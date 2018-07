Die Frage, ob auf dem Umweg über oder direkt durch die Schweiz kriegswichtiges Material an die. Staaten des Ostblocks gelangt, hat die Presse schon häufig beschäftigt, wenn auch aus der Polemik selten eine klare Antwort hervorging. Was den direkten Handel der Schweiz mit den Oststaaten betrifft, so ist festzustellen, daß der schweizerische Export nach der Sowjetunion undihren Satelliten in den letzten Jahren von 7 v. H der gesamten Ausfuhr auf 3 v. H zurückging. Das auch für die heutigen Handelsbeziehungen zur UdSSR maßgebende Handelsabkommen von 1948 sieht einen Güteraustausch im Werte vpn jährlich 100 Mill. vor. Dieser Plafond wurde nie erreicht. Der Export nach China hatte in den Monaten. JanuarFebruar dieses Jahres einen Wert von etwas über 5 Mill. S (Uhren, Meßinstrumente, Pharmazeutika, Farben); neuere Zahlen fehlen noch.

"Wenn gelegentlich bedeutend höhere Summen genannt wurden, ist dies ohne weiteres erklärlich, denn es kommt immer wieder vor, daß ausländische Lieferanten Waren für den Export nach der Schweiz deklarieren, sie dann aber kurz vor der Ankunft in Genua nach Triest umleiten. Triest ist der Ausgangspunkt für den Weitertransport nach Osten. ob mit dieser Summe aber ein West Ost TransitImmerhin bemühen sich die Schweizer Banken — schon im Hinblick auf die drohende Sperre ihrer Guthaben in den USA —, sich von derartigen Transaktionen fernzuhalten.

Im großen und ganzen kann gesagt werden, daß der Schrumpfungsprozeß des Osthandels zur Zeit auch dann weitergehen würde, wenn keine weltpolitisshenRücksichten zu nehmen wären; denn: die Ostblockpreise liegen meist weit über dem Welt. H, Paris, im September Während- fast alle europäischen Lander die Nadikriegswirren überwunden haben, steckt Frankreich nach wie vor in einer Inflationskrise. Die Unstabilität seiner wirtschaftlichen Lige bildet nicht nur ein Handikap für die europäischen Institutionen, deren Projekte zumeist von Paris selbst entworfen worden waren, sondern sie blockiert auch eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung des europäischen Kontinents.

Die Ursachen der französischen Wirtschaftskrise datieren nicht von heute. Frankreich hat schon vor dem letzten Weltkrieg trotz Reparationen nicht vermocht, mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Europa Schritt zu halten. Die industrielle Produktion war im letzten Vorkriegsjahr 1938 um 25 v. H niedriger als 1929,