Es gibt ein verräterisches Wort in der deutschen Sprache, das heißt „Kunstgenuß“. Mit ihm vollzieht sich die Einreihung/der Künste unter die Genußmittel. Malerei und Kaffee, Theater und Nikotin rücken in die gleiche Linie, sie sind Annehmlichkeiten des Lebens, zur Not entbehrlich (es sei denn, man habe sich süchtig an sie verfallen lassen). Das ist eine moderne Auffassung vom Sinn der Künste. Undenkbar, daß jemand im Mittelalter darauf gekommen wäre, die Portalplastiken eines Doms seien dazu da, „genossen“ zu werden und es gehöre ein vom Alltag der Arbeit abgewandtes Gemüt, eine genußbereite Stimmung dazu, sie auf sich wirken zu lassen.

Dies Beispiel genüge, um anzudeuten, wie nötig es ist, die Funktion der Künste im Zusammenleben der Menschen genau zu untersuchen, und das will sagen: den Wandel ihrer sozialen Funktion im Laufe der Weltgeschichte aufzuzeichnen. Erst wenn ich sehe, was die Menschen einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Raumes von ihren Künstlern verlangten, wie sie sie achteten, welches Maß von Selbständigkeit sie ihnen zubilligten – erst dann also, wenn ich die jeweiligen Auftraggeber kenne und die Richtung ihrer Aufträge, erst wenn ich weiß, was jeweils an Kunst möglich war und was nicht –, erst dann kann ich erkennen, wie es zu der heutigen Krise der Künste gekommen und was von der Zukunft zu erwarten ist. Die Disziplinen der Kunstgeschichte, wie sie auf Universitäten gelehrt werden, können solche Fragen nur streifen. Sie betrachten die Literatur, die bildenden Künste, die Musik in der Abfolge ihrer Werke und Stile – wobei der Studierende immer ein wenig den Eindruck bekommt, als gebe es eine eigene geschichtliche Sphäre der Künste, die über den Sphären des wirtschaftlichen, sozialen, politischen Lebens lagert wie die Sahne auf der Milch und die man wie diese ab-, schöpfen kann. Die wissenschaftliche Historie der Künste hat auf diese Weise auch ihrerseits die Desozialisierung der Künste gefördert, und die berühmte, grob vereinfachende These von Marc, die Künste gehörten nur zum „Überbau“ des gesellschaftlichen Seins, dessen Basis die ökonomische Produktion sei, behält gegenüber der herkömmlichen Kunstgeschichte nach Stilen immer noch ihre halbe Wahrheit. Solange nicht gezeigt wird, wie soziales Leben und Künste von Fall zu Fall aufeinander eingewirkt haben und einwirken, kam der wechselnde Anteil der Künste an den Kulturen nicht verstanden werden, und die Behauptung, Kunst sei zu jeder Zeit ein Spiegel der Klassenkämpfe gewesen, ist nicht falscher als die gegenteilige Behauptung, Kunst wandle sich geschichtlich in sich selbst nach spezifischen Formgesetzen ab.

Ein weites Feld, so eine soziologische Kunstgeschichte. Aber es gibt einen Forscher, der es umgepflügt hat Arnold Häuser, dessen zweibändige „Sozialgeschichte der Kunst und Literatur“ zunächst in englischer Übersetzung erscheinen, mißte, jetzt aber endlich auch im deutschen Original vorliegt (C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, München, 536 und 586 S.) Die so strapazierte Redewendung von der „gefüllten Lücke“ paßt hier einmal buchstäblich – nur daß es nicht eine Lücke war, die gefüllt werden mußte, sondern ein ganzes System von Lücken, beginnend mit der Altsteinzeit und endend in der Gegenwart. Gewisse Einschränkungen muß auch ein so souveräner Schalter mit dem Stoff wie Hauser machen: seine Darstellung verzichtet auf die Musik fast ganz und auch auf die asiatischen Hochkulturen Indiens und Chinas. „Was sonst als das Verständnis der Gegenwart könnte das Ziel der Geschichtsforschung sein?“ Darum fragt Hauser wohl nach der spanischen Höhlenmalerei und der prähistorischen Keramik, begrenzt aber für die geschichtlichen Jahrtausende sein Blickfeld auf die Mittelmeerwelt (Ägypten, Naher Osten, Byzanz) und – vor allem – das Abendland. Der Leser wird diese Begrenzung nicht schelten; denn nur sie hat es möglich gemacht, daß Hausers Buch da ist. Und es ist da – wie Friedells ‚,Kulturgeschichte“, wie Toynbees „Study of history“ oder Durants „Geschichte der Zivilisation“ da sind, ein reich fundiertes, eine starke Persönlichkeit bezeugendes, durch und durch lesbares, in jedem Satz anregendes Buch von essayistischer Eleganz und ansteckender Leidenschaft des Denkens.

