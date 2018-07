Die Monate um die Jahreswende 1952/53 werden in der 88jährigen Geschichte der Badischen Anilin- & Soda-

Fabrik AG. Ludwigshafen a Rh. Immer von besonderer Bedeutung bleiben. In diesem Zeitabschnitt gelang es diesem nunmehr an dritter Stelle nach Hoechst und Bayer berichtenden großen Nachfolgeunternehmen der IG-Farbenindustrie den vollen Anschluß an die in den Vorjahren davongelaufenen beiden anderen ehemaligen Schwesterbetriebe zu erreichen. Mit fast 400 Mill. DM Kriegschaden und etwas 80 Mill. DM Sachschäden aus der schweren Explosion im Juli 1948 wer die BASF bei weitem em härtesten betroffen Aber in den vergangenen Jahren wurde ein Investitionsprogramm von rd. 500 Mill. DM geschafft, dadurch ein in den meisten Betriebsabteilungen hervorragend modernes

Und ertragswirtschaftlich rentabel arbeitendes Werk aufgebaut und auf den internationalen Märkten mit sur Zeit 14 v. II Anteil am deutschen Chemieexport ein hervorragende Platz gewonnen. Der Jahresumsatz (ohne Töchtor), der van 135 auf 1952 von 678,6 auf 661,8 Mill, DM leicht zurückgegangen war. steigerte sich in den ersten acht Monaten 1953 un 24.4 v. H. auf 549 Mill. DM und laßt für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 800 und 850 Mill. DM erwarten. Da zugleich der Wiederaufbau im wesentlichen aus eigenen Mitteln bewhlt und bei 340,1 Mill. DM AK nur rd. 30 Mill. DM langfristige Investitionsschulden vorhanden sind, durf sich der IG-Aktions wohl doch mit der etwas enttäuschenden Dividendenlosigkeit des Unternehmens trösten. Die Verwaltung hat leisten Endes besonders In den vergangenen zwölf Monaten die drei Schwerfen Hürden mit einem Anlauf gewonnen und kündigt dank da seit Frühjahr dieses Jahres erreichten guten ertragswirtschaftlichen Basis für 1953 eine Dividende an. In diesem Sinne äußerte sich der Vorsitzer des Vorstandes, Professor Dr. Carl Wurster auf einer Pressekonferenz in Ludwigshafen.

Die Kundschaft setzt sich in rd. 30 v. H. aus der Landwirtschaft, zu 20 v. H. aus der Textilindustrie, zu 15 v. II. aus Kunststoffverarbeitung. 10 bis 15 v. H. Chemie. 1 v. II aus Leder und Fette, 2.5 v. H. Zellstoff und Papier und anderen Gruppen zusammen. In der Nachkriegszeit wurder 2247 neue Patonte angemeldet 1604 Nachkriegspatente werden zur Zelt ausgewertet. Der Forschungsaufwand liegt bei 4 bis 5 v. H. des Umsatzes.

Die Ertragsrechnung zeigt einen Rohüherschuß vot 244,1 Mill. DM. Dank 1,404 Mill. DM a. o. Erträgen kann ein Gewinn von 0,836 Mill. DM ausgewiesen und vorgetragen werfen, Löhne und Gehalter für 28 659 Belegschaftsmitglieder erforderten 155,1. Abschreibungen 61.2, Steuern 7,4, Hamm 7,1 Mill. DM. Die Bilanz zeigt: Anlagen mit 359,5 nach 104,5 Mill. DM Zugangen und 61,2 Mill. DM Abschreibungen, ferner Bestände mit 233,8 (1. 1. 1952: 221.0) Forderungen mit 90,8 (10.9) Kasse, Guthaben mit 18,1 (10,4), andererseits Rücklagen mit 163,7 (172,3). Ruckstellungen mit 69,7 (33,3). Verbindlichkeiten mit 223,5 (207,3) Mill. DM. r l t