Zahlenspiegel des Deutschen Instituts für Wirtschaitsiorschung, Berlin

Die Indexziffer der industriellen Produktion des Bundesgebietes erreichte im Juli einen Stand von 152,1 (1936 – 100). Damit lag sie zwar um 4 Punkte oder 2,6 v. H. unter Vormonatshöhe, doch pflegt die industrielle Produktion nach den Erfahrungen der letzten Jahre von Juni auf Juli aus saisonalen Gründen zurückzugehen. Schaltet man die Saisonschwankungen aus, so ergibt sich kein Rückgang. Der saison bereinigte Index steigt sogar, wenn man die Dezimale berücksichtig, von 157,7 im Juni auf 158,1 im Juli. – An der leichten konjunkturellen Zunahme der Produktion sind ganz besonders de Verbrauchsgüter Industrien und in geringeren Umfang die Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien beteiligt. Der saisonbereinigte Index für die Verbrauchsgüter hat von 148 (1936 – 100) im Mai auf 156 im Juni und 164 im Juli zugenommen. Eine konjunkturelle Belebung ist auch in der Energiegewinnung zu beobachten. Der Energie-Index stieg saisonbereinigt von 206 im Mai auf 211 im Juni und 213 im Juli. Der Index der Grundstoff- und Produktionsgüterherstellung erhöhte sich nach einem leichten Rückgang gegenüber dem Mai von 141 im Juni auf 143 im Juli.

Auf unverändert hohem Stand verharrte die Produktion im Investitionsgüterbereich. Hier sank zwar der unbereinigte Index von 179 auf 169, der saisonbereinigte indessen blieb mit 180 im Juli nur um 1 Punkt hinter dem Vormonat zurück. In der Bauwirtschaft war im Juli eine gewisse Abschwächung zu spüren, doch ist der Rückgang lediglich als Reaktionserscheinung auf den ungewöhnlich starken Auftrieb in den Frühjahrsmonaten zu werten. Auch im Bergbau konnte der sehr hohe Stand des Vormonats nicht ganz gehalten werden. Die Nahrungs- und Genußmittelindustrie blieb ebenfalls hinter dem Vormonat zurück (134 im Juli gegen 142 im Juni).

Die Arbeitslosenzahl betrug Ende Juli 1,013 Millionen, ist aber inzwischen unter die Millionengrenze gesunken. – Die Umsätze des Einzelhandels waren im Juli sehr hoch, insbesondere wurde Hausrat und Wohnbedarf im Juli und August wesentlich mehr verkauft als vor einem Jahr. Im Juli betrug die Erhöhung im Wert 12 v. H., in der Menge sogar 17 v. H. gegenüber dem entsprechenden Vorjahrsmonat.