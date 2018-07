Wir sahen:

Eine Woche lang ist der Fernsehbetrieb auf hohen Touren gelaufen: während der Düsseldorfer Ausstellung wurde täglich ein elfstündiges Programm gesendet, die Besucher konnten nach Belieben an Geräten jeglichen Typs auf der „Fernsehstraße“ mitsehen, und sie durften sogar nach Wunsch mitspielen. Mit künstlerischen Sendungen hielt man weislich zurück, da man ja vor allem für den Ankauf von Geräten werben wollte und das deutsche Publikum, wie sich gezeigt hat, bis jetzt nur an den direkten Übertragungen von Ereignissen interessiert ist. Es wird wohl auch noch geraume Zeit dauern, bis man in Deutschland eine günstige Form des Fernsehspiels gefunden hat, die zugleich künstlerischen Maßstäben und den Wünschen der Teilnehmer gerecht wird. Das BBC-Fernsehen kann in diesem Punkte offenbar kein Vorbild sein. Denn was sein Gastspiel mit dem grausam-ironischen Kriminalstück „Portrait by Peko“ zeigte, war zwar in der Ausnutzung des Studios (ein großer Atelierraum stand mit allen Details ganz und gar plastisch da und war wirklich der „Schauplatz“), in der Natürlichkeit des Gebärden- und Mienenspiels und in der Lebendigkeit des Sprechens turmhoch allem überlegen, was man bis jetzt an deutschen Versuchen sah. Aber die Kombination von Wildwest-Brutalität und parodistischem Witz, die so weit geht, daß zum Schluß ein Bischof eine Statue enthüllt, in die der Bildhauer vor den Augen des Fernsehzuschauers die Leiche eines Mitgangsters eingelötet hat – das wird in Deutschland nicht schmackhaft zu machen sein.

Wir hörten:

Der Rundfunk ist, um in seinem eigenen Jargon zu sprechen, eine „Mehrzweckeinrichtung“: er dient der Mitteilung, der Erbauung, der Zerstreuung, der Sammlung, der Meinungsbildung, der Besinnung – und für viele Stunden des Tages dem, was man „Unterhaltung“ nennt. Meistens, viel zu oft, bleibt der Hörer dabei passiv und wird von Schlagern, Salonstücken und dergleichen eingelullt. Es gibt aber auch eine Unterhaltung, die die aktive Spielfreude des Hörers anspricht. Sie stammt wohl vom „Gesellschaftsspiel“ des spätbiedermeierlichen Bürgerhauses ab, wo man sich abends nach der Mahlzeit Scharfsinnsproben, improvisierte Reimaufgaben oder Rätsel stellte. Auch diese Form der Geselligkeit hat der Funk übernommen. Wer während der Düsseldorfer Ausstellung die über alle Mittelwellen gehende Veranstaltung des Hessischen Rundfunks und des Südwestfunks „Wer gegen wen?“, hörte, war nicht nur Zuhörer (oder Zuschauer am Fernsehgerät), sondern wurde zwangsläufig dazu angeregt, selbst mitzuraten, mitzuerfinden und mitzureimen. Quizfragen beantworten, klassische Zitate wiedererkennen, Sätze aus gegebenen Anfangsbuchstaben bilden, durch Kreuz- und Querfragen einen Gegenstand erraten, Musikinstrumente aus dem Klang bestimmen und aus dem Stegreif eine Rede halten – all das schärft den Verstand, lockt die Einbildungskraft hervor, weckt das Unterscheidungsvermögen und verläßt doch nie die Sphäre des Spiels. Man sollte über solche Sendungen nicht blasiert die Nase rümpfen, sondern den Funk ermuntern, sie zu kultivieren, wenigstens dann, wenn sie mit soviel Lebensart und gutem Ton geleitet werden wie an diesem Abend von Hans Joachim Kulenkampff, bei dem ja schon der Name eine Verbindung zur Noblesse des Geistes einschließt.

Wir werden hören:

Donnerstag, 10. September, 19.10 vom RIAS:

Gottfried von Einems Kafka-Oper „Der Prozeß“ wird seit der Salzburger Uraufführung in der Musik- und der Theaterwelt lebhaft diskutiert. Nun inszeniert Günther Rennert das problematische Werk für die Berliner Festwochen in der Städtischen Oper mit Erich Witte, Elfride Trötschel und Mathieu Ahlersmeyer in den Hauptrollen.