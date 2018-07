Bei der 4. Bundesfachschau für das Hotel- und Gaststättengewerbe, die bis zum 7. September in Stuttgart stattfindet, hat die Stuttgarter Ausstellungsgesellschaft versucht, neue Wege für die Ausgestaltung einer Messe zu finden. In Anlehnung an die amerikanische Wanderausstellung „Besser wohnen“, in der eine vollständig eingerichtete Wohnung gezeigt worden war, wurde in Zusammenarbeit mit über 50 Firmen ein mit allen Annehmlichkeiten und neuen technischen Hilfsmitteln ausgestattetes Hotel aufgebaut, in dem vom Generaldirektor bis zum Portier und vom Empfangsraum bis zum Wintergarten alles im Betrieb zu sehen ist, was zu einem neuzeitlichen Hotel gehört. Hier hat man die Möglichkeit, ungestört und unbeeinflußt von jeglicher Firmenwerbung (die Sprechzimmer der Firmenvertreter liegen abseits des Hotels) alle Einrichtungsgegenstände gleich in der richtigen Umgebung zu prüfen. Den Hausfrauen aber, die auch in der Kochkunst- und Konditorenschau viele wertvolle Anregungen für ihren eigenen Gästetisch finden, haben hier endlich einmal Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen eines Hotelbetriebes zu werfen ...

Darüber hinaus soll aber dieses Ausstellungshotel – und das ist das besondere Anliegen der Hoteliers – den Besuchern vor Augen führen, daß sich die Leitung eines Hotels, von der der Gast meist kaum etwas gewahr wird, nicht in der Anonymität

verbirgt, sondern stets, wenn auch unsichtbar, für den Gast da ist, und daß, wie überall in der freien Wirtschaft, die Persönlichkeit des Unternehmers entscheidend für Ruf und Bedeutung des Betriebs ist.

Ob die neue Ausstellungsform Erfolg hat, wird der Verlauf der Fachschau zeigen. Der Versuch der Stuttgarter Ausstellungsgesellschaft ist aber in jedem Fall ein beachtenswerter Beitrag zu einer Neugestaltung unserer deutschen Messen und Ausstellungen. C. B.