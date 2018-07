Was Freitag zur Debatte beisteuert, ist z. T. nicht minder grob geschnitzt. So konnte man von ihm (in der Aussprache vor der Presse am 21. August) die erstaunliche Ziffer hören: Die Zahl der Beschäftigten sei "um knapp 1,5 Millionen gestiegen" – wobei er noch unter der fahrlässig falschen Angabe des Ministers Storch blieb, der von zwei Millionen sprach, während die Nettoziffer unbestreitbar 2,34 Millionen ist, und die "richtige" Ziffer für die Mehrbeschäftigung in der gewerblichen Wirtschaft nochmals um rund eine Million darüber liegt. – Auf die Jeremiaden über die Arbeitslosigkeit ("immer noch über eine Million, selbst in der günstigsten Jahreszeit, und viele davon seit acht Jahren ...") soll heute nicht weiter eingegangen werden, da dies Thema hier bereits vor kurzem kritisch behandelt worden ist. Am Rande sei nur vermerkt, daß im Laufe der letzten drei Jahre, für die eine spezifizierte Statistik vorliegt, bei den Einheimischen die Arbeitslosenquote von 2,8 auf 2,0 v. H. der Bevölkerungszahl zurückgegangen ist, bei den Vertriebenen aber von 7,1 auf 4,0 v. H. Woraus ja wohl zu ersehen ist, daß auch diese schwerste soziale Aufgabe – den Vertriebenen wieder Boden unter die Füße zu geben – ihrer Lösung ein kleines Stück näher gebracht worden ist.

Natürlich fehlt bei Heine auch das merkwürdige Argument gegen die (von ihm in Gänsefüßchen gesetzte) soziale Marktwirtschaft nicht, daß "jeder Fünfte" in der Bundesrepublik mit seinem Einkommen "weit unter dem Existenzminimum" liege. Da kann man ja nur – wiederum, wie schon in der Auseinandersetzung mit den Rundfunkautoren Proske-Elsner hier geschehen – die Frage aufwerfen: warum eigentlich diese 20 v. H. aus der Zahl unserer Mitbürger dann nicht bei der kommunalen Fürsorge, die ja für solche Fälle ungenügender Existenzsicherung "da" ist, in Erscheinung treten? Und wie es überhaupt möglich sein soll, zu existieren, ohne daß eine Hilfe gegeben wird, die das zur Existenz Fehlende beisteuert? – Die Antwort auf diese Fragen wird uns Heine wohl ebenso schuldig bleiben, wie eine Begründung dafür, welches dann eigentlich die statistischen Unterlagen für seine (scheinbar so "exakte"!) Angaben sind: "Tatsache ist daß 27 v. H. aller Einkommensbezieher unter 100 DM monatlich haben." Da (Stand vom September 1950: letzte verfügliche Zahl!) bei uns 27,2 Mill. Bezieher von Einkommen vorhanden sind, käme man nach Schürmanns Rechenbuch (27 v. H. von 27,2) also auf 7,344 Millionen – während früher einmal davon die Rede war, daß 27,1 v. H. der 22,5 Millionen Erwerbstätigen gleich 6,1 Millionen Menschen, bei uns "mit weniger als 100 DM monatlich netto auskommen müßten." Auf dieser Angabe fußen Sie ja wohl, Herr Heine? Nun, da haben Sie also – was ja nicht weiter schlimm ist und schließlich jedem Nichtfachmann passieren kann – eine kleine Konfusion angerichtet, die Erwerbstätigen (22,5 Mill.) mit den Einkommensbeziehern (27,2 Mill.) verwechselt, und sind dadurch auf 7,3 statt 6,1 Mill. Menschen mit unter 100 DM monatlich Einkommen gelangt.

Das wäre ja noch nicht blamabel, Herr Heine, wenn wenigstens der Ansatz der Rechnung, die zu der Zahl von 6,1 Millionen führte, richtig wäre ... aber auch das ist er nicht, und dies müßte Ihnen ja nun eigentlich bekannt sein: daß jene Berechnung schon vor Jahr und Tag als falsch zurückgewiesen worden ist, daß eine ganze Literatur darüber existiert, daß sogar die "Finanzpolitischen Mitteilungen" des Bundesfinanzministeriums in ganz ausführlichen Darlegungen das völlig Verfehlte dieser angeblich auf. statistischer Grundlage beruhenden Zahl nachgewiesen haben, die in Wirklichkeit aber durch falsche Interpretationen seiner auf allzu kleiner Basis unternommenen Befragung ihre verfehlte Existenz verdankt. Und diese Befragung hat also (Anfang 1950 war es, bei einem noch sehr viel niedrigeren Lohnstand) das Ergebnis gebracht, daß 1,6 Millionen Menschen gleich rund 9 v. H. aller Erwerbslosen – nicht 7,34 Millionen, gleich 27 v. H. aller Einkommensbezieher, wie Sie schreiben! – ihr Nettoeinkommen mit weniger als 100 DM monatlich selbst angaben. Ein grober Schnitzer bei der "statistischen Aufbereitung" dieser Ziffern hat dann zu der falschen Zahl von 6,1 Millionen Menschen geführt, die Sie dann nochmals hinaufgeballhornt haben. Das heißt man wahrhaftig einen kapitalen Bock schießen: Waidmannsheil, wackerer Nimrod Heine!

Im übrigen ist zu den von DGB und SPD in so liebenswerter Eintracht vorgelegten Wahlmaterialien sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Inhalts zu sagen, daß sie nicht besonders originell sind. Viel besser, weil schärfer, aggressiver, wirksamer und demagogischer – wenn freilich auch nicht gerade mit größerem Anspruch auf Richtigkeit! – ist das alles schließlich schon einmal, vorgetragen worden. Erwin Topf