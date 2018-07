Anläßlich der Teilnahme an der Jahresversammlung der Deutschen Handelskammer für Spanien hatte der Verfasser vor einiger Zeit Gelegenheit, mit maßgebenden spanischen Persönlichkeiten die gegenwärtigen Probleme der spanischen Wirtschaft und insbesondere die Möglichkeiten für eine Vertiefung der deutsch-spanischen Wirtschaftsbeziehungen zu erörtern. Die große Aufgeschlossenheit, die er dabei auf spanischer Seite vorfand, zeigt, daß man auch in Spanien einer engeren Zusammenarbeit mit Deutschland das größte Interesse entgegenbringt. Die Voraussetzungen hierfür sind zweifellos auf beiden Seiten gegeben.

Trotz des fortschreitenden Industrialisierungsprozesses ist die Landwirtschaft noch immer der Grundpfeiler der spanischen Wirtschaft. Dies spiegelt sich besonders in der spanischen Ausfuhr, in der die Agrarprodukte über 50 v. H. einnehmen. Daraus ergibt sich aber auch eine schwere und latente Gefahr, von der die spanische Wirtschaft ständig bedroht ist, nämlich die Gefahr der Dürreperioden und der starken Abhängigkeit vom Ausfall der Ernten. Dies hat sich vor allem in den Dürrejahren nach dem Kriege gezeigt, die zu einer gefährlichen Schrumpfung des spanischen Außenhandels und zu einer ernsten Wirtschaftskrise geführt haben. Erfreulicherweise haben die günstigen Ernteergebnisse der letzten drei Jahre die wirtschaftliche Situation Spaniens wesentlich verbessert. Auf dem Agrarabschnitt ist eine Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung um etwa 25 v. H. das Ziel der spanischen Wirtschaftspolitik. Dies ist im wesentlichen ein Problem der Wasserwirtschaft, der Rationalisierung und damit der Kapitalzufuhr.

Wie in den meisten ursprünglich rein agrarwirtschaftlich-orientierten Staaten hat sich auch in Spanien in den letzten beidenJahrzehnten ein starker Industrialisierungsprozeß vollzogen. Das Streben nach größerer Unabhängigkeit in wirtschaftlichen Hinsicht und ferner politischer Momente haben diese Entwicklung gleichermaßen begünstigt. Der industrielle Schwerpunkt des Landes liegt heute bei der Erzeugung von Eisenerzen, Pyrit, Kupfer, Zinn und Bln. Die noch nicht sehr leistungsfähige Eisen- und Stahlproduktion soll durch die Errichtung weiterer Hüttenwerke ausgebaut werden. Daneben ist der Ausbau der Energiewirtschaft, des Schiffsbaues und der Aluminiumproduktion geplant. Das Hauptproblem ist hier die Schließung der Kohle- und Energielücke. Von seiner Lösung wird die weitere Entwicklung der spanischen Wirtschaft entscheidend bestimmt werden, wobei es darauf ankommen wird, die einzelnen Industrialisierungsvorhaben aufeinander abzustimmen und damit zu einer Harmonisierung des industriellen Aufbaues zu kommen.

Es ist sicher, daß Spanien bei der Finanzierung des industriellen Entwicklungsprogramms in starkem Maße auf ausländisches Kapital angewiesen ist. Für Spanien werden deshalb unter seinen Handelspartnern diejenigen am interessantesten sein, die in der Lage sind, dem Land langfristige Kredite zu gewähren. Die Tatsache, daß nicht nur die Amerikaner, sondern auch französische Banken Spanien langfristige Kredite eingeräumt haben, zeigt, daß man einerseits der spanischen Wirtschaft Vertrauen entgegenbringt, daß man andererseits aber auch gewillt ist, sich auf diese Weise einen größeren Anteil am spanischen Markt zu sichern. Die deutsche Wirtschaft wird sich deshalb darüber schlüssig werden müssen, inwieweit es möglich ist, den Ausbau der spanischen Wirtschaft ebenfalls in dieser Richtung zu unterstützen. Dabei wird man nicht übersehen können, daß die Lieferung von Investitionsgütern und Produktionsmitteln von jeher von einem gewissen Kapitalexport begleitet war. Man muß sich allerdings darüber im klaren sein, daß die Lösung dieses Problems der deutschen Wirtschaft angesichts des Fehlens eines funktionsfähigen Kapitalmarktes und der noch immer angespannten Liquiditätslage unserer Betriebe recht schwierig ist.

