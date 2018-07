Inhalt Seite 1 — Neue Entwicklung bei Funk und Fernsehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die große Fernseh- und Radioschau in Düsseldorf

Verblüfft steht der Besucher der großen Deutschen Rundfunk-, Phono- und Fernsehausstellung vor den gewaltigen Ständen der großen Radiogerätefabriken. Bizarr türmen sich die Bauten: ein Schiff mit hübsch eingerichteter Kajüte ist entstanden, hell erleuchtete Besprechungsräume balancieren auf zierlichen Streben über den Köpfen der sich drängenden Menschenmenge, die nicht minder staunend vor ausgesuchten Abendkleidern stehen, neben denen (sozusagen als Dekoration) ein Rundfunkgerät Platz findet ...

Der ernsthafte Hintergrund

Diese schillernde Fassade und die wunderschönen Blumen auf dem Mittelsteg der „Fernsehstraße“ dürfen über den ernsthaften wirtschaftlichen Hintergrund der Veranstaltung in Düsseldorf nicht hinwegtäuschen. Die Rundfunkwirtschaft steht vor einer neuen Periode ihrer Entwicklung. Das Zeitalter des Hörrundfunks ist zwar nicht zu Ende, aber das nur akustische Unterhaltungs- und Belehrungsmittel wird durch das Fernsehen in einer völlig neuartigen Form bereichert und ergänzt. Die Frage ist, wie man diese neue Entwicklung, die technisch wie wirtschaftlich große Umstellungen bringen wird, ohne nennenswerte Reibungen in den Wirtschaftskreislauf einfügen kann. Es wird Zeit, hier eine gute und haltbare Lösung zu finden. Schon heute sind im Bundesgebiet und Westberlin acht durch Relaisfunkstrecken verbundene Fernsehsender in Betrieb; ihre Zahl dürfte sich schon sehr bald erhöhen.

Man darf der Industrie bescheinigen, daß sie alle Anstrengungen unternimmt, das Fernsehen populär zu machen. Die neuen, auf der Ausstellung gezeigten Empfänger sind im äußeren attraktiv, sie sind solide durchkonstruiert, besitzen ansprechende Bildgrößen und Bildqualitäten und vor allem: sie sind im Rahmen des Möglichen billig. 12-Kanal-Geräte werden bereits in der Preisklasse von 850 bis 950 DM angeboten, kleine Standgeräte liegen bei 1100 DM. Für den Liebhaber, der sie bezahlen kann, stehen technisch hochinteressante Fernseh-, Rundfunk-, Plattenspieler-, Tonbandkombinationen bereit. Sie bieten die Vollendung.

Blick hinter die Kulissen

Das ausgezeichnet aufgebaute Fernsehstudio des NWDR in der Europahalle ist für den Fernsehfreund eine Offenbarung. Erstmalig sieht er, welche verwirrende Fülle von künstlerischem Einsatz und technischem Aufwand für das Bild erforderlich ist, das allabendlich auf dem Leuchtschirm seines Empfängers erscheint. Dutzende hochqualifizierter Fachkräfte sind um winzige Szenen bemüht, konzentrierte Männer hocken hinter Bild- und Tonregiepulten, schalten, geben Kommandos und dirigieren den Beleuchterstab.