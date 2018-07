Inhalt Seite 1 — Der gefährliche Trugschluß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Während der III. Internationalen Hochschul-Sportwoche, die in Dortmund einen so glanzvollen Verlauf nahm, wurden uns nicht nur ausgezeichnete Leistungen auf den verschiedensten Kampfbahnen und Spielfeldern geboten, sondern in zahlreichen Tagungen und Versammlungen auch eine sehr bekömmliche geistige Nahrung verabfolgt. Aus der Fülle der Darbietungen in dieser Hinsicht ragte der Vortrag eines Schweizers heraus, und man kann nur hoffen, daß sich unsere Sportführer wie auch die vielen Männer, die für die Leibesübungen beim Bund, den Länderregierungen sowie in den Kommunen verantwortlich sind, die Worte dieses ausgezeichneten Fachmannes zu Herzen nehmen werden.

„Zur heutigen Situation der Leibesübungen“ hieß das Thema, das der Direktor der Sportschule Magglingen./Schweiz, A. Kaech, vor einem erlesenen internationalen Auditorium zur Diskussion stellte. Gewiß, es war nicht alles neu, was er sagte, und manches und vieles beschäftigt auch bei uns schon seit langem die Gemüter. Aber wie er seine Thesen vorbrachte und begründete, bestach, und besonders nahm der Ernst ein, mit dem er auf die drohenden Gefahren hinwies und vor weiteren unbedingt schädlichen Übertreibungen warnte. Sein Vortrag war eine Philippika und eine Kampfansage zugleich, wobei er auch vor den „geheiligten“ Olympischen Spielen nicht haltmachte

Die Verfechter des sogenannten „Spitzensports“, der Rekordtreiberei also, argumentieren gerne so: der Sport in seiner Gesamtheit hat die Struktur einer Pyramide, deren Basis die große Zahl der Sporttreibenden ist und deren Seiten von den sich stets steigernden Leistungen gebildet werden, die sich schließlich in der Spitze, im Rekord, treffen. Diese Spitze ist also der Ausdruck der Leistungsbreite wie auch der Leistungshöhe aller Sporttreibenden. Die Spitzenleistung, der Rekord, wird damit zum Ausweis für die Leistungsfähigkeit, die Kraft, die „Sportlichkeit“ eines Volkes.

Leider aber ist dieser Schluß von der Spitze der Pyramide auf die Basis ein großer Trugschluß. Der Spitzensport wird immer mehr zu einer „Erscheinung an sich“, die nur noch einen unklaren Zusammenhang mit dem Sport hat, den du und ich treiben oder treiben können. Was einem heute unter Sport in der Presse und im Rundfunk, in den Programmen des Fernsehens und der Filmwochenschauen geboten wird, hat mit dem, was wir unter Sport verstehen, nichts mehr zu tun, und man muß sich fragen, ob Sport überhaupt noch etwas ist, bei dem jedermann (wie es doch vernünftigerweise sein sollte) auch mitmachen könnte. Die Gefahr liegt vor allem darin, daß der heranwachsenden Jugend Sport nur mehr als etwas erscheint, bei dem man zuschaut, über das man sich erhitzt und ereifert, bei dem man in eine höchst angenehme Aufregung gerät, und immer weniger als etwas, das man selbst betreibt und ausübt, mit dem Ziel, Gesundheit, Kraft, Lebens- und Naturgefühl zu heben und zu fördern, Körper, Seele und Geist zu stärken. „Der Spitzensport in seiner heutigen Form“, sagte Kaech, „ob er nun als reiner Professionalsport oder mehr oder weniger im Rahmen der Amateurbestimmungen betrieben wird, verliert immer mehr den Zusammenhang mit dem natürlichen Nährgrund der Leibesübungen.“

Daß die Leistungen der Berufssportler und der sogenannten „Amateur“-Spitzensportler über das Vermögen der übrigen Sportsleute gar nichts aussagen, beweisen uns die Niederlage der olympischen britischen Fußballelf – eine wirkliche Amateurmannschaft wohlgemerkt – und das Abschneiden der Finnen in Helsinki, die keine einzige Goldmedaille zu gewinnen vermochten. Sind das britische und das finnische Volk deswegen unsportlicher, weniger zäh, weniger gesund als in früheren Zeiten und als die anderen Völker, die Goldmedaillen scheffelten? Kaum. Nur haben sich in beiden Ländern die für den Sport verantwortlichen Männer nicht (noch nicht?) dazu entschlossen, ihren Besten alle Existenzsorgen abzunehmen und zur eigentlichen Zucht von Siegern in internationalen Wettkämpfen überzugehen.

Über die Olympischen Spiele urteilte Kaech so: „Fest steht jedenfalls, daß nur noch ausnahmsweise und in einzelnen Sportarten ein junger Mann, der neben Beruf und Ausbildung Sport treibt, seine Hand nach dem olympischen Olivenzweig ausstrecken kann. Damit verlieren aber auch Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften usw. den Zusammenhang mit dem Sport, soweit er als Faktor der Volksgesundheit, Lebenskraft und Lebensfreude verstanden wird. Sie sind hinreißend als Beispiel menschlicher Willensanstrengung und körperlicher Vollkommenheit. Aber ihre Resultate lassen höchstens noch einen Schluß zu auf die Anstrengungen, die ein Land, ein politisches System, eine Sportorganisation übernimmt, um die eigene Fahne am Siegesmast hochgehen zu sehen. Die Spiele sagen aber nichts oder wenig mehr über die ‚Sportlichkeit‘ des Volkes, das die Sieger stellt. Sie sind deshalb auch kein Gradmesser für den Stand der Leibesübungen in diesem oder jenem Land.“

Es kommt heute nicht auf das Pflücken von Siegeskronen an, die jetzt so hoch hängen, daß man sie ohne künstliche Leitern nicht mehr erreichen kann. Es kommt allein darauf an: daß unsere Kinder in einer gesunden und frohen Atmosphäre aufwachsen; daß man ihnen Flächen einräumt, auf denen sie noch Kinder sein können; daß unsere Jugendlichen (Schüler, Lehrlinge, junge Bauern) in den entscheidenden Jahren des Entwicklungsalters Freude an körperlicher und sportlicher Tätigkeit haben; daß es im ganzen Land auf Sportplätzen, Wanderwegen, in Jugendherbergen, am Ufer der Seen und den Hängen der Berge von lebenslustiger, frischer, tatendurstiger Jugend wimmelt; daß diese Jugend ihre Kräfte in ihr gemäßen Spielen und Wettkämpfen mißt; daß schließlich Mann und Frau bis ins reifere Alter (und darüber hinaus noch) einen gewissen „goût de l’effort“ bewahren, und daß Väter und Mütter die Kinder in die Natur hinausführen. Es kommt mit einem Wort darauf an, daß wir alle sportlich sind, daß wir selbst sportlich empfinden, fühlen und handeln. Und dem schlechten Sport von heute müssen wir einen besseren entgegenstellen und die Bereitschaft zu diesem Besseren in jedermann wecken. Mutatis mutandis dasselbe wie bei der Schundliteratur. Es gilt einen Kampf zu führen gegen die Artentfremdung des Sportes von heute.