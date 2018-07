Aber alles kostet Geld. Das müssen auch Heine und Freitag wissen. Deshalb sollten sie sich einmal überlegen, wie denn nun eigentlich – mangels der von ihnen so sehr beklagten „Zentralen Investitionsplanung“ – die Finanzierung dieser neuen Arbeitsplätze zustande gekommen ist. Alles in allem handelt es sich da um ein Objekt in der Größenordnung von 30 bis 33 Mrd. DM, sofern im Schnitt mit 10 000 DM Kosten für die Erstellung eines neuen Arbeitsplatzes gerechnet wird – was berechtigt erscheint, wenn man hört, daß in der Konfektion zwar „nur“ 1000 DM durchschnittlich aufzuwenden sind, im kapitalintensiven Betrieb aber (Kunstfaserherstellung, Bergbau) 25 000, 30 000 und mehr, nämlich bis zu 40 000, ja 45 000 DM.

Daß unser Ansatz von 10 000 DM nicht übertrieben ist, läßt sich ferner aus den Angaben für die Industrie der USA ersehen. Dort kostet ein. neuer Arbeitsplatz zwischen 7000 $ (im Automobilbau) und 50 000 $ (in der Zigarettenindustrie). Je billiger die Maschinenausstattung, um so geringer ist (wie bei Marx und bei Hilferding, in den Bemerkungen über die „erweiterte Stufenleiter“, nachzulesen!) die Arbeitsproduktivität. Und, wie wir hinzufügen möchten: um so geringer ist der Reallohn, ist der Lebensstandard – während der Lohnanteil, von den gesamten Produktionskosten also prozentual berechnet, natürlich um so höher ist, je weniger Maschinen vorhanden sind Weshalb also Heines Klagelieder darüber, daß „der Anteil der Löhne an der Gesamtsumme des Industrieproduktes gefallen“ sei (so das wörtliche Zitat!), eine beklagenswerte Unkenntnis des einschlägigen Schrifttums von Marx, Hilferding und anderen Mehrwerttheoretikern verrät. Dort hätte Heine auch nachlesen können, daß der (bei fortschreitender Technisierung der Produktion) fallenden Lohnquote nicht etwa eine steigende Gewinnquote „des Unternehmers“ entspricht, sondern eine steigende Quote der fixen Kosten, des Kapitalaufwands speziell – und, wie wir nun aus neugewonnener Einsicht hinzufügen können: auch eine steigende Belastungsquote durch mehr Steuern, mehr soziale Abgaben... Denn in Wirklichkeit kann ja gar keine Rede davon sein, daß der Rohertrag der gewerblichen Tätigkeit zwischen Arbeiter und Unternehmer, zwischen „Lohn“ und „Profit“, aufgeteilt werde. Wer so gedankenlos rechnet („was der eine nicht bekommt, das nimmt sich der andere!“), der muß sich ja wohl – und sei er noch so stolz auf seine sozialistischen Erkenntnisse – den Vorwurf der unsozialen Haltung gefallen lassen: weil er dabei nämlich den „dritten Sozialpartner“ schlicht und simpel vergessen hat, dem ja auch sein Anteil am Sozialprodukt zugemessen werden muß, und der ihn – über seinen Treuhänder, die öffentliche Hand – ja denn schließlich auch erhält.

Neben dem aber, was der Staat vom gewerblichen Ertrag (mit 60 v. H. Körperschaftssteuer etwa!) für soziale Hilfeleistungen und für seine eigenen gemeinnützigen und gemeinwirtschaftlichen Zwecke an sich zieht, verlangt ja auch der Betrieb selbst noch sein Recht: ohne Ersatzinvestitionen würde er verfallen, ohneNeuzugänge an Anlage werten würde er keine neuen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können, ja, er würde in Kürze unrentabel, d. h. unergiebig auch für alle bisher Beschäftigten werden. Diese Überlegung führt uns zurück zu der Frage, ob und wie die erwähnten 30 bis 33 Mrd. DM an Investitionen für neue Arbeitsplätze für die seit 1948 neu in gewerblicher Tätigkeit beschäftigten 3,25 Millionen Menschen bei einem anderen, bei einem „behelfswirtschaftlich“ organisierten Wirtschaftssystem, hätten aufgebracht werden können: etwa durch „zentrale Investitionsplanung“. Dafür standen, wie man weiß, 3,2 Mrd. DM an Gegenwertmitteln der Auslandshilfe zur Verfügung – kein sehr bedeutender Posten, angesichts der Tatsache, daß die Anlage-Investitionen (netto) in dieser Zeit insgesamt 57 Mrd. DM ausgemacht haben, wovon 16 bis 17 Mrd. auf den Wohnungsbau entfallen, der ja weitgehend ein Korrelat zur Schaffung von Arbeitsplätzen darstellt. Man braucht sich nur einmal dies vorzustellen, daß bei der Aufstellung des (leider völlig in Vergessenheit geratenen) „Fünfjahresplanes“ für das ERP-Programm damals (1948 also) eine „Investitionsvorplanung“ für 3,25 Mill. neuer Arbeitsplätze auf dem Reißbrett entworfen worden wäre, bei einer vorgesehenen Finanzierung mit 3,2 Mrd. DM Auslandshilfe und (aus eigener Kapitalkraft aufzubringenden) weiteren 30 Mrd. DM – wie hätte man damals wohl auf derart phantastische Ziffern reagiert! Und wie leicht wäre es unsern Beratern aus den USA gefallen, uns die Undurchführbarkeit derart unrealistischer Vorhaben nachzuweisen!

Nun, was damals nicht geplant werden konnte, und was in der Folgezeit erst recht nicht „plangerecht“ hätte im Detail ausgeführt werden können, ist dennoch geworden: „von selbst“ zu 90 v. H.,