom Sport? Oder hat man den Oberturnwart nur falsch verstanden und seinen Worten eine Bedeutung beigelegt, an die sein Autor überhaupt nicht gedacht hat?

Eines steht jedenfalls fest: der Krach ist wieder da. Und es ist verständlich, daß die Führung des Deutschen Sportbundes sich sofort eingeschaltet hat und Mitte des kommenden Monats in Frankfurt am Main über die Proteste der übrigen Fachverbände gegen die von dem Oberturnwart formulierte leibeserziehliche und turnfachliche Zielsetzung beraten will. Der DSB wird dadurch allerdings in dieselbe mißliche Lage gebracht, in der sich so lange der frühere Deutsche Reichsausschuß für Leibesübungen befand, der von den Turnern immer mit größtem Mißtrauen angesehen wurde, weil er bewußt und stur den Grundsatz vertrat, daß jedem Verbände ein Teilgebiet der Leibesübungen zur alleinigen Verwaltung einzuräumen sei. Hiergegen haben sich die Turner immer gewehrt, und wenn man die jetzigen Forderungen des Oberturnwarts liest, so klingen aus ihnen du gleichen Klagen heraus. Der DSB wird in diesenneuen, so urplötzlich von der Lanze gebrochenen Streit erfolgreich allerdings nur vermitteln können, wenn er sich nicht zum Verfechter verbandt. politischer Interessen macht. Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Fachverbänden sollten am besten erst einmal untereinander auszugleichen versucht werden, ehe der große Dachverband aller Fachverbände sich zu einer endgültigen Entscheidung entschließt. Beraten jedoch; kann man immer.

Wir können uns nicht denken, daß vernünftige Menschen sich nicht einigen sollten. Zudem halten wir, im Gegensatz zu vielen, die Forderungen des Oberturnwarts nicht für übertrieben und können sie im ganzen wohl verstehen. Wenn er meint, daß die turnerische Erziehungsaufgabe dazu zwingt, den – verbandlich gesehen – aufgesplitterten Turnverein wieder zu einer Einheit zu machen, so liegt darin ja nichts Unbilliges. Es fragt sich nur, ob der Turnerbund sich damit nicht ins eigene Fleisch schneidet und manche oder gar viele Mitglieder verlieren wird, die eben nicht nur einem reinen Turnverein angehören wollen. Auf der anderen Seite werden auch die gemischten Vereine diesen und jenen abgeben müssen, die es nun zu den Turnern zieht. Das also wird sich die Waage halten, und eine reinliche Scheidung schadet ja auch nichts. Walther F. Kleffel