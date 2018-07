In dem soeben erschienenen lustigen Neuen Deutschen Reimlexikon von Hans Harbeck (Verlag Pohl & Co., München: Reim Dich oder ich freß Dich) liest man im Vorwort: „Wo man reimt, da laß dich ruhig nieder. Menschen, denen es Spaß bereitet, Verse zu bauen und Reime zu schmieden, tragen einen kleinen Abglanz vom paradiesischen Urzustand in sich. Sie wandeln auf arglosen und kindlichen Wegen. Sie folgen einem Trieb, der in den tiefsten Tiefen der Seele wurzelt. Wer sie bei ihrem Treiben stört, versündigt sich. Wer ihnen hilft, verdient Lob.“

Was hat das, so wird man sich fragen, mit dem Angeln und besonders mit dem Hochseeangeln auf Großfische zu tun? An sich natürlich nichts. Man braucht aber nur statt der Worte „Verse zu bauen und Reime zu schmieden“ das Wort „angeln“ zu setzen und die oben zitierten Sätze könnten genausogut dann als Vorwort in einem Buch über die „Fischweid“ stehen. Denn auch die Angler tragen so etwas wie einen Abglanz vom paradiesischen Urzustand in sich, sie wandeln genauso wie die Verseschmiede oft auf arglosen und kindlichen Wegen, und wer sie bei ihrem Treiben stört, versündigt sich wirklich gewaltig. Angler soll man nie stören. Man soll auch über sie nicht spotten. Es ist keine verlorene Zeit, wenn man sich neben einem Angler niederläßt und ihm für eine kleine Weile zuschaut. Im Gegenteil, es ist erholsam und heilsam. Man kann sich getrost jedem Angler zugesellen, denn böse Menschen angeln nicht.

Neuerdings gibt es im Angelsport nun eine merkwürdige Erscheinung. Die Ruhe, die wir so sehr an den Anglern bewunderten und um die wir sie beneideten, scheint ihnen gar nicht mehr die Hauptsache zu sein. Sie wollen etwas Besonderes erleben, sie suchen die Aufregung! Seit geraumer Zeit schon war es der Traum der deutschen Sportfischer, auch die Großfische des Meeres einmal sportgerecht mit Rute und Rolle zu fangen. Während diese Art des Angelns im Auslande bereits seit vielen Jahren betrieben wird, scheiterten bei uns diese Bemühungen immer an den damit verbundenen hohen Kosten. Nun ist diese große Frage endlich gelöst worden. Mit Unterstützung des Bundesinnenministeriums und des Deutschen Seegrenzschutzes konnten jetzt einige besonders begeisterte Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportfischer den Angelsport auf Hundshaie, Dornhaie, Katzenhaie, Heringshaie, Rochen und Thunfische ausüben. Die erste Anglerexpedition auf dem Zweimast-Schoner „Nordwind“, an der ein Bundestagsabgeordneter, ein Automobilindustrieller, ein Mechaniker, ein Zahnarzt und ein Arzt, ein Kaufmann, ein Vertreter, ein Geschäftsführer und ein Angelgerätefabrikant, der gleich wertvolle Studien treiben und das Produktionsprogramm seiner Firma entsprechend ändern konnte, teilnahmen, führte in die Haigründe westlich von Helgoland. Die genaue Lage mußte erst während eines kurzen Aufenthaltes auf der Insel von kundigen Fischern erfragt werden. Zwar gab es zunächst einige kleine Pannen, aber als der erste Hai an der Angel hing und mit Energie und Geduld gedrillt und immer wieder gedrillt in die Nähe der Bordwand gebracht und dann an Bord gehievt war, waren alle Mühsal und Enttäuschungen der ersten Versuche vergessen, und an Bord herrschte große Freude. Als man zur endgültigen Rückkehr rüstete, durfte man mit dem Ergebnis des Fanges zufrieden sein: Fünf Haie, darunter ein kapitaler Kerl von 1,70 m Länge und über 70 Pfund Gewicht, dazu eine Menge Makrelen und Dorsche, Hornhechte und Meerestiere, die später den Besatzungen einer auslaufenden Minenräumbootflotille eine willkommene Bereicherung ihrer Speisekarte boten.

Man darf sich die Sache nicht leicht vorstellen. So ein Hai gibt sich nicht widerstandslos und schnell geschlagen, er kämpft verzweifelt um sein Leben mit Tricks und Finessen, er schlägt um sich und reißt an die 120 Meter Angelschnur im Nu von der Rolle. Hochseeangeln will gelernt sein. Nun, da der Anfang gemacht ist, wird man noch öfter hinausfahren, und vielleicht wird die sportliche und sportgerechte Hochseefischerei auch bei uns einmal zu einem besonderen Feriengenuß für Menschen, die dieses neue aufregende Erlebnis dem stillen Angelsport in Flüssen und Seen vorziehen. Die zweite Fahrt ist inzwischen angetreten worden.

W. F. Kleffel