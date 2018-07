Inhalt Seite 1 — 8000 Verkehrstote – was tun? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Georg Aigner

Die Unfallzahlen des Straßenverkehrs steigen unaufhaltsam. Es wird viel darüber geredet und geschrieben, die Exekutive bemüht sich nach Kräften – der Erfolg bleibt aus.

Am 1. 4. 1953 waren in der Bundesrepublik (ohne Westberlin) abzüglich der rund 475 000 stillgelegten Fahrzeuge und der etwa 300 000 führerschein „freien“ Zugmaschinen ungefähr 3 000 000 Kraftfahrzeuge zum Betrieb zugelassen. Was geschieht, die vielen Gefahren zu verringern? Es gibt Verkehrsvorschriften, einige 1000 Verkehrsampeln, einige 100 000 Verbotsschilder. Es gibt einige 1000 Verkehrsbeamte, die dafür sorgen sollen, daß alle Vorschriften beachtet werden. Das ist hier die ganze Vorbeugung! Was bedeutet sie angesichts der Art und Gesamtlänge des Straßennetzes? Nichts! – Jeder, der ein Fahrzeug steuert, ist ein potentieller „Sachbeschädiger“, „Körperverletzer“ oder „Töter“. Die Unfallsbilanz beweist es: In der Bundesrepublik jährlich nahezu 10 000 Tote, mehrere 100 000 Verletzte und rund eine halbe Milliarde Verluste aus Sachschäden.

Die Lehre, die aus alledem gezogen wird? Mehr Vorbeugung! Und die Verantwortlichen sagen: Mehr Verkehrsampeln, mehr Streifenwagen, mehr Verkehrspolizisten, mehr Kläger, mehr Richter und mehr Strafen, vor allem härtere. Und wieder tauchen Überlegungen auf, ob man nicht die gerade aufgehobenen Geschwindigkeitsbegrenzungen generell – vorerst für Motorradfahrer – wieder einführen soll.

In unserem Straßennetz gibt es ebenso viele Stellen, die, wenn Unfälle mit Sicherheit vermieden werden sollen, Höchstgeschwindigkeiten von 20, 30 und 40 km/st erlauben, als es Stellen gibt, die unbedenklich mit 80, 100, 120 und mehr km/st durchfahren werden können. Und doch kann jeder Streckenabschnitt, dessen Anlage und Beschaffenheit höchste Geschwindigkeiten erlaubt, zu jeder Sekunde durch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer in einen Abschnitt verwandelt werden, der Schrittgeschwindigkeit bedingt. Was soll nun angesichts dieser Gegebenheiten ein Geschwindigkeitslimit von beispielsweise 80 km/st?

Von jedem rücksichtsvollen und sicheren Fahrer muß ein solches Limit als Rückständigkeit und Schikane empfunden werden, denn er richtet seine Geschwindigkeit zu jeder Sekunde so ein, wie es die Verhältnisse erfordern, während der gleichgültig Veranlagte sich nur an das Limit hält, wenn er sich unter Kontrolle weiß. Wenn eine wirksame Vorbeugung in diesem Zusammenhang getroffen werden soll, die etwa den Vorbeugungsmaßnahmen bei der Bundesbahn entspricht, so müßte man an jeder Stelle einer jeden Straße Schilder anbringen, welche die höchstzulässige Geschwindigkeit anzeigen. Dazu käme die entsprechende Kontrolle, wozu als Minimum für je zehn Kilometer Straße mindestens ein Kontrolleur erforderlich wäre. Und nun überschlage man den Aufwand: Unter Einrechnung der besonderen Verhältnisse in den Städten wären mindestens 150 000 Verkehrsbeamte und 50 000 Streifenfahrzeuge notwendig, um nur die ganz großen Posten zu nennen. Jeder Aufwand für Vorbeugung, die nicht die gleiche Wirksamkeit hätte wie die der Eisenbahn, wäre sinnlos verschwendetes Geld der Staatsbürger.

Wo liegt der Fehler? Um es mit einem Satz zu sagen: Darin, daß man festgefahren ist in dem Teufelskreis der Reglementierung, der Mechanisierung und der „Strafverfolgung, nachdem es passiert ist“. In Wirklichkeit kann das Problem mit diesen Mitteln gar nicht gelöst werden. Es ist, da dabei nahezu 20 Millionen Menschen im Spiel sind, ein Massenproblem, das nur unter Zuhilfenahme der Erkenntnisse der Individual- und Massenpsychologie auf dem Wege der Erziehung zu lösen ist.