Rlt., Düsseldorf, im September

In Nordrhein-Westfalen zeigt das Wahlergebnis vier bemerkenswerte Tatsachen: Die SPD wurde nach Längen geschlagen, die FDP konnte sich einigermaßen halten, aber Dr. Middelhauve, der Repräsentant des sogenannten rechten Flügels der FDP, fiel in seinem Wahlkreis Siegen-Wittgenstein durch, Max Reimann verlor seine KPD-Schlacht im roten Remscheid-Solingen mit einer vernichtenden Absage, wie sie niemand in der Heftigkeit vorausgesagt hatte, und in Oberhausen erreichte Johannes Brockmann, der Bundesvorsitzende des Zentrums,

mit Mühe und Not den (Bonner) Hof und rettete mit den Stimmen der CDU seine zusammengeschlagene Partei mit drei restlichen Mandaten in den Bundestag hinüber. Dr. Middelhauve (FDP) äußerte sich zum Wahlergebnis in dem Sinne, daß das deutsche Volk eine klare Absage an den Marxismus erteilt habe und den Radikalen und Splittergruppen keine Gefolgschaft mehr leisten könne. Die geschwächte Position der FDP führte Middelhauve ausschließlich auf die Führungskrise seiner Partei zurück.

Sehr unzufrieden scheint der Zentrumsvorsitzende Johannes Brockmann zu sein, der in Münster erklärte, daß das (von ihm selbst vorgeschlagene) Wahlabkommen mit der CDU praktisch dem Zentrum sehr geschadet habe. Seine ehemalige Parteigenossin Helene Wessel, die inzwischen in der Heinemann-Partei ihren Untergang gefunden hat, meinte noch spöttisch zu Brockmann: er habe dem Zentrum ein Begräbnis dritter Klasse bereitet.