Was nun speziell den deutsch-spanischen Handelsverkehr anbetrifft, so hat er erfreulicherweise einen bemerkenswerten Aufschwung genommen. Der Gesamtwert unseres Außenhandels mit Spanien hat sich von 122 Mill. DM in 1950 auf 510 Mill. DM in 1952 erhöht. Im Volumen ist damit unter Berücksichtigung der Preisveränderungen etwa der Vorkriegsstand des Warenaustausches mit dem damaligen Reichsgebiet wieder erreicht worden. Wenn dennoch der deutsche Anteil an der Gesamteinfuhr Spaniens von etwa 12 v. H. vor dem Kriege auf 5 v. H. im Vorjahr zurückgegangen ist, so zeigt dies die starke Expansion, die die spanische Wirtschaft in dieser Zeit erfahren hat.

Der spanische Markt ist in hohem Maße aufnahmefähig für deutsche Industrieerzeugnisse aller Art. Die Grenzen des deutschen Exportes nach Spanien werden angesichts des starren Bilateralismus im deutsch-spanischen Zahlungsverkehr ausschließlich durch die deutschen Bezugsmöglichkeiten bestimmt. Soweit es sich hierbei um industrielle Rohstoffe handelt, deckt sich das spanische Lieferinteresse weitgehend mit dem deutschen Bezugsinteresse. Die Wahrnehmung dieser Bezugsmöglichkeiten setzt allerdings auf einigen Gebieten voraus, daß die spanischen Ausfuhrpreise dem Preisniveau des Weltmarktes stärker als bisher angepaßt werden. Von deutscher Seite sind die Voraussetzungen für den erhöhten Absatz spanischer Produkte durch die Liberalisierung des weitaus größten Teils der spanischen Einfuhr geschaffen worden. Durch dieses deutsche Entgegenkommen ist die Einfuhr des wichtigsten spanischen Esportproduktes, der Zitrusfrüchte, beträchtlich gestiegen und hat in der abgelaufenen Saison einen Betrag von etwa 130 Mill. DM erbracht.

Im Vordergrund der deutschen Ausfuhrlieferungen stehen heute Maschinen, Produktionsmittel und sonstige Investitionsgüter. Dagegen stößt die Ausweitung des deutschen Exportes von sonstigen Fertigwaren, die von der deutschen Konsumgüterindustrie seit langem gefordert wird und de im geltenden Handelsabkommen vom Oktober v. J. auch vereinbart worden war, in der Praxis auf erhebliche Schwierigkeiten. Das Zurückbleiben der deutschen Importe hinter den Schätzungen, die die Grundlage des Vertrages bildeten, hat dazu geführt, daß die spanischen Behörden bei der Lizenzerteilung für Konsumwaren aller Art zurückhaltend gewesen sind. Es wird deshalb Aufgabe der bevorstehenden Handelsvertragsverhandlungen sein, diese Schwierigkeiten durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen zu beseitigen und die Voraussetzungen für eine stärkere Berücksichtigung auch des deutschen Konsumgüterexportes zu schaffen. Man darf jedoch als sicher annehmen, daß die deutsche Industrie einen wichtigen Beitrag für die weitere industrielle Entwicklung Spaniens leisten kann. Dabei kommt auch dem Problem des geistigen Austauschs auf dem Gebiete der Rationalisierung, der Produktionssteigerung, der Verbesserung des Facharbeiterpotentials und u. a. des Studentenaustausches eine besondere Bedeutung zu. Die deutsche Industrie wird sich dieser Fragen bei der in Aussicht genommenen unmittelbaren Fühlungnahme mit maßgebenden spanischen Wirtschaftskreisen noch besonders annehmen.