Die Gerresheim Glashüttenwerke vorm. Ferd Heye AG, Düsseldorf-Gerresheim, teilte auf einer Pressekonferenz mit, daß sie zur Zeit etwa 100 Mill. DM Jahresumsatz erreicht. Die Hütte beliefert den deutschen Hohlglas- und Flaschenmarkt zu einem beachtlichen Teil. Der Exportanteil sei jedoch stark Unterschiedlich; er erreiche aber bis zu 60 V. H. Die Ausfuhr gehe praktisch in alle Länder der Welt. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 5000 Menschen. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten würden sich hauptsächlich auf das Gebiet der Glaswolle und der Glasseide erstrecken. Zwar käme Glasseide nicht für Bekleidungsbedarf in Frage, wohl aber für Gardinen, Dekorationen und u. a. für Polsterungen. Da Glasseide, 100prozentig feuersicher sei, würde das Marktinteresse vorwiegend bei Luft- und Schiffahrt, im Autobau und im Theaterwesen liegen. Die neuen Entwicklungen auf dem Gebiete der Glasseide wären vor allem in den USA stark vorwärtsgetrieben worden, Gerresheimer Glas hat entsprechende US-Lizenzen erworben Und geht in Zusammenarbeit mit der deutschen Kunststoffindustrie an die Produktion dieser Artikel heran.

Einen wertvollen Beitrag zur Erläuterung aller Begriffe, Sie mit Bergbau, Kraftstoff und Motorisierung zusammenhängen, schuf die BV-Aral Aktiengesellschaft, Bochum, mit der Entwicklung des „Aral-Zuges“. Er zeigt dem Laien und dem Fachmann Bergwerke, Zechen, Kokereien, Bohrfelder, Raffinerien, Hydrierwerke und Crackanlagen zur Erläuterung der Kraftstoffproduktion. Gläserne Motoren veranschaulichen, wie sich der Kraft--toffverwandelt; um durch Seine Arbeit Raum und Zeit überwinden zu helfen. Wie an einem blauen Faden zieht sich in lieser sehenswerten Schau der Weg des Kraftstoffs vom kohlen chacht bis zum Kraftfahrzeug. Der Zug Wird in allen größeren städten Deutschlands zu sehen sein und im Zeitalter der Motorisierung das technische Verständnis verbreitern helfen.

5 v. H. bei Burbach-Kali. Die HV der Burchbach-Kaliwerke AG, Wolfenbüttel, beschloß antragsgemäß, aus einem Reingewinn von 1,35 Mill. DM auf das 27 Mill. DM betragende Grundkapital eine Dividende von 5 v. H. zu verteilen, In der Zeit vom 1. 1. bis 31. 7. 1953 haben die Werke 1,60 (1,34) Mill. dz Reinkali ereugt bei einer Gesamtkaliproduktion aller Kaliwerke im Bundesgebiet von 7,27 Mill. dz. Gegenüber der Vergleichszeit es Vorjahres ist eine Minderung um 3 v. H. eingetreten, Vom1. bis 31. 7. 1953 haben die Burbach-Werke 1,68 (1,26) Mill. dz Reinkali abgesetzt bei einem Gesamtumsatz von 8,29 (7,14) Mill. dz aller Kaliwerke des Bundesgebietes. Der Export ist in diesen Zahlen mit 2,57 (2,22) Mill. dz enthalten. Die Von der Verkaufsgemeinschaft deutscher Kaliwerke ergriffenen Maßlahmen zur Steigerung des Verbrauchs von Kalidünger haben bereits beachtliche Erfolge erzielt. Man rechnet mit einer 5–20%lgen Steigerung des Verbrauchs im laufenden Gesamtüngejahr. Die Bemühungen der Verkaufsgemeinschaft deutscher Kaliwerke im Auslande sind sehr intensiv, können sich aber nicht so Schnell auswirken wie im Inland. Trotzdem hat sich das Auslandsgeschäft gegenüber dem Vorjahr gebessert, – Die Stirbach-Kaliwerke werden die vorgesehenen Tilgungsraten der aufganommenen Kredite nicht nur fristgemäß leisten, sondern sogar erhöhen können. Falls es mit den Gläubigern der Pfandanleihe des Deutschen Kallsyndikates nicht noch zu einer Vertändigung kommt, muß das im Londoner Schuldenabkommen vorgesehene Schiedsgericht in Tätigkeit treten. Dem neuen AR gehören am Otto Wertmann, Lühringen (Vors.); Burghardt Rechberg, Bad Hersfeld (stv. Vors.), die Direktoren Dr. Martin Schunck, Hannover, und Wilhelm Zentgraf, Kassel, sowie als Belegschaftsvertreter Herbert Unterhalt und Albert Schulz.

Gelsenberg Benzin erhöhte Kapazität. Die neuen Verarbeitungsanlagen des Hydrierwerkes der Gelsenberg Benzin AG, Selsenkirchen-Horst (eine thermoforkalytische Crackanlage sowie eine Polymeranlage) haben ihren Betrieb aufgenommen. Damit hat sich die potentielle Kapazität des Werkes (je nach aufweise) Von gegenwärtig 1,3 Mill. auf 1,8 Mill. t jährlich erhöht. Der Kostenaufwand für die neuen Verarbeitungsanlagen eläuft sich auf rund 24 Mill. DM. Die gegenwärtige Jahresproduktion der Gesellschaft liegt bei 1,1 Mill. t. Gleichzeitig hat telsenberg eine Polymaranlage gebaut, in der aus ungesättigten kohlewasserstoffea der Crackgase hochwertiges Polymerbenzin ewonnen wird, dieses wird dem bei der Kombination von backen und Hydrieren erzeugten Treibstoff zugemischt.

Die Flammer-Seifenwerke GmbH., Heilbronn, hat 18 bewährte Mitarbeiter zu Werkstammarbeitern ernannt. Ihre Vergünstigung besteht in der Gewährung eines festen Monatseinkommens, das im Einvernehmen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat auf Grund des im Einzelfall nach oben aufgestockten durchschnittlichen Monatsverdienstes errechnet wurde. Die Werkstammarbeiter haben Angestelltenrechte. Sie erhalten eine Bezahlung der Sonn- und Festtage und eine Weiterzahlung der Bezüge im Krankheitsfall für sechs Wochen. Ein Ubergang in die Angestelltenversicherung erfolgt Jedoch nicht.

Mix & Genest, Stuttgart, erhielt von der Telefonverwaltung von Paraguay gegen starke Konkurrenz einen Auftrag im Gesamtwert von etwa 650 000 S. Der Auftrag umfaßt die Überholung und Erweiterung der Wahlämter und des Leitungsnetzes der Landeshauptstadt Asunción. – Mit der griechischen Telefongesellschaft schloß die Mix & Genest AG einen Vertrag über die Erweiterung bestehender und die Lieferung neuer Wahlämter mit insgesamt 8000 Anschlüssen. Ferner wird die Firma 4000 Teilnehmerapparate nach Griechenland liefern.

Wieder 6 v. H. Dividende bei Kochs Adlernähmaschinen. Die HV der Kochs Adlernähmaschinen Werke AG, Bielefeld, beschloß, für 1952 – wie im Vorjahr – eine Dividende von 6 V. H. auf 2,8 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Bei uneinheitlicher Beschäftigungslage im Nähmaschinengeschäft – nach drei Jahren ständig zunehmender Nachfrage – machte sich 1952 erstmals auch im Haushaltsnähmaschinenabsatz ein zeitweiliger Umsatzrückgang bemerkbar.