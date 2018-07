Von den drei großen Nachfolgegesellschaften der I G – Farben AG haben in der vergangenen Woche die Farbwerke Hoechst und die Bayer-Werke ihren Geschäftsbericht vorgelegt. Bei beiden Gesellschaften soll eine Dividende von 4 v. H. zur Ausschüttung kommen. Das wird manchen Aktionär enttäuschen, weil er als sicher annahm, daß nach vielen Jahren einer erzwungenen Ertraglosigkeit eine Dividendenausschüttung erfolgen werde, die sich mit den Dividenden sonstiger Spitzenwerte der deutschen Industrie vergleichen läßt. Solche Erwartungen hatten aber von Anfang an keinen festen Boden, denn alle bisherigen Verlautbarungen der Vorstände sprachen dagegen.

Professor Winnacker von den Farbwerken Hoechst nahm die Übergabe des Geschäftsberichtes zum Anlaß, um die Situation aufzuzeichnen, aus der die vorgelegten Geschäftsberichte zu beurteilen sind. Die westdeutschen IG-Werke standen schon in den dreißiger Jahren im Schatten. In ihnen, so auch in Hoechst, wurde damals nicht viel investiert. In den Kriegsjahren kam die Forschung auf weiten Gebieten zum Erliegen. Wie es nach Beendigung der Kampfhandlungen in den IG-Werken aussah, ist zur Genüge bekannt. Auch 1952 kann noch nicht als ein Normaljahr angesehen werden, denn das Unternehmen wurde erst am 27. März 1953 aus der Kontrolle der Alliierten entlassen; Die krisenhafte Entwicklung im Textilbereich wirkte sich auf den Absatz vieler Chemikalien und der Chemiefasern ungünstig aus. Die Ertragslage der Nachfolge-Unternehmen Wurde noch dadurch beeinträchtigt, daß im ersten Geschäftsjahr nicht alle Erträge in Erscheinung traten. Die Gewinne aus den Beteiligungen Werden erst im kommenden Jahre fällig. Der Vorstand der Farbwerke ist sich zudem bewußt, daß Fälschung und Rationalisierungg Vorrang haben, Forschung aber ist heute sehr teuer. 42 Mill. DM hat hierfür das Unternehmen einschl. der Investierungen für Laboratorien und Versuchsanlagen. in 1952 ausgegeben. Das ist ein gewaltiger Betrag, der mit ganz wesentlichen Teilen im laufenden Jahr verdient werden mußte. Um die vorhandenen Fertigungsstufen dem heutigen technischen Stand anzupassen, sollen allein in Hoechst in der kommenden Zeit 50 Mill. DM Jahr für Jahr investiert werden. Hiervon will man 30 Mill. über Abschreibungen und 20 Mill. durch Aufnahme langfristiger Darlehen finanzieren.

Die Bilanz zum 31. Dezember 1952 weist einen Reingewinn von 12,1 Mill. DM aus. Da für 4 v. H. Dividende 11,4 Mill. DM erforderlich sind, bleibt ein Vortrag auf das Geschäftsjahr 1953 von 0,7 Mill. DM. Der Umsatz der Farbwerke Hoechst AG. und ihrer Vier wesentlichsten Tochtergesellschaften, Knapsack-Griesheim AG., Kalle & Co. AG., Bobingen AG. und Behringwerke AG., Betrug in 1952 insgesamt 736 Mill., und zwar ohne die Lieferungen dieser fünf Gesellschaften untereinander. Die bisherige UmSatzertwicklung In 1953 zeigt gegenüber 1952 eine Erhöhung um 15 v. II. Da auch die Gewinnentwicklung gegenüber dem Anlaufjahr 1952 ein günstigeres Bild zeigt, könne für 1953 ein befriedigendes Ergebnis erwartet werden. In der Bilanz der Gesellschalt zum 31. 12. 1952 erscheinen außer der gesetzlichen Rücklage von 10 v. H. eine Rücklage für besondere Zwecke von 30 Mill. und andere Rücklagen von 78 Mill. Die gesamten Rüdklagen betragen 40 v. H. des AK. Das Eigenkapital (AK plus Rücklagen) deckt das Anlagevermögen und darüber hinaus 2/2 der Vorräte. Die Liquidität ist dadurch gekennzeichnet, daß die flüssigen Mittel rund 35 Mill. betragen bei rund 4 Mill. Bankschulden und Wechselverbindlichkeiten. R g b.

