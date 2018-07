"Die Wirtschaft ist zerstört, ihre Substanz geschwunden daß jetzt neue Lebensformen von unvorstellbarem Tiefstand und nie gekannter Primitivität für alle Deutschen heraufziehen: davor wollen viele ihre Augen verschließen " Zitiert ans dem Buche "Nach dem Zusammenbruch", das 1948 erschien. Autor: Dr. Kurt Schumacher.

Nach dem großen Vorbild Churchills, der seiner Nation den Weg durch "Blut und Tränen" zum Sieg wies, hat Kurt Schumacher geglaubt, dem deutschen Volke prophezeien zu müssen, daß es auf seinem Weg aus der Niederlage zur wirtschaftlichen Konsolidierung eine lange Durststrecke "unvorstellbaren Tiefstandes" (in der Lebenshaltung also) und "nie gekannter Primitivität" werde passieren müssen. Seine Vorhersage wäre zweifellos eingetroffen, wenn sich 1948 (und in den folgenden Jahren) eine Parlamentsmehrheit für die Beibehaltung der "bewährten Methoden" der Befehlswirtschaft entsdiieden hätte — wenn also jenes Erhard Experiment mit der Markt- und Leistungswirtschaft gleich im Keime erstickt oder überhaupt gar nicht erst gevagt worden wäre. Wie der Ausgangspunkt beschaffen war, von dem das Experiment gestartet wurde, ist heute schon so gut wie vergessen. Deshalb müssen einige Fakten in die Erinnerung zurückgerufen verden: Die Monatsration für den Normalverbraucher betrug damals (März 1948): 8 25 kg Brot, 1 4 kg Nährmittel, 9 kg Kartoffeln, 170 g Fett, 4)0 g Fleisch, 62 5g Käse, 1000 g Zucker, 125g KaffeeErsatz, 11 Magermilch.

Für 12 Monate lyurden zugeteilt: 20 g Stopfgarn, 340 g Textilien, 265 g Seife und Waschmittel, Zum Vergleich sei angeführt, daß fünf fahre später (1952) der Jahresverbrauch je Kopf auf rund 10 kg an Textilien und 2 kg an Seife und Waschmitteln gestiegen war . Davon will aber weder der DGB Notiz nehmen, noch die SPD, deren Propagandachef, Herr Heine, der Wahlmache des Herrn Freitag in diesen letzten Wochen nach besten Kräften Sekundantendienste geleistet hat.

Freilich ist es dabei mit den " besten Kräften" nicht weit her gewesen. All das, was Heine bislang an neuen Klageliedern zu Gehör gebracht hat, sind eigentlich nur Variationen des einen Themas, das wir bereits aus dem Herbst 1952 kennen, als Oilenhauer mit dem Slogan herauskam, daß unter dem Adenauer Schaffer Erhard Kurs " die Reichen nur immer reicher, die Armen nur immer ärmer"g: worden seien. Die Vergleichszahlen, die für den Massenverbrauch ( an Lebensmitteln ebenso wie an Textilien, an Genußmitteln, an Seife oder an illustrierten Blättern ) anzuführen wären, zeigen freilich ein ganz anderes Bild!— Nun heißt es aber ( bei Heine):" Daß der Deutsche heute nur zwsi Drittel der Fleisch, Butter-usw. Quantitäten ißt, die er vor dem Krieg verbrauchte Das klingt ja denn doch beinahe so, als ob Schumacher mit seinen pessimistischen Prognosen wirklich recht behalten hätte Abgesehen davon, daß die Angabe noch nicht einmal für Fleisch stimmt, abgesehen auch davon, daß der Obergang vom Butter- zum Margarineverbrauch eine internationale Erscheinung selbst in den Siegerländern ist ( also bei einem besiegten und zerschlagenem Volk als Selbstverständlichkeit gelten kann), und abgesehen schließlich davon, daß wir nicht erfahren, was der geringere Verbrauch an " usw eigentlich bedeutet: das ganze Problem löst sich leicht dadurch, daß mittlerweile eben erhebliche Bedarfs- und Verbrauchsverlagerungen eingetreten sind.

