In jüngster Zeit sind ein paar neue deutsche Filme erschienen, die wieder Hoff nungen erwecken, und die jene in der italienischen Kritik gipfelnden kräftigen Vorwürfe: "die deutschen Filme der letzten Jahre spiegeln die geistige und intellektuelle Trägheit des heutigen Deutschland" auslöschen könnten. "Ein Herz spielt falsch" und "Die Stärkere" gehören dazu. Zwar wagen beide Filme, die jetzt in den Kinos der Bundesrepublik laufen, nichts in den filmischen Mitteln, und das geleckte Milieu stammt aus der Traumfabrik, aber die sorgfältige Besetzung zeigt auch in den Rollen der jungen Kräfte gute Ansätze wirklicher Schauspielkunst, und in der verläßlichen Fotografie und Musik erweist sich, daß wir noch Chancen haben. Der Stoff ist problemgeladen und hat damit die eigene Note deutscher Filme — in beiden Fällen stehen eine schwer kranke Frau und ein geläuterter Mann im Mittelpunkt —, aber der Stoff ist in beiden Fällen nahe dem Zehnpfennigroman und noch ganz auf ein breites Publikum zugeschnitten, ohne so gut durchgearbeitet zu sein, daß auch der Zuschauer mit geistigen Ansprüchen sich nicht langweilt und geniert. Mit der Logik wird es" nicht so genau genommen, die Entwicklung der Charaktere wird ungenügend herausgearbeitet, während leider immer noch nichtssagende Äußerlichkeiten überdeutlich und mit Feierlichkeit zelebriert werden. Besonders "Die Stärkere" unter der weichlichen Regie von Wolfgang Liebeneiner läßt keine Gelegenheit aus, auch die fadesten Seelenregungen in Bildern oder papiernen Worten breit auszuwalzen.

Nun aber ist endlich ein Film uraufgeführt worden, dem man das gründliche Studium der besten Spitzenfilme des Auslandes anmerkt, und was schadet es schließlich, daß wir hier einen Realismus entdecken, der woanders schon durch die Erkenntnis überholt ist, daß nur in der Überhöhung der Wirklichkeit Kunst entsteht. Die Qualität dieses Films ist um vieles besser als alles, was wir bisher machten, und wenn auch an ausländischen Vorbildern geschult, ist es diesem deutschen Film gelungen, unsere ureigensten Erlebnisse des Jahres 1945 in allgemein gültiger Form zu gestalten und aus unserer heutigen Sicht zu interpretieren. Das Drehbuch schrieb Jochen Hutfa, der tönende Titel "Solange du da bist" wird ihm nicht gerecht. Da der Film im Filmmilieu spielt, das schonungslos und deutlich beleuchtet wird, muß auch dem letzten Kinogänger klar werden, wie schwer es ist, in dieser Atmosphäre des Geschäfts und der Technik ein künstlerisches Werk zu schaffen.

In diesem technischen Milieu aber wurden für diesen Film Bilder von großer Schönheit eingefangen (Kamera Helmmh Ashley, Regie: Harald Braun). Es ist die langsam und reichlich pompös anlaufende Geschichte eines Regisseurs, der sich im Herstellen des Kitsches der Traumfabrik als Künstler und Mensch ruinierte und nun eine Komparsin entdeckt, deren schwere Erlebnisse der Kriegs- und Nachkriegsjafare er ihr und ihrem jungen Mann im heute üblichen schamlosen Stil "abkauft", um daraus eine Story zu machen. Ganz im üblichenXFilmgenre bekommt die Komparsin die Hauptrolle, und eine alte große Diva, deren Name nicht mehr zugkräftig ist, wird abserviert. Anscheinend ebenso filmüblichi der Regisseur arbeitet so intensiv mit der Komparsin, daß die Liebe entbrennt. Moralgetränktes Ende: die Komparsin findet zu ihrem Mann zurück. Soweit ist alles bieder nach dem Rezept erdacht: das wollen die Leute sehen. Schon das Abtästen des Geländes am Bahndamm und der BaradtnstBbe> in der die Komparsin mit ihrem Mann haust, eröffnet weitere Bezirke. Fast 20 Jahre alt ist seit "Carnet de Bai" der Regieeinfall von den ratternden Zügen, die mitten durch ein Zimmer zu fahren scheinen, aber die stumme Qual im Gesicht der Maria Schell (Komparsin), während die ganze Barackenstube erzittert, enthält drohend das Leiden Tausender, die heute unter solchen Umständen leben müssen, obwohl sie in ganz andere Häuser hineingeboren waren. Das Mädchen (sehr intensiv von Maria Schell beschworen) erlebt in seiner Filmrolle sein Leben der letzten Jahre noch einmal, da sie ohne schauspielerisches Rüstzeug Gefühle nicht spielen kann. Die Szenen sind in schönem Wechsel zwischen der Geschichte und dem Film in der Geschichte im scharfen Licht des krassen Realismus folgerichtig und klug bis zu jener Endszene gebaut, in der das Mädchen einst im wilden Gewirr der Menschen, die alle um ihr Leben rannten, auf einen übervollen Zug aufsprang und ihren Mann zurückließ, und nun im Film die Pläne des Regisseurs durchkreuzt, ihren Fehler nicht wiederholt und zu ihrem Mann zurückfindet, den Hardy Krüger in seiner jungenhaften Art sympathisch charakterisiert.

Der Drehbuchautor, der sich kommentierend oder agierend durch die Szenen bewegt, ist zwar auch keine neue, aber dennoch eine interessante Figur, die mit der Stimme Mathias Wiemanns zuweilen eine penetrante Zeigefingerrnoral doziert, mit seiner gewinnenden Sorgsamkeit im Spiel aber ein Flair menschlicher Wärme verbreitet. Mit außerordentlicher Verhaltenheit macht Brigitte Horney in der Rolle der alternden Diva deutlich, wie ein Mensch durch Erkennen seiner Grenzen wachsen kann O. W. Fischer gemahnt nicht mehr an den etwas ungeistigen Typ des federnden Skilehrers, der ihm in vielen Filmen, in welcher Rolle auch immer, anhing, er ist sicher und eindringlich der Regisseur, dessen Charakterbild er mit vielen berechneten Nuancen von auffahrender Arroganz bis zu zerquälter Armseligkeit entwickelt. Er gibt dabei im Spiel mit der Sonnenbrille, die seine Leere tarnt, eine meisterhafte und gültige Studie zu dem Thema, warum sich der Mensch des 20. Jahrhunderts hinter dunklen Gläsern verbirgt. Es ist in diesen Bildern ein Gegenstand in seiner nahen BeZiehung zum Menschen so faszinierend beleuchtet, wie wir es in dem alten Auto im ersten Nachkriegsfilm mit unzulänglichen Mitteln "In jenen Tagen" schon einmal sahen. Die Erinnerung an diesen ersten Film aber macht deutlich, wie schwer und qualvoll die letzten Jahre der Entwicklung des deutschen Films bis zu diesem "Solange du dabist" w;arenr , Erika Müller