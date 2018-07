Millionen warten noch auf eine eigene Wohnung, und die, die bereits glückliche Besitzer einer menschlichen Behausung sind, klagen über die hohen Mieten. Bei soviel Unzufriedenheit rund um das Objekt der eigenen vier Wände ist es allerdings kein Wunder, daß die Wahlpropaganda sich dieses Falles bemächtigt hat – leider in recht einseitiger Weise. Wir hätten mehr und sogar das Doppelte an Wohnungen bauen können –, so sagen die Kritiker, einschließlich des DGB. Nun, zählen die Leistungen des deutschen Wohnungsbaus zu den stolzesten, die die Bundesrepublik aufzuweisen hat. Auf diesem Gebiet sind wir mit Abstand führend in der ganzen Welt. Aber trotzdem: noch mehr Wohnungen – wer will das etwa nicht? Nur wenn diese Parole von einer Seite ausgegeben wird, die gleichzeitig immer wieder bei jeder sich bietenden Gelegenheit für das starre Festhalten an künstlich niedrig gehaltenen Mieten plädiert – dann mutet diese Forderung allerdings etwas unheimlich an: das bedeutet die Bereitstellung weiterer Millionen- oder Milliardenbeträge aus der Tasche des Steuerzahlers, und das geht uns alle an!

Wohnungen werden bei uns in weit überwiegendem Maße im sogenannten „sozialen“ Verfahren gebaut. Von den in 1952 erstellten 440 000 Wohnungen wurden lediglich 120 000 „frei“, d. h. ohne staatliche Subventionen finanziert. Alle anderen 320 000 Wohnungen entfielen auf den „sozialen Wohnungsbau“. Sozial wird dieser Wohnungsbau deswegen genannt, weil durch die öffentlichen Gelder, die in Form von Zuschüssen oder verbilligten Darlehen zur Verfügung gestellt werden, niedrigere Mieten ermöglicht werden. Dieses Heruntersubventionieren der Mieten kostet zwar der Allgemeinheit jährlich eine hübsche Summe Geld. In diesem Jahr, werden es um die 2 1/2 Mrd. sein, die der Steuerzahler dafür aufbringen muß. Wenn wir also glauben, billiger davonzukommen, so lügen wir uns etwas in die eigene Tasche. Zwar sind die Mieten niedriger, dafür die Steuern aber höher. Doch immerhin wird durch diese Praktik insofern ein sozialer Effekt erzielt, als die so erbauten Wohnungen an die „Minderbemittelten“ verteilt werden. Leider hat die Sache aber auch ihre sehr bösen Folgen.

Nach einer Erhebung des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Universität Köln betrug der Anteil der privaten Bauherren am Gesamtwohnungsbau in 1949 noch 80 v. H. Er sank 1950 auf 62 v. H. ab, 1951 auf rund 57 v. H. und betrug 1952 nur noch kaum mehr als die Hälfte. Demgegenüber stieg der Anteil der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen am deutschen Wohnungsbau von rund 15 v. H. 1949 auf rund 30 v. H. 1950. Im Jahre 1951 erreichte er 35 v. H. und 1952 annähernd 40 v. H. Diese alarmierende Entwicklung vollzieht sich im Zeichen des sozialen Wohnungsbaus. Jedenfalls haben die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen den Löwenanteil am sozialen Wohnungsbau auf sich vereinigen können.

Auf dem Gebiet des Wohnungswesens vollzieht sich also in den letzten Jahren weithin sichtbar eine Verlagerung von Sachvermögen aus der privaten Hand in die Sphäre fiskalischer Unternehmen. Ist es aber richtig, die privaten Bauherren nun „auf der Strecke“ zu lassen? Es ist ja nicht so, daß die privaten Hausbesitzer mit der „Kapitalistenklasse“ gleichzusetzen sind. Die amtlichen Erhebungen nach der Währungsreform haben ergeben, daß die Haus- und Grundbesitzer ganz überwiegend dem kleinen Mittelstand entstammen und zu einem großen, Teil von Handarbeitern gestellt werden.