*

Der erste Abschlußbericht des größten Nachfolgeunternehmens der IG-Farbenindustrie AG; der Farbenfabriken Bayer A G, Leverkusen, ergibt zusammen mit zusätzlichen Erklärungen des Vorsitzers des Vorstandes, Dr. Ulrich Haber-Und, die er in einer Pressekonferenz gab, den Eindruck, daß die Bayer-Werke im vollen Aufschwung sind, Nachdem das Geschäftsjahr 1952 in Auswirkung von Preissenkungen und ExpOrterichwerupgen einen DM-Umsatz von „nur“ 866,9 (1951: 923,8) Mill. DM erbracht hatte, wurden im ersten Halbjahr 1953 bereits wieder 483 Mill. DM oder monatlich 12 v. H. mehr als i. V. erreicht. Da die Zuwachsrate steigt, glaubt die Verwaltung, 1953 mit ihrem Umsatz an eine Milliarde heranzukommen. Beim Umsatz 1952 entfielen 267,3 oder 31 v. H. (311,3 oder 34 v. H.) auf den Export. Auf das AK von 387,7 Mill. DM gelangt eine Dividende Von 4 v. H. zur Verteilung. Die Ausschüttung erfolgt nach Durchführung des am 1. Oktober beginnenden Aktienumtausches und in Verbindung mit der Eintragung der neuen Bayer-Aktien (285 DM für 1000 RM alte IG-Aktie) im Aktienbuch.

Von dem Gesamtumsatz der Bayer-Gruppe, die gegenwärtig 35 100 Menschen mit einem Durchschnltts-Jahreseinkommen von rund 5400 DM beschäftigt, entfallen 40 v. H. auf Chemikalien, je 15 v. H. auf Foto, Farben und Pharmazeutika und der Rest auf Pflanzenschutz und Textilfasern. Für das laufende Jahr wird die Verwaltung eine Brutto-Ertragsrechnung aufstellen. Für 1952 gelangt lediglich ein Rohüberschuß von 379,38 Mill. DM zum Ausweis, dem an Löhnen und Gehältern 175,6, an Abschreibungen 60,1, an Steuern 48,4 Mill. DM, ferner an betrieblicher Altersversorgung und Sozialaufwand 58,9 Mill. DM gegenüberstehen.

Die Abschreibungssumme von jährlich 60 bis 70 Mill. DM reicht allein nicht für das Investitionsprogramm von jährlich zur Zeit rund 100 Mill. DM aus. Bayer hat seit der Währungsumstellung bis Ende 1952 für 338 Mill. DM investiert, devon 233 Mill. DM aus Abschreibungen und den Rest von 105 Mill. DM aus Erträgnissen und aus Fremdmitteln. Die Bilanz zeigt die Anlagen mit 408,5, Beteiligungen mit 62,86, ferner Vorräte mit 269,9, Forderungen mit 140,64 und flüssige Mittel mit 21,36, andererseits Rücklagen mit 193 (50 v. H. des AK), Sonderrücklagen, Wertberichtigungen und Rückstellungen mit 55,3, sodann Verbindlichkeiten mit 263,74, – darunter Sozialverpflichtutgen 64,1, Schulden gegenüber IG 66,59, gegenüber Banken 51,7 und auf Grund von Warenlieferungen 36,26 Mill. DM.

Es sei noch erwähnt, daß die tariflichen Angestelltengehälter bei Bayer im Durchschnitt zu 54 v. H. über Tarif bezahlt Verden, die Durchschnittsstundenlöhne bei den Handwerkern bei 2,12, bei den Hilfswerken bei 1,85, bei den Arbeiterinnen 2,24 DM, bei den Fachwerkern bei 2,21 und bei den Angelernten bei 1,38 DM liegen, Von der Belegschaft in Leverkusen harten im Juli 1952 rund 500 Arbeiter und im Juli 1953 etwa 1200 ein Motorrad, mehrere ein Auto. rlt