Man sollte sich mehr Reserve auferlegen, ehe bei Vergleichen (nämlich der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse bei uns und in den "vergleichbaren" westeuropäischen Ländern) mit einer schon fast perversen Genugtuung festgestellt wird, wie schlecht das eigene Land abschneidet — z. B. fegenüber England. Nun: Großbritannien hat einen Krieg verloren; es hat nicht 10 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge aufnehmen, es hat keine Mörgenthau Ära hinnehmen müssen. Aber: es hat ein Mehrfaches an ERP Hilfe (von Auslandskrediten ganz zu schweigen) erhalten, im Vergleich zu uns. Es sollte uns jedoch mit seiner Politik der Vollbeschäftigung zum Vorbild dienen— meinen Freitag und Heine unisono: Nun, da haben wir erheblich größere Leistungen aufzuweisen, als die Nachbarn jenseits des Kanals, die sich in Sachen Vollbeschäftigung schon insofern leicht tun, als sie ja einige hunderttausend Menschen in der Wehrmacht beschäftigen können (was uns bisher erspart blieb: sonst hätten wir schon längst überall Facharbeitermangel!). Hierzu nun einige Vergleiche: Zunahme (194853) in Millionen £Der Arbeitnehmer insgesamt: + 0 57 Der Beschäftigten: + 0 47 +4 2 54 1 74 Mit anderen Worten: wenn in England 100 neue Arbeitsplätze in der Wirtschaft (und in der Wehrmacht) geschaffen wurden, haben wir gleichzeitig 370 Menschen neu in Arbeit gebracht trotz Demontagen, Zonentrennung, Verlust der Auslandsmärkte und Auslandswerte. Das ist ein Erfolg, der sich ja wohl sehen lassen kann! — In Wirklichkeit ist die Leistung sogar noch größer, als es die vor " stehenden Zahlen ausweisen (die übrigens, weil für Mitte 1953 noch keine Angaben aus England vorlagen, nur auf dem Stand vom März 1953 basieren). Denn tatsächlich sind —- nun für die vollen fünf Jahre von Mitte 1948 bis Mitte 1953 gerechnet — bei uns über 3 Mill neuer Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Zahl von 2 34 Mill (nicht "2 Millionen", wie Minister Storch leider fälschlich im "Bulletin" schrieb) ist "rechnerisch richtig"; sie ergibt sich, aber aus der Saldierung von 3 25 Mill neugeschaffener produktiver Arbeitsplätze abzüglich 0 92 Mill : nämlich aufgelöste Scheinarbeitsverhältnisse (wie sie bis MitteEnde 1948 vor allem in der Landwirtschaft bestanden und registriert wurden; die Abnahme beträgt hier rund eine halbe Million) und: aufgegebene unproduktive Arbeitsplätze (davon entfallen über 270 000 allein auf die Rubrik "Personal bei der Besatzungsmacht") — Soweit die sehr gründlichen Ermittlungen des Deutschen Industrie Instituts.

mit dem Rest aus der Auslandshilfe. Daß es Heine und Freitag nicht leicht fällt, den Erfolg der Marktoder Leistungswirtschaft zuzugeben, ist zu verstehen. Ihr Doktrinarismus berechtigt sie aber keinesfalls dazu, mit falschen Ziffern und mit groben Entstellungen zu operieren, wie sie das in ganz großem Umfange bei ihren verschiedenen Verlautbarungen getan haben. Hierzu seien noch einige Beispiele angeführt. Falsch ist Heines Klagelied, daß seit 1948 die Zahl von 214 neuen Millionären "entstanden" sei und daß es 118 000 "Unternehmer" mit einem Jahreseinkommen von über 48 000 DM geben soll, Wer sind die Millionäre? Können wir ihre Namen nicht endlich — vor der Wahl noch! — erfahren? Es gibt (bisher) keine Fenwögewsteuer Statistik, aus der Heine hätte diese seine Zahlen entnehmen können. Wenn die &&omwrrfsteuer Statistik besagt, daß 0 3 v. H aller Einkommenbezieher (gegen l v, H vor dem Kriege) über 50 000 DM jährlich versteuern — da, und nicht bei 48 000 DM, ist nämlich die Grenze in der Statistik gezogen —, was berechtigt denn Heine zu der völlig unbeweisbaren Behauptung, daß diese Leute (unter denen ja schließlich auch einige Künstler mit "Spitzengagen" sein werden ) sämtlich "Unternehmer" seien? Vollends demagogisch ist die törichte Bemerkung, die Heine hier anknüpft: Diese "Millionäre und Großverdiener" hätten, ihre Reichtümer seit dem Tage der Währungsreform erworben, "an dem wir alle mit 40DManfingen. Schließlich gab es außerdem aber noch ein Volksvermögen von einigen hundert Milliarden an Sachwerten.

Da wären wir also bei den Sachwerten . Sie sind, wenn wir Heine reden hören, auf der ganzen Linie erhalten geblieben, oder doch im Verhältnis 1:1 umgestellt, während, wie er meint, die Sozialrenten nicht annähernd in dem Maße wie die Preise gestiegen sind, und "der Währungsschkitt allen alten Leviten ihre Notgroschen genommen habe". Nanu — war das wirklich "der Währungsschnitt"? Bisher waren wir uns alle eigentlich darüber einig, daß mit der Währungsordnung — spät zwar, aber gerade noch zur rechten Zeit — die Erbschaft der Hitlerschen Rüstungs- und Kriegsfinanzierung liquidiert und die Ausgangsposition für einen ökonomischen Wiederaufbau geschaffen worden sei. Aber auch die anderen Angaben sind unzutreffend. Durch das Renten Anpassungsgesetz von 1949 sind die Sozialrenten, die ja (bereits 1948) auch im Verhältnis l : l umgestellt worden waren, in vielen Fällen derart verbessert worden, daß der Empfänger heute in einem Jahr mehr in DM erhält, als er — irgendwann vor dem Kriege! — insgesamt an RM Beitragen zur Rentenversicherung überhaupt gezahlt hat. Im Schnitt sind die einzelnen Renten seit 1948 um 80 v. H aufgebessert worden. Das würde also der Verteuerung entsprechen, wenn Heine mit seiner Behauptung recht hätte, wonach sich seit 1949 (wörtliches Zitat!) "die Preise für Nahrungsmittel, Kleidung und Hausrat um 50 bis 100 v. H erhöht haben". Freilich ist das ein ziemlich grober Schwindel. Hier die amtlichen Ziffern: Lebensmittel plus 4, Hausrat minus 11, Bekleidung minus 14 v. H (Vielleicht wird Heine sagen: Diesmal habe er die Preise vom Juni 1948 gemeint, und nicht die von 1949, aber dann müßte er ja wohl zu den Preisen für die damals nur in ungenügenden Mengen yerfüglichen rationierten Waren noch einen kleinen Zuschlag für notwendige Schwarzmarktkäufe machen!)