Farbige Graphik 1953" heißt eine Ausstellung, "- die zur Zeit in zwanzig deutschen Museen und Kunstvereinen gezeigt wird. Es ist die zweite ihrer Art; die erste fand im Jahre 1951 statt. Beide kamen so zustande, daß eine Jury aus Museumsdirektoren und Kunstschullehrern alle deutschen Künstler aufforderte, farbige Graphiken einzusenden. In diesem Jahre schickten 267 Künstler 1362 Arbeiten ein. Aus ihnen wählte die Jury 117 Blätter von 72 Künstlern aus. Von jedem dieser Blätter ist zunächst eine Auflage von 25 Stück gedruckt worden. Preise verteilt die Jury nicht, was sie bietet, ist die Möglichkeit, ausgestellt zu werden. Das Ergebnis war im Jahrel951 verblüffend: 820 Blätter wurden verkauft, bei einzelnen war die zulässige Höchstauflage von 50 Stück vergriffen. Der Versuch der Jury, Kunstfreunde zu ermuntern, Originale zu erwerben, bei sich aufzuhängen und so zu Einern engen Kontakt mit dem Kunststreben unserer Zeit zu kommen, war überraschend gut gelungen.

Doch auch in rein künstlerischer Hinsicht wird man bei diesem Unternehmen von einem erfreulichen Erfolg sprechen dürfen. Der Zwang, sich auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche, unter Beschränkung auf graphische Mittel, auszudrücken, hat vielen Künstlern gut getan. Hier ist ein Ausweichen ins Verschwommene und Unpräzise, wie wir es in der Ölmalerei in den letzten Jahren insbesondere bei den "Abstrakten" vielfach bemerken mußten, nicht möglich. Die farbige Graphik verlangt gerade von ihnen klare Flächen, Farben und Konturen, und wer mit ihren Mitteln etwas sagen will, muß es auf deutliche Weise tun. So wird man an dem Farbdruck von Meistermann "Feuertaube" mit Vergnügen die klare und starke" Farbgebung sehen, die im völligen Gegensatz steht zu der Wischtechnik seiner Ölbilder. Auch E. W. Nay ist hier präziser als in seinen prätentiösen Ölgemälden. Das kleine Format tut seinem Schaffen gut. Fast könnte man hoffen, daß er aus der Sackgasse seiner sglbstgewählten Formlosigkeit herausfinden wird. Bei den jüngeren Künstlern wird man mit Vergnügen feststellen, daß die beiden "Marokkaner" Rudolf Kügler (mit einem farbig sehr schönen Strandbild) und Dietmar Lemcke, die wir nach ihrer nordafrikanischen Studienreise hier präsentiert haben, sich mit einer schönen Stetigkeit weiterentwickeln. Es verschlägt dabei nichts, daß der eine — Lemcke — stärker dem Gegenständlichen zuneigt, der andere — Kügler — mehr Gefallen am Abstrakten findet (in einem äußerst kultivierten Farbgefühl übrigens). Es ist für diese Ausstellung geradezu bezeichnend, daß schöne "abstrakte" Blätter, wie die von Knispel und Ober mit gegenständlichen, etwa denen von Karl Rodel, zusammengehen. Wir möchten meinen, daß die "abstrakte" Kunst, wenn sie, wie es hier fast durchweg der Fall ist, im Dekorativ Romantischen angesiedelt bleibt und sich mit jener Klarheit darbieten muß, die die graphische Technik ihr auferlegt, sehr viel mehr Möglichkeiten haben könnte, sich zu behaupten, als wenn sie weiter auf konfuse Weise versuchen sollte, Weltanschauung auszudrücken. Am schönsten belehrt aber wird man über dieses Thema durch die Drucke von Rolf Nesch mit ihrer frechmelancholischen Ko"naik und die figürlichen Kompositionen von Johanna Schütz Wolff. Hier wird niemand die Frage: "abstrakt oder gegenständlich" stellen. Hier ist die Form einmalig und höchst persönlicher Ausdruck für ein Geistiges, das dargestellt Werden soll. #In Hamburg kann man zur gleichen Zeit bei Dr. Ernst Hauswedell eine Ausstellung farbiger Graphik sehen, die von Gutekunst und Klipstein, Bern, herausgegeben wird, Blätter italienischer, englischer, französischer und Schweizer Künstler, wobei man Dalmatiner und Chinesen, die in Paris leben, den Franzosen zurechnen darf. Es sind eine Reihe international bekannter Künstler vertreten: Marino Marini mit sehr typischen Darstellungen von Pferd und Mensch, Jean Lurjat mit einer belaubernden Landschaft — combat doriflammes — in einer dekorativen Umrahmung von blaßblau und veiß, ferner Massimo Carnpigli Ossip Zadkine und Hans Ernst, um nur einige zu nennen. Was unterscheidet diese kleine, sehr gewählte Kollektion von der großen gleichzeitigen Ausstellung deutscher farbiger Graphik? Wenn wir sagen, daß diese Auswahl im ganzen geistreicher wirkt, so ist damit wenig ausgedrückt, denn dies ist nicht weiter verwunderlich, wenn man unter einer großen Zahl internationaler Künstler eine kleine Auswahl trifft. Lassen wir ?iuch einmal die Frage der Qualität beiseite, die hier besonders loch ist, so stellt sich eines als ein grundsätzlicher Unterschied dar: alle Formen dieser Graphik haben dne selbstverständliche Verbindung zum Sinnlichen cer Natur. Hier gibt es für den_Künstler den Konfikt "abstrakt — gegenständlich" — überhaupt rieht, denn hier überwiegt immer noch das Sensuelle der alten Mittelmeerkultur. Martin Rale