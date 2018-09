Ascona, Anfang September

Wenn es trotz des Krieges, trotz des furchtbaren Hasses in der politischen Welt und zeitweise trotz äußerster finanzieller Bedrängnis, möglich gewesen ist, ohne Unterbrechung, durch 21 Jahre bedeutende Forscher und Wissenschaftler aller Länder jeweils im Spätsommer für zehn Tage zusammenzuführen, so zeigt allein diese Tatsache, daß dieser „Eranos-Tagung“ ein besonderer Geist innewohnt. Es ist der Persönlichkeit und Tatkraft der Begründerin Olga Froebe Kapteyn zu danken, daß „Eranos“ entstehen und bestehen konnte. Beseelt von dem Wunsche, eine Möglichkeit wahrer Begegnung für geistige Menschen zu schaffen, gewann sie C. G. Jung für ihre Pläne, und man darf wohl sagen, daß Jung als geistiger Spiritus Rector über Eranos steht. Gerade die Hinwendung auf die neue Tiefenpsychologie und ihre Erkenntnisse schuf die beste Voraussetzung solcher Begegnung jenseits aller nationalen, konfessionellen oder sonstwie gearteten Unterschiede.

Jede Tagung hat ihr besonderes Grundthema. Es erscheint bedeutsam, daß seit 1947 alle Grundthemen den Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken: „Der Mensch“, „Der Mensch und die Mythische Welt“, „Mensch und Zeit“, bis zum diesjährigen Thema „Mensch und Erde“. Die Vorträge werden in Deutsch, Französisch oder Englisch gehalten und das Publikum ist völlig international. Als Vortragende stehen Vertreter des modernen Judentums wie Martin Buber, Leo Beck, Gershom Scholem dem Jesuiten Hugo Rahner, dem englischen Dominikaner Viktor Whyte, dem Protestanten Karl Ludwig. Schmidt (Basel) gegenüber. Karl Kerenyi und W. F. Otto wechselten mit den Ethnologen Th. W. Danzel und Richard Thurnwald, Frankreich stellte die Orientalisten Paul Pelliot, Paul Mason-Oursel und H. Ch. Puesch von der Sorbonne, den Islamisten Louis Massignon vom Pariser College de France sowie den hervorragenden Iranspezialisten Henry Corbin. Seit 1946 treten auch die Naturwissenschaftler in das Gespräch ein, vor allem mit dem Biologen Adolf Portmann, der das weite Feld der modernen Lebensforschung erschließt.

Der Begriff „Eranos“, „gemeinsames Mahl, zu dem jeder etwas mitbringt“, besteht hier zu Recht. Über die Vorträge wird nicht allgemein diskutiert, aber im zwanglosen Miteinander ergibt sich eine lebendige Aussprache von selbst. Da alle Vortragenden Gäste sind, ist auch ihre intensive persönliche Fühlungnahme miteinander eine der Besonderheiten dieser Tagungen. Aber ihre Auswirkung greift weit über den Rahmen dieser Begegnungen hinaus, dadurch, daß sämtliche Vorträge alljährlich im Rhein-Verlag erscheinen. Auch dies ist der selbstlosen Bereitschaft eines einzelnen zu danken: des Verlegers Dr. Daniel Brody, der viele Jahre aus reinem Idealismus die Herausgabe der Eranos-Jahrbücher ermöglichte. Inzwischen hat sich die Eranosbibliothek zu einem großen Unternehmen des Verlages entwickelt: Hier liegt ein Werk vor, das einmalig in seiner geisteswissenschaftlichen Vielseitigkeit ist.

Aus der Menge der diesjährigen Vorträge können nur wenige kurz erwähnt werden. So das außerordentlich interessante Referat von Professor Gershom Scholem „Die Vorstellung vom Golem in ihren tellurischen und magischen Beziehungen“, das gleich anderen Beiträgen aus der Welt der mythischen und religiösen Vorstellungen eine ungeheure Materialfülle erbrachte. Dies gilt auch von den aus dem abendländisch-christlichen Bereich erwachsenen Vorträgen von C. Quispel („Gnosis und Erde“), Dr. Jean Danielou J. S. „Terre et Paradis dans la mystique et theologie greque“ und Ernst Benz („Die heilige Höhle im Christentum“; „Der charismatische Typus der russischen Heiligen“.) Sämtliche Ausführungen gewannen aber ihre besondere Bedeutung dadurch, daß sie sich den für unsere Gegenwart so wesentlichen Vorträgen des Anfangs von Erich Neumann „Die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit“ und dem am Ende stehenden von Adolf Portmann „Die Erde als Heimat des Lebens“ sozusagen als weitausgreifende Bestätigung darboten.

Die Tiefenpsychologie lehrt, daß altes Mythengut „auch als archetypisches Bild im einzelnen vorhanden ist oder wiederkehrt, daß unser Bewußtsein in den urtümlichen Symbolen und Bildern der Psyche und in den von diesen abgeleiteten Begriffen erkennt. Der Archetyp gehört ebenso zu der erfahrenden Psyche, wie zu der Weltwirklichkeit, die zu erfahren ist.“ Neumann zeigte das auf an der Vorstellung des Erdarchetyps. Zur Zeit des patriarchalen christlichen Mittelalters erscheint die Erde als furchtbare, verschlingende „Große Mutter“; sie erfährt eine Umwertung zur Zeit der Renaissance in die Verherrlichung der fruchtbar hervorbringenden, ewig gebärenden Erde. War nunmehr die Erde zunächst Rettung und Befreiung für den versklavten Menschen, wird sie allmählich selber zu einer Gefahr. So wie es vor der Renaissance zu einer Überwältigung des Menschen durch den Himmel gekommen war, kommt es 10 der Moderne zu einer durch die Erde. Doch heute zeigt sich wiederum eine neue Entwicklung an.

Von dem Vortrag Neumanns stellte sich eine bemerkenswerte Beziehung zu den Ausführungen Portmanns her, der vom Standpunkt der Naturwissenschaft die Erkenntnis vertrat, daß alle Lebewesen durch die „unbewußten Ordnungen des Protoplasmas selbst“ von Anfang an in ein Weltbild eingeordnet sind, in dem es für die jeweilige Art einen Ursprünglichkeit der Weltbeziehung gibt. Nach Portmann kommt es für den Menschen auf der Stufe unserer Entwicklung wohl darauf an, den primären Aufbau und die Gebundenheit in der engen Gruppe zu überwinden und zu „transferieren“. Dies wird in den verschiedenen Lebenskreisen sowohl wie auch im einzelnen auf verschiedene Weise geschehen. Es werden von verschiedenen Forschern immer auch verschiedene Wege beschritten, dies Ziel zu erreichen. Im Lichte dieser Betrachtung zeigte der bedeutungsvolle Vortrag des japanischen Professor Dr. Daisetz Suzuki den Weg, den der ostasiatische Mensch im Zen, geht um zu einer Möglichkeit der Überwindung „abhängiger“ Lebensformen zu gelangen. M. Wohlfahrt