„Der künstlerische Wert hat kein einfaches soziologisches Äquivalent.“ Hauser verfällt, wie dieser Satz zeigt, nicht dem Wahn, man könne den Gehalt von Kunstwerken aus der Analyse ihrer sozialen Funktion „erklären“, wie es die Marxisten behaupten. Aber wenn man sich nicht, wie er es tut, die Wertung der Arbeit in den verschiedenen Kulturen vergegenwärtigt, wird man nie verstehen, was die nachantike abendländische Kunst von der antiken unwiderruflich scheidet und warum aller Klassizismus an den realen Gegebenheiten vorbeigeht. Auch die Forderung, daß die Kunst „frei“, sein müsse, um zu gedeihen, verliert bei näherer Betrachtung jeden greifbaren Inhalt. Vielleicht war Euripides von allen griechischen Dichtern der freieste – aber er war auch erfolglos. Das liberale holländische Bürgertum verbot Rembrandt nicht, zu malen, wie er wollte; es gab ihm nur keine Aufträge mehr. Kurz: „Die geistige Existenz des Künstlers ist stets und überall gefährdet; weder eine autoritäre noch eine liberale Gesellschaftsordnung ist für ihn unbedingt gefahrlos; die eine gewährt ihm weniger Freiheit, die andere weniger Sicherheit.“ Und aus der Unsicherheit folgt die Anfälligkeit für materielle Lockungen, für Snobismus ...

Das sind ein paar Vorfragen. Sie werden hier nur gestreift, um darauf hinzuweisen, daß, wer sich Hausers Führung beim Gang durch die Kulturen anvertraut, mit keiner Patenttheorie ausgestattet wird, sondern immer, ob bei der antiken Plastik und Tragödie, den christlichen Mosaiken oder der Minnedichtung, dem elisabethanischen Theater oder dem Sturm und Drang, der europäischen Romantik oder dem französischen Impressionismus, den freien Blick auf die konkreten Situationen bewahren. darf und geradezu ermuntert wird, im Widerspruch zu Hauser diesen Blick noch zu schärfen. Er wird sich vielleicht nicht überzeugen lassen, daß bei den Athener Dionysosfesten „der politische Faktor ungleich wichtiger gewesen sei als der religiöse“ (denn es ist wohl nicht erlaubt, die griechische Polis vom Religiösen abgelöst zu denken), und ein wenig zusammenzucken, wenn er bei Hauser liest, Platons Ideenlehre sei „das Schulbeispiel aller reaktionär gesinnten Idealismen“. An solchen Bemerkungen zeigt Hauser, daß er von jener geistespolitischen „Linken“ herkommt, die seit Voltaire mit den Prädikaten „Fortschritt“ und „Reaktion“ so unbefangen umgeht, wie der Puritaner mit den Prädikaten gut und böse, und die erst von der neuesten Geschichte darüber belehrt werden mußte, daß es auch ein Fortschreiten in den Abgrund und eine unerläßliche Reaktion dagegen gibt. Die Traditionslinie Aufklärung – Liberalismus – Sozialismus zu der Hauser sich bekennt, ist eben, gebrochen, seitdem es das Phänomen des Sowjetismus gibt.

Das Verständnis für deutsche Probleme ist besonders vorbelastet durch Urteile nach dem Schema: Deutschland hatte 1789 keine Revolution, weil es „rückständig“ war. Daß die „Großstaaterei“ oft schlimmer ist als die „Kleinstaaterei“, hat Huizinga sehr anschaulich demonstriert, und darum sollte Hauser jene Abschnitte’seines Werkes einer Revision unterziehen, in denen er so abschätzig wie einst Marx oder Treitschke von den „200 deutschen Duodezstaaten“ des achtzehnten Jahrhunderts spricht und gar sagt, es habe sich dort „so etwas wie eine Abart der italienischen und französischen Rokokokunst“ entwickelt. Vierzehnheiligen und die Wieskirche, der Dresdner Zwinger und das Treppenhaus von Bruchsal – eine „Abart der Rokokokunst“? Das heißt, einen Gemeinplatz des vorigen Jahrhunderts kultivieren, und entstellt die sonst so umsichtige Analyse der bürgerlichen Welt (der man allerdings 1953 nun endlich die Vokabeln „Bourgeoisie“ und „bourgeois“ ersparen sollte, weil sie, abgelöst von ihrem marxistischen Ursprung, nichts mehr besagen können).

Ein wenig Mäkeln darf ein so durchgreifendes Buch fordern. Es ist kurz abgemacht. Mit zustimmenden Bemerkungen dagegen ließen sich viele Sei-, ten füllen. So treffend sind überall die Beobachtungen zur Stellung des Künstlers in seiner Umwelt, zur Deformierung der Natur in den geometrischen, hieratischen und repräsentativen Stilen, zum labilen Gleichgewicht aller Klassik und zu unendlich vielem anderen – vor allem auch zur Tendenz nach „Überwirklichkeit“ in der gesamten modernen Kunst. Der Abschnitt, in dem Kafka, Strawinsky und Klee als Entdecker einer „Überwelt“ beschrieben werden, zeigt, daß auch Hauser nicht immer Tadel austeilt, wenn er von – „Reaktion“ spricht („... die große Weltreaktion gegen die Aufklärung“), sondern daß er bisweilen auch das Chemische dieses Wortes wieder zu Ehren bringt: die Reaktion auf etwas. Oder mit Toynbee: die „Antwort“ auf eine „Herausforderung“. Die Herausforderung aber, auf die die moderne Kunst antwortet, ist (wie auch Hauser, wenngleich widerstrebend, zugeben muß), jene säkulare Erscheinung, die Ortega. kurz, knapp und schnöde als „Aufstand der Massen“ bezeichnet hat.