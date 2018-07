Die deutsche Bundespost hat begonnen, in Deutschland das Selbstwählsystem auch für Ferngespräche auf großer Basis einzuführen. Das ist gewiß sehr lobenswert, und viele werden dies spontan begrüßen und als eine Annehmlichkeit empfinden. Aber da gibt es auch Dinge, die sehr genau erörtert werden sollten, denn für manche bringt das neue System erhebliche Nachteile mit sich. Für die Post bedeutet es natürlich eine starke personelle Entlastung. Das „Fräulein vom Amt“ wird in gewissem Umfang entbehrlich. Aber dies muß nicht unbedingt auch eine Entlastung für den Teilnehmer bedeuten. Jeder, der Ferngespräche führt, weiß, daß er zuweilen stundenlang warten muß, bis die Leitungen frei sind. Bisher ist es so, daß man seine Ferngespräche anmeldet und während des Wartens in Ruhe arbeiten kann, dafür zahlt der Fernsprechteilnehmer eine recht hohe Sprechgebühr. In Zukunft wird der Sprechende selbst seine Nummernscheibe drehen und immer wieder drehen müssen, bis die Fernleitungen frei sind, und wenn sie frei sind, dann ist womöglich der Teilnehmer in der anderen Stadt besetzt: das Spiel beginnt von neuem. Man verliert also Zeit, die man bisher gewinnbringend anwenden konnte. gewinnt also dabei. Dennoch laufen die Fernsprechgebühren in alter Grundhöhe unverändert weiter, so als ob die Post noch das gleiche leistete!

Es fällt auch in Zukunft beim Selbstwählbetrieb das R-Gespräch fort, mit Hilfe dessen der wirtschaftlich Schwächere die Kosten eines Ferngespräches dem wirtschaftlich Stärkeren oder dem am Gespräch interessierten Teil übertragen konnte. Für alle Freiberuflichen, die R-Gespräche führen, wird daher die künftige Automatisierung eine finanzielle Vorbelastung bringen. Dazu kommt, daß die Telefonrechnungen und die Firmenrückvergütungen der Umsatzsteuer unterliegen. Wer also seine 400 oder 800 oder gar 2000 DM monatliche Telefongebühren hat, muß sie erstens selbst vorschießen, zweitens von seinen Partnern zurückerhalten, was nicht immer leicht sein wird, und drittens versteuern.

Auch sonst werden sich in vielen Fällen für den Teilnehmer höhere Kosten ergeben. Die Bundespost rechnet in Zukunft die Ferngespräche nicht mehr einzeln ab, sondern mit den Ortsgesprächen zusammen summarisch nach „Einheiten“. Um es nun dem Teilnehmer zu ermöglichen, Ferngespräche, die er führt, seinen Partnern gegenüber korrekt zu belegen, hat die Bundespost einen automatischen Gebührenanzeiger entwickelt, den sie leihweise überläßt und der wie die Gasuhr oder der Stromzähler arbeitet. Der Teilnehmer hat hier die Last der Registrierung selber, die bisher die Post getragen hat. Dafür aber muß er nocheine Leihgebühr von 4,50 bis 5,– DM über seine hohe Grundgebühr hinaus entrichten. Und endlich hat sich gezeigt, daß große Firmen mit vielen Nebenanschlüssen keine Kontrolle mehr darüber haben, ob die bei ihnen geführten Ferngespräche privater oder dienstlicher Natur sind. Begreiflicherweise werden, da eine Aufsicht unmöglich ist, vom Geschäft aus in Zukunft viele private Ferngespräche geführt werden. Die Telefongebühren haben sich, wie die Erfahrung dort lehrt, wo in der Bundesrepublik das neue System bereits eingeführt ist, im Durchschnitt bei großen Firmen um 30 bis 35 v. H. erhöht. Die Bundespost ist nicht daran interessiert, hier Abhilfe zu schaffen, doch arbeiten bereits einige private Installationsfirmen an der Entwicklung eines Systems, die es einer Telefonzentrale großer Büros ermöglicht, sich einzuschalten, wenn von einem der Anschlüsse Ferngespräche geführt werden. Daß sich dabei naturgemäß eine Art Abhörsystem entwickeln muß, ist höchst bedauerlich, und genau so unerfreulich wie die Tatsache, daß – was in Bonn allmählich zur Regel wird – dem freiberuflichen Mittelstand wieder einmal neue Lasten aufgebürdet werden, ohne Äquivalent. Rlt.