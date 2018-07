Vor kurzem hat Botschafter George Kennan, der Rußlandsachverständige der USA, gesagt, nach seiner Meinung habe das bolschewistische System seinen Höhepunkt bereits überschritten. Nun bekräftigt ein Studienbericht des außenpolitischen Senatsausschusses diese Feststellung mit einer, man möchte fast sagen, metaphysischen Gewißheit: „Der größte Feind des Kreml“, so heißt es, „ist und war seit der Errichtung des sowjetischen Regimes die menschliche Natur selbst, mit all ihren angeborenen Instinkten und ihrem Sehnen nach Zufriedenheit, persönlichem Eigentum, moralischer Freiheit und geistiger Unabhängigkeit.“

Der Mensch als geistige Persönlichkeit wird hier als der geborene Revolutionär der kommunistischen Reglementierung gegenübergestellt. Kein Zweifel, daß der Versuch, den Menschen sein Lebensglück in der Planerfüllung finden zu lassen, für einen unabhängigen Geist unerträglich ist. Trifft dies jedoch für den modernen Massenmenschen, der an genormte Begriffe und Lebensumstände durchaus gewöhnt ist, noch zu?

Zur Zeit Lenins verband sich mit dem Bolschewismus die mächtige Hoffnung auf die Schaffung einer besseren Welt. In ihr sollte es keine Ausbeutung, kein Unrecht und keine Not geben. Die neuen sozialen Verhältnisse sollten das Bewußtsein der Menschen verändern und ein harmonisches Zusammenleben ohne staatlichen Zwang ermöglichen. Der Kommunismus verhieß das tausendjährige Reich, das Paradies auf Erden. Seine Anziehungskraft beruhte nicht auf dem wissenschaftlichen Anstrich seiner Lehre, sondern auf dem Appell an die Glaubenskräfte im Menschen. Der Marxismus wurde als Religion erlebt, die durch keinerlei Vernunftgründe zu widerlegen war. Die Führer des Kommunismus in aller Welt pilgerten nach Moskau als dem neuen Mekka. Jede neue Fabrik, die auf sowjetischem Boden entstand, bestärkte sie in der Überzeugung, daß das neue Zeitalter und mit ihm die „eigentliche Geschichte“ der Menschheit angebrochen sei.

Josef Stalin hat der kommunistischen Religion, obwohl er ihr Hohepriester wurde, den schwersten Schaden zugefügt. Er schuf das Reich der Planwirtschaft, in dem der Mensch der härtesten Ausbeutung ausgesetzt ist. Er etablierte mit den Funktionären eine neue Herrenschicht, gegen deren Privilegien die der alten Aristokratie verblaßten. Er sicherte dem Russentum eine Vorrangstellung im Weltkommunismus. Unterdrückung, Unrecht, materielle und seelische Not konnten also nicht verschwinden, und die inzwischen „versachlichten“ menschlichen Beziehungen sind keineswegs paradiesischer geworden. Soweit die kommunistische Propaganda heute Mängel zugeben muß, werden sie von ihr auf das Vorhandensein „kapitalistischer Überreste“ zurückgeführt und folglich die gegenwärtige Generation zu erhöhter Anstrengung aufgefordert, damit der kommenden ein besseres Leben gesichert werde.

Stalin konnte sein System nicht aufrichten, ohne das marxistische Gedankengebäude zu erschüttern. Er setzte die Staatsverherrlichung an Stelle der Theorie vom Absterben des Staates, das in fernste Zukunft verschoben wurde: wenn es keine „kapitalistische Einkreisung“ mehr geben wird. Aber auch dann noch, so versichert Stalin, „wird die Gesellschaft bleiben“. Für ihn hieß „Gesellschaft“ planwirtschaftliche Organisation, also Verewigung der Unfreiheit. Gegen sie gab es kein revolutionäres Recht, denn Stalin ließ nur noch eine „Revolution von oben“ gelten. Funktionäre managen ein System, bei dem es Warenzirkulation und Profitquoten wie in jedem anderen gibt. Stalin entschuldigt diesen Zustand unter Hinweis auf das Kolchoseigentum damit, daß erst ein Teil der Produktionsmittel verstaatlicht worden sei. Man fragt sich, warum dieses Hemmnis nicht durch Expropriation beseitigt wird. Stalin meint, die Bauernschaft würde dann in das Lager der Feinde getrieben werden. Das war schon das Bedenken Lenins. Der Kommunismus ist also in drei Jahrzehnten um keinen Schritt weitergekommen.

Die durch Stalin völlig erschütterte Theorie hat in Wahrheit nur noch zwei Pfeiler, deren Anblick Karl Marx entsetzen würde: Staatskapitalismus und Imperialismus. Stalin hat der russischen Nation ein neues Sendungsbewußtsein verliehen. Sie ist das „Vaterland aller Werktätigen“. Da kein Volk einen eigenen Weg zum Sozialismus gehen darf, führen alle Wege über Moskau. Die Schwäche dieser Formel beruht darin, daß ihre Exportfähigkeit begrenzt ist – denn welches Volk begeistert sich für eine Ideologie, die von ihm verlangt, den Führungsanspruch eines anderen Volkes anzuerkennen! Die weltrevolutionäre Schlagkraft des Sowjetsystems nimmt ab. Die Schüsse auf die Arbeiter am 17. Juni in Berlin sind dem Komunismus teuer zu stehen gekommen.

Bietet der Tod Stalins für das Regime die Möglichkeit einer inneren Wandlung, einer Rückkehr zu den Anfängen des Bolschewismus? Fast sieht es so aus, als sollte sie versucht werden. Die Berufung auf Lenin ist in Moskau wieder in Mode gekommen, während der Name Stalin immer seltener erwähnt wird. In dem Parteimemorandum zum 50. Jahrestag des Bolschewismus steht Stalin völlig im Schatten Lenins. Ja, die Verurteilung des Persönlichkeitskults ist eine deutliche Wendung gegen die Stalinepoche, in der die Vergötzung des Führers keine Grenzen mehr kannte. An ihre Stelle ist die kollektive Weisheit des Zentralkomitees getreten. Der autoritäre Charakter des Regimes bleibt unverändert, nur ist es jetzt anonym geworden. In dem Führerkult drückte sich noch eine gewisse menschliche Beziehung aus: ein Hoch auf Stalin vermochte immer noch Massen zur Begeisterung hinzureißen; ein Hoch auf das ZK wird sie vermutlich unbewegt lassen. Der Bolschewismus hat damit auf seelische Eroberungen verzichtet. Seine Religion hat mit dem Idol ihren Inhalt verloren.

