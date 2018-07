Immer ist ein Blick aus dem Fenster ein Blick in Welt und Leben. Vor dem dunklen Hintergrund der Stube, dem schwarzen Schatten der Kammer entwirft er das Bild jeweiliger Umgebung. Als ich in der kleinen Universitätsstadt wohnte, die mich für Jahre aufnahm, gingen – wenn ich im breiten Fenster meines Zimmers stand – meine Augen hinaus in eine Idylle von Gartenlandschaft, die hoher Wald und die Anpflanzungen der städtischen Gärtnerei begrenzten. Wie zufällig und spielerisch verteilten sich von März bis Oktober in ihr grüne und braune Farbtöne. Himbeerheckenumrankte Gevierte, Pflaumen- und Kirschbaum, Stachelbeerstaude und Tomatenstecken: ein leicht hügeliges Gelände schlug sich wie ein Bilderbuch auf, in dem ich stündlich las, nachts zu später Stunde zuweilen noch, wenn die Pfirsichwange eines großen, aufgehenden Mondes in die Luft geritzt war, in einer Stille, die durch Fledermausschwinge und fernes Hundegebell unterbrochen wurde. – Im Fensterausschnitt kam und ging die Zeit mit Wind und leichten Geräuschen und ich höre noch meine Stimme, die sich in den wachsbohnenfarbenen Morgen lehnt, im weit offenen Fenster, höre den leisen Pfiff aus Vogelkehlen und spüre noch einmal mein Entzücken über diesen Anblick sommerlicher Gartenwelt.

Ein Blick aus dem Fenster ist immer etwas Aufregendes. Er stellt Verbindungen her. Er schenkt Überraschungen. Er macht Gewohntes neu. Er läßt Merkwürdiges gewohnt werden. Er beteiligt die Netzhaut an Freundlichem und an Widerwärtigem. Er läßt die Spur, die die Haube des fliehenden Grünspechts von Baum zu Baum in der Luft zieht, zu einer Girlande aus zartem Azur werden. Er läßt auf dem regenschwarzen Asphalt die Bewegungen der vorübergleitenden Limousinen sehr zauberhaft erscheinen, Gestalten einer Märchenoper nicht unähnlich. Eine Ziegelmauer oder eine Reklamewand können zum Gegenüber gehören, auf die der Blick fällt, eine Straße, betoniert oder aus altem Humus gebildet, duftend nach den Jahreszeiten, mit bunten Röcken, hohen Mädchenbeinen darauf, hüpfender Hitze im August und Wasserlöchern im November. – Der Blick aus dem Dachfenster des Fünfzehn-Familienhauses ist anders als jener in die halbländliche Welt der Gebüsche und Stauden. Dennoch: hier wie dort ist es ein Blick in Zeitlichkeit, die eigentümlich bewegt. Es ist ein Augen-Blick des Anteilnehmens, der sich gewiß abnutzen, der gewöhnlich werden, aber der nie verloren gehen kann. – Was alles kann sich vor einem Fenster auftun: ein Häusermeer kann heranwogen, ein einzelner Baum kann hineinwachsen und durch ein Zimmer ein Gitter aus zierlichen oder groben Schatten ziehen, Schiffsmasten können vorüberschwanken, Düsenjäger können das Himmelsblau zerschneiden. Blicke über Blicke!

Wer aus seinem Fenster schaut, ist nicht mehr einsam, mag es auch ein recht beiläufiger Anblick sein, der ihm geboten wird. Seine Aufmerksamkeit kann irgendeiner Sache nachgehen: Veränderungen, Zeichen, Figuren. Wer aus dem Fenster schaut, kann den Vexierbildern seiner Phantasie anhängen. Ohnehin wird jeder beim Blick durchs Fenster das sehen, was zu ihm gehört. Immer sieht der Träumer seine Wolke. Immer sieht der Verliebte die Erscheinung der Geliebten. Die Imagination ist rasch im Spiel. Und warum sollte der Dichter beim Blick nach draußen nicht seiner Muse ansichtig werden, wie sie auf den Lüften ruht, den Liebenden des Malers Chagall vergleichbar?...

Karl Krolow