Gewiß könnte man diese vom sozialpolitischen Standpunkt aus höchst unerwünschte Entwicklung dadurch abstoppen, daß man die großen Wohnungsunternehmen verpflichtet, einen bestimmten Teil ihrer mit öffentlichen Mitteln erstellten Wohnungen in der Form von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen an private Käufer weiterzugeben. Aber der echte „Eigenheimer“ will ja doch an der Planung und Gestaltung seiner Heimstätte maßgeblichen Anteil nehmen! Auch könnte man von vornherein die öffentlichen Gelder bevorzugt in die Hände privater Bauwilliger „umlenken“. Die kurz vor Toresschluß vom Bundestag verabschiedete Novelle zum ersten Wohnungsbaugesetz hat einiges in dieser Richtung getan –, etwa durch die Bestimmung, daß ein „angemessener Teil“ der öffentlichen Mittel in Zukunft für die Förderung des Baues von Eigenheimen und Kleinsiedlungen verwendet werden soll. Aber wie kann sich noch ein normaler Sterblicher in dem Paragraphenlabyrinth zurechtfinden, das heute auch vor den Bau des kleinsten Hauses gelegt wird? Dagegen verfügen die großen Wohnungsunternehmen über die auf diesem Parkett eingespielten Fachkräfte, mit denen zu verhandeln es den Beamten der Baubehörden naturgemäß bequemer erscheint als mit einer Vielzahl von eigenwilligen Bauherren, die meist nur einmal in ihrem Leben sich mit einem solchen Projekt befassen.

Diese hoffnungslose Verbürokratisierung des Bauwesens, die jede private Initiative schon im Ansatz zum Ersticken bringt, ist keine nur zufällige Begleiterscheinung der heutigen Wohnungsbaupraxis. Sie ist untrennbar mit dem massierten Einsatz öffentlicher Mittel verbunden. Immerhin handelt es sich um Milliarden, die aus und über die öffentliche Hand Jahr für Jahr in den Wohnungsbau hineingelenkt werden. Das verlangt Sicherungen und Vorschriften, die man nicht durch neue Vorschriften abbauen kann, sondern nur durch eine generelle Abkehr von der planwirtschaftlichen Methodik staatlicher Wohnungsbaufinanzierung aus der Tasche des Steuerzahlers.

Der Wohnungsbau ist ein klassisches Beispiel dafür, wie fragwürdig gerade vom sozialen Standpunkt es ist, wenn der Staat aus einseitigen sozialen Ambitionen heraus an den Preisen (auch die Miete ist ein Preis) willkürlich herumkommandiert. Der Markt, d. h. das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, kommt in Unordnung, das Angebot (von privaten Finanzierungsmitteln) geht zurück, und der Staat (d. h. die Allgemeinheit) muß helfend einspringen – mit der Folge, daß der auf der einen Seite erzielte soziale Effekt auf der anderen wieder aufgehoben wird. Das ist das unlösbare Problem der Planwirtschaft, die immer wieder, wie auch die Erfahrung im Wohnungsbau zeigt, in die Zwangsbewirtschaftung und damit in die „kalte Sozialisierung“ abrutscht.

Mehr Wohnungen? Ja! Aber das Lügen in die eigene Tasche muß aufhören. Wir wollen nicht den Staat als Vormund, der uns Steuern abnimmt, um sie uns als Mietzuschüsse wie ein Taschengeld zurückzugeben. Lieber niedrigere Steuern, aber etwas höhere Mieten: dann wissen wir wenigstens wofür wir unser Geld ausgeben. Dann haben wir auch die Möglichkeit, mit eigenen Mitteln uns einmal ein Stück Eigentum zu erwerben. Schließlich müssen wir dabei auch an alle die Millionen von Menschen denken, die durch Vertreibung und Bombenkrieg Haus und Hof verloren haben und denen wieder zu einer neuen Verwurzelung im eigenen Heim verholfen werden muß. Und das ist ja doch die im tieferen Sinne wichtigste soziale Aufgabe unserer Zeit. Wolf gang